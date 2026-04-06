איך הפכו פתח תקווה ורמת גן לנפגעות עיקריות של הטילים?

בשבת האחרונה, רגע אחרי נפילת טיל המצרר האיראני ברמת גן, הגיע ראש העירייה כרמל שאמה הכהן לאזור וסיפק אמירה מעוררת מחלוקת: "אנחנו הלב של גוש דן, ולכן לאן שלא מכוונים, לנתב"ג או לתל אביב, למקומות האסטרטגיים - והאיראנים לצערנו לא יודעים לכוון כמו שצריך - אז זה פוגע ברמת גן".

בחירת המילים רחוקה מלהיות מוצלחת, אך בדבריו העלה שאמה הכהן שאלה שרבים מאיתנו שואלים: למה בעצם יש כל-כך הרבה נפילות במקומות "לא אסטרטגיים" כמו רמת גן, פתח תקווה ובני ברק? האם האיראנים מכוונים למקומות אחרים ומפספסים, או שיש סיבה שהערים הסמוכות לתל אביב הפכו ליעד?

כדי להבין זאת, צריך קודם כול לדבר על טילי המצרר, שבהם עושים האיראנים שימוש בתדירות גבוהה יחסית. "מצרר מטבעו מתפזר בעיקר על ציר האורך של הטיל", מסביר דניאל בכמט, מומחה ללוחמה אווירית. "אם המצרר נפתח גבוה, כמו שהאיראנים עושים, בין פצצה לפצצה יש מרחק גדול, והשובל כולו מתפרס על פני קילומטרים. כלומר, אם זה מאיראן לישראל - זה בעיקר בציר מזרח-מערב. לכן, במצרר המטרה היא אף פעם לא עיר אחת - מכוונים לאמצע כלשהו, והפצצות נופלות על כמה ערים".

אך מעבר לסוג החימוש, בכמט גם מציע הסבר נוסף, שלפיו לאיראנים דווקא יש אינטרס לא לכוון לתל אביב. "פתח תקווה ורמת גן נמצאות במרכז גוש דן. משתלם הרבה יותר לכוון לשם, ולא לתל אביב, שהרבה ממה שמכוון אליה - כולל השובל המערבי של טיל המצרר - יכול ליפול לים".

אגב, לגבי ריבוי הנפילות בבני ברק, בכמט סבור כי למשטר האיראני דווקא עשוי להיות אינטרס ברור. "בני ברק היא בפער העיר הצפופה בישראל, בין הצפופות בעולם, ולכן לכוון אליה ממקסם נפגעים".

"הסטטיסטיקה עובדת"

ולמרות טילי המצרר - והכוונות של האיראנים לפגוע דווקא בערים הסמוכות לתל אביב - אנחנו מנסים להבין האם אכן יכול להיות שחלק מהפגיעות קשורות ל"פספוסים" של האיראנים. "הטילים האלה משוגרים ממרחק של 1,500-1,600 ק"מ, ויש להם אחוז החטאה שנע על בין כמה מאות לכמה אלפים בודדים של מטרים", מסביר אל"מ במיל' גיא עמוסי, סמח"ט לשעבר בהגנה האווירית.

"לכן, אם האיראנים משגרים לאזור שמעניין אותם במרכז, סביר מאוד ששברי יירוט יתפזרו לתא שטח של הערים הסמוכות - פתח תקווה, בני ברק ורמת גן. הסטטיסטיקה עובדת במקרה הזה. צריך גם לשים לב שרוב הפגיעות הן לא של הטילים ממש, אלא של שברי יירוט - שמתפרסים על רדיוס גדול מאוד".

עמוסי חותם ברוח אופטימית. "לפני שנתיים או שלוש עשיתי עסקה עם גוף בינלאומי, ושאלו אותי אם אני לא חושש מזה שהמשרדים שלנו יושבים בתל אביב, קרוב לבסיסים צבאיים. אמרתי שאני לא דואג, ושיש לנו הגנה אווירית מצוינת. בסופו של דבר צריך לזכור שיותר מ-90% מהטילים מיורטים".