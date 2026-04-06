החל מחמישי: הרכבת הקלה חוזרת לפעול גם בתחנות התת-קרקעיות

הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן יחזור לפעול גם בתחנות התת-רקעיות החל מיום חמישי, כאשר התחנות התת-קרקעיות ישמשו במקביל גם כמרחב מוגן פתוח לציבור, ובשעות הלילה תתאפשר בהן לינה. הקו האדום מחבר בין פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב־יפו ובת ים, כאשר חלקו המרכזי עובר בתוואי תת-קרקעי במרכז תל אביב.

איך זה יעבוד מעכשיו?

ביום חמישי הקרוב בלבד, התוואי התת-קרקעי יחל לפעול בשעה 12:00 לצורך היערכות להסדר החדש. לאחר מכן, בין השעות 08:00 ל-19:00 הקו האדום יפעל לכל אורכו, למעט תחנת קרליבך שתישאר סגורה בהתאם להנחיית פיקוד העורף.

בשעות הערב והלילה, בין 19:00 ל-07:00, התחנות התת-קרקעיות ישמשו כמחסה המאפשר לינה. בשעות אלה ציוד הלנים ייפרס בשטח התחנות. בבוקר יתבקשו השוהים לאפסן את המזרנים במקום המסודר המוקצה לכך עד השעה 07:00, כדי לאפשר את הפעלת התחנות והרכבת במהלך היום.

סדרנים יוצבו בתחנות כדי לסייע ללנים בלילות לאחסן את המזרנים שלהם בבטחה במהלך היום, כך שהרכבת ומתחם התחנה יוכלו לפעול בצורה מסודרת. לצורך כך הוכשרו בתחנות מתחמים מיוחדים שבהם הציוד יישמר. מדי בוקר המזרנים יאופסנו, ובכל ערב ייפרסו מחדש.

המתווה ייבחן בהערכות מצב יומיות, במטרה לשלב בין שתי המשימות - שמירה על ביטחון הציבור ומתן שירות לנוסעי הרכבת. בהתאם לכך, ייתכנו התאמות בהפעלה ובהסדרים.

שבועות ארוכים כמעט ללא פעילות

המהלך מגיע לאחר שבועות שבהם הרכבת הקלה הושבתה, ובהמשך עברה למתווה ביניים במסגרתו חודשה פעילות הקו באופן חלקי במקטעים העיליים בלבד וללא חיבור ביניהם - בדרום בין בת ים לתחנת אליפט ובצפון בין פתח תקווה תחנה מרכזית לתחנת שנקר. הפעילות הוגבלה לשעות 07:00-19:00 בלבד, בעוד התחנות התת-קרקעיות נותרו פתוחות ברציפות כמרחבים מוגנים, ללא תנועת רכבות.

הסיבה להפעלה החלקית הייתה הקושי לשלב בין שימוש בתחנות התת-קרקעיות כמקלטים לבין הפעלת רכבת סדירה. הפעלת תחנה כרכבת פעילה מחייבת תנועה רציפה של רכבות ונוסעים, כניסות ויציאות פתוחות וזרימת קהל מתמדת, בעוד הפעלה כמרחב מוגן דורשת שליטה מלאה ולעיתים גם אטימה של התחנה באמצעות דלתות הדף. דלתות ההדף נועדו לאפשר אטימה מלאה של התחנה בעת חירום, אך כאשר הרכבת פועלת לא ניתן לסגור אותן, ולכן לא ניתן במקביל לאפשר שהייה ולינה בשטח התחנה תוך שמירה על תנאי מיגון מלאים.

ההחלטה לחזור להפעלה מלאה של הקו התקבלה בין היתר על רקע ירידה במספר האנשים הלנים בתחנות התת-קרקעיות, מה שאיפשר לגבש מתווה משולב של פעילות רכבת בשעות היום ושימוש כמחסה בשעות הלילה.