בארץ למרות התנגדות העירייה: תוקם תחנת כוח ליד בית שמש
תחנות כוח

למרות התנגדות העירייה: שמיר אנרגיה ופאוורג'ן יקימו תחנת כוח ליד בית שמש

הממשלה מתקדמת עם פרויקט תחנת הכוח "דוד": לאחר הדחייה בינואר, השותפות קיבלה הסמכה ראשונית ותעבור כעת לבחינת הוות"ל ואישור סופי • התחנה, בהספק של עד 900 מגה־וואט, מיועדת לחזק את ביטחון האנרגיה ולספק חשמל לכ-400 אלף משקי בית

עידן ארץ 05.04.2026
תחנת כוח / אילוסטרציה: יוסי וייס
הממשלה הסמיכה שותפות של שמיר אנרגיה ופאוורג'ן להקים תחנת כוח מונעת בגז טבעי בשם "דוד", בהספק של עד 900 מגהוואט, ליד בית שמש. תחנת הכוח נדחתה על ידי הממשלה כשעלתה לאישור בחודש ינואר, לאור בקשת עיריית בית שמש. אך כעת, לאחר דיונים נוספים, הוחלט להסמיך אותה.

זו למעשה ראשית התהליך הרגולטורי שתחנת כוח צריכה לעבור לפני שהיא מתקדמת לאישור סופי. כעת, היא צפויה לעבור לאישור ועדת התכנון הלאומית (ות"ל). בסופו, הממשלה תצביע שנית לאשר את התחנה. ככלל, רשויות מקומיות נוטות להתנגד או לנסות לעכב הקמת תחנות כוח בסמוך לשטחן, אך אין להן הרבה כוח "קשה" למנוע מכך מלקרות.

על פי הודעת החברה, "התחנה החדשה צפויה לשרת למעלה מ-400 אלף משקי בית, להוסיף מאות מגה וואטים של חשמל להגברת הבטחון האנרגטי במשק החשמל.

תחנת הכוח החדשה שתפעל בטכנולוגיה מתקדמת, מתוכננת לקום באזור שהוגדר על ידי הממשלה כאיזור עדיפות להקמת תחנות כוח, שבו נדרשות לפחות שלוש תחנות חדשות לייצור אנרגיה למשק".

השותפות שתקים את התחנה מורכבת משמיר אנרגיה, בבעלות מבטח שמיר. המנכ"ל שלה הוא רון פרבר. היא מחזיקה 53% מתחנת הכוח קסם, וחלק מתחנת הכוח תבור. השותפה השניה היא פאוורג'ן, זרוע האנרגיה של קרן ג'נריישן. פאוורג'ן מחזיקה ביכולת ייצור חשמל כוללת של 2.1 ג'יגהוואט כולל מתחדשות ואגירה של 4.4 ג'יגהוואט-שעה והיא בהיערכות לקראת סגירה פיננסית של תחנת הכוח המשמעותית "ריינדיר".