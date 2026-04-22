סכסוך שכנים שהוסתר עלה למוכרים 177 אלף שקל

הכותב מתמחה בנדל"ן ובהתחדשות עירונית

רקע: סכסוכי שכנים בישראל הם ממש לא דבר נדיר. לפי נתוני האגודה הישראלית לתרבות הדיור, כל בית שביעי בישראל מעורב בסכסוך שכנים וב־65% מהמקרים הסכסוך מסתיים בנתק מוחלט, דיון בבית משפט או מעבר דירה של אחד הצדדים.

על הרקע הזה, פסק הדין שניתן לאחרונה ממחיש כיצד אי־גילוי של סכסוך שכזה עלול להפוך לעילה לפיצוי משמעותי.

חובת הגילוי של מוכר נכס מקרקעין היא מעקרונות היסוד של דיני החוזים ואחת החובות המרכזיות בתחום הנדל"ן. בהתאם לפסיקת בית המשפט, מוכר חייב לגלות לקונה כל עובדה מהותית שעשויה להשפיע על החלטתו, גם אם הקונה יכול היה לגלותה בעצמו. חובה זו נובעת מעקרון תום הלב בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), והפרתה, במיוחד כשהיא מלווה בהצהרות כוזבות, עלולה להיחשב להפרה יסודית המזכה בפיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק.

נסיבות המקרה: הקונה רכש בית בבאר שבע. לאחר קבלת החזקה התברר לקונה כי מזה שנים מתנהל סכסוך חריף בין המוכרים לאחד השכנים סביב זיקת הנאה בחלק מהחצר, שעדיין מתנהל בערכאות וכלל סדרה ארוכה של הליכים מול השכנים: תלונות שווא במשטרה, הליכי סרק משפטיים ומנהליים, הטרדות, איומים, הסגת גבול חוזרת ופגיעה בפרטיות. השכן אף איים עליו כי "יהרוס לו את החיים" וידאג שיעזוב את הבית כמו הדיירים הקודמים.

המוכרים טענו כי סיפרו בעל פה

הקונה הגיש תביעה נגד המוכרים במסגרתה טען, בין היתר, כי אלו הפרו באופן יסודי את הסכם המכר לאחר שבהסכם הצהירו כי "הדירה נקייה מכל הליך משפטי" וכי "אין כל זכות לצד ג' לרבות זיקת הנאה". המוכרים טענו מנגד כי גילו לקונה בעל פה על הסכסוך.

פסק הדין: השופט קבע כי הקונה אמנם ידע על קיומה של זיקת ההנאה, אך לא ידע על ההליך המשפטי התלוי ועומד. לדבריו, חובת תום הלב חייבה את המוכרים לגלות לקונה אודות קיומו של ההליך משפטי, בוודאי כאשר ההליך עודו מתנהל בזמן שהסכם המכר נחתם.

השופט הוסיף כי הגילוי בעל פה היה "בדקה האחרונה", חסר, לקוני והיה גורם לכל אדם סביר להגיע למסקנה שמדובר בתביעה כספית גרידא, שעוסקת בנזק שכבר נגרם בעבר.

השופט קבע כי "חובת תום הלב חייבה את הנתבעים לגלות לתובע אודות קיומו של הליך משפטי שהתנהל על זכויותיו במקרקעין, בוודאי כאשר ההליך עודו מתנהל בזמן שהסכם המכר נחתם".

הצהרת הנתבעים בהסכם כי הבית נקי מהליכים משפטיים התגלתה כלא אמת, ולכן מדובר בהפרה יסודית. נדחתה גם טענת השיהוי בשל היעדר הוכחה לנזק ראייתי.

המוכרים חויבו לשלם לקונה את הפיצוי המוסכם בהסכם בגין הפרה יסודית בסך של 154 אלף שקל (10%) וכן הוצאות משפט.

המשמעות: פסק הדין מחדד את החשיבות הקריטית של שקיפות מצד מוכרים, במיוחד בכל הנוגע להצהרות במבוא להסכם (ה"הואילים"). הוא מבהיר כי הצהרת כזב לגבי היעדר הליכים משפטיים תיחשב להפרה יסודית המפעילה את סעיף הפיצוי המוסכם ללא הוכחת נזק. גילוי בעל פה לקוני או חלקי אינו מספיק כאשר הוא סותר הצהרות כתובות בהסכם.

בכל הנוגע לסכסוכי שכנים, פסק הדין קובע כי לא מדובר בעניין שולי שניתן "להחליק", אלא בפרט מהותי לעסקה. כאשר לסכסוך יש השפעה ממשית על השימוש בנכס, על תחושת הביטחון או על איכות החיים של הקונה, מדובר במידע מהותי שחובה לגלות.

עצה למוכרי בית ועצה למי שקונה

למוכרים: כל סכסוך שכנים משמעותי שאתם מצויים בו, יגיע לידיעת הקונים, לכל המאוחר, תוך זמן קצר מאוד לאחר קבלת החזקה. ניסיונות להסתמך על הסכם "סטנדרטי" או על כמה משפטים שאמרתם בעל פה, נדונו לכישלון. במילים אחרות, אין טעם להסתיר סכסוך שכנים והדבר עשוי לעלות לכם ביוקר.

לקונים: המוכר אמנם נושא באחריות על אי־גילוי, אולם עדיין מומלץ מאוד לא להסתמך רק על "הצהרות כלליות" בהסכם. שאלו על סכסוכי שכנים, הליכים משפטיים והגבלות על השימוש בנכס. בדקו בעצמכם את נסח הטאבו ואת ההליכים בבתי המשפט.

ת"א 61388-06-22