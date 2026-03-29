דוראד מגבירה את ההימור על הרחבת תחנת הכוח ("דוראד 2") ומאשרת רכישת טורבינת גז ב-230 מיליון אירו, שהם כ-830 מיליון שקל. זאת לאור המצב התחרותי הקשה בטורבינות הגז, להן 3 יצרנים ראשיים בכל העולם, וביקוש עצום להקמת תחנות כוח חדשות לאור העלייה בביקוש לחשמל לחוות שרתים בעקבות מהפכת ה-AI.

פרויקט "דוראד 2" נמצא בסימן שאלה רגולטורי בשל מניות המיעוט של אדלטק, יצרנית החשמל הגדולה בישראל, מה שעלול להוביל להתנגדות של רשות התחרות או רשות החשמל שחוששות מהצטברות כוח שוק גדול מדי. עמוס לוזון השלים לאחרונה הגדלה משמעותית של חלקו בתחנה, והוא היום יו"ר הדירקטוריון.

טורבינות הגז, הרכיב העיקרי בכל תחנת כוח, הן צוואר בקבוק משמעותי שמעכב הקמת תחנות כוח. בשל מהפכת ה-AI, כאמור, ישנו ביקוש עצום לחשמל מכל המקורות. אך בניית הטורבינות, שנחשבת מורכבת ונדרשת לעמוד בסטנדרט גבוה במיוחד, מרוכזת בידי שלוש יצרניות ענק: ג'נרל אלקטריק האמריקאית, סימנס הגרמנית ומיצובישי היפנית. הרחבת הייצור בעייתית בטווח הקצר, מה שמכריח תחנות כוח חדשות לשלם מחירים גבוהים ולקבל החלטות קשות בפרקי זמן קצרים - אחרת הן יאבדו את מקומן בתור, והטורבינה תימסר ללקוח אחר.

באדלטק מתנגדים

כעת, תחנת הכוח עמוסת-הסכסוכים דוראד נדרשת לקבל החלטה קשה כזאת. היא מעוניינת להרחיב את קיבולת הייצור שלה מ-840 מגהוואט לכ-1,500, מה שיהפוך אותה לאחת מתחנות הכוח הגדולות בישראל. אך אדלטק, בעלת מניות המיעוט, מתנגדת לכך. זאת בשל מגבלות רגולטוריות מעולמות התחרות, שמנסות למנוע כוח שוק גדול מדי בידי חברה אחת. אדלטק, המחזיקה ב-18.75% מהתחנה, תיחשב כמחזיקה בתחנה לצורך כוח השוק שלה, אך תרוויח יחסית מעט ממנה אם תורחב. כך שכדי למנוע החלטות קשות לגבי נכסים שונים, אדלטק מעדיפה שדוראד תישאר בגודלה הנוכחי.

עם זאת, בעלי המניות האחרים בתחנה דווקא מעוניינים להרחיב אותה. מי שמובילה אותם היא קבוצת לוזון, בראשות איש העסקים עמוס לוזון העוסק בעיקר בנדל"ן. כאמור, לוזון מונה לאחרונה ליו"ר דירקטוריון התחנה לאחר פרישתה של מיכל עבאדי-בויאג'נו (שייצגה את המדינה שהיא בעלת המניות הגדולה בתחנה, עם 37.5%) בשל מינויה מחדש לחשבת הכללית באוצר. לוזון גם רכש לאחרונה ב-742 מיליון שקל את חלקה של קרן אלומיי, בשליטת עופר ינאי מנופר אנרגיה, בתחנה - עסקה שהפכה אותו לבעל המניות השני בגודלו בתחנה, עם 33.75%.

בדוראד החליטו להמר

אך עוד לפני קבלת האישור מרשות התחרות ורשות החשמל בהקשר התחרותי, בדוראד מחליטים להמר שאכן התחנה תאושר, והם מעדיפים לקנות את הטורבינה כל עוד הם יכולים, ולא להסתכן בכך שהיא תעבור ללקוח אחר. לשם כך הם לא רק מתחייבים לשלם 230 מיליון אירו, אלא גם מעבירים מקדמה מיידית של 46 מיליון אירו.

בדוראד מתכננים לסגור פיננסית את הקמת התחנה מול גורם מממן עד 30 ביוני. על-פי גורמים בדוראד, גם עיכוב באישור מרשות התחרות לא אמור להפריע לבנק לאשר להם את ההלוואה.

בשוק החשמל, ככלל, מצפים לביקושים אדירים ומחירים גבוהים יחסית בשנים הקרובות, ונמצאים בלחץ גדול לבנות כמה שיותר תחנות כוח. תחנת "דוראד 2", בהנחה שתאושר, אמורה לקום בסביבות שנת 2030. עד אז, מקווים שם, הם כבר יקבלו את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.