לפי שווי של 56 מיליארד אירו: הרכישה החדשה של משקיע העל

חברת פרשינג סקוור של ביל אקמן הודיעה כי הגישה הצעה לרכוש את ענקית המוזיקה יוניברסל מיוזיק גרופ (UMG) בעסקת מזומן ומניות בשווי של כ-55.8 מיליארד אירו (64.4 מיליארד דולר). לפי תנאי ההצעה, בעלי המניות יקבלו של 9.4 מיליארד אירו (10.8 מיליארד דולר) במזומן ו-0.77 מניות חדשות עבור כל מניית UMG שברשותם. ההצעה משקפת שווי של 30.4 אירו למניה - פרמיה של 78% על מחיר הסגירה של מניית UMG ביום חמישי האחרון.

לפי תנאי העסקה, שצפויה להיסגר עד סוף השנה, UMG תקים חברה ממוזגת חדשה יחד עם פרשינג סקוור ותירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק. בעלי המניות של יוניברסל מיוזיק, שכיום נסחרת בבורסת אמסטרדם, יקבלו 5.05 אירו למניה ו-0.77 מניות של החברה החדשה עבור כל מניה שברשותם, כך לפי ההצהרה.

בהצהרה שפורסמה היום, נמסר מאקמן כי "מאז הנפקתה של UMG, המנכ"ל סר לוסיאן גריינג' והנהלת החברה עשו עבודה מצוינת בטיפוח ובנייה מתמשכת של נבחרת אמנים ברמה עולמית, תוך הצגת ביצועים עסקיים חזקים. עם זאת, מחיר המניה של UMG דשדש בשל שילוב של סוגיות שאינן קשורות לביצועי עסקי המוזיקה שלה, וחשוב מכך - ניתן לטפל בכולן באמצעות עסקה זו".

החברה שעומדת מאחורי אמני ענק, בהם ליידי גאגא וטיילור סוויפט, הונפקה בבורסת יורונקסט אמסטרדם בשנת 2021 לפי שווי של 46 מיליארד אירו. היום נסחרת החברה לפי שווי של 32.8 מיליארד אירו.