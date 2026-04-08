ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אופוריה בשווקים לאחר ההודעה על הפסקת אש: עליות חדות באסיה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

אופוריה בשווקים לאחר ההודעה על הפסקת אש: עליות חדות באסיה, צפי לקפיצה בוול סטריט. הנפט צונח

ההודעה הלילית על הפסקת אש של שבועיים שולחת את השווקים לעליות חדות • הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית

שירות גלובס 08:06
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Wang Sing
אופוריה בשווקים לאחר ההודעה של טראמפ על הפסקת אש של שבועיים בכפוף לפתיחת מצרי הורמוז. מי שהגיבו במיידי ובחדות הם מחירי הנפט שצונחים בלמעלה מ-15% מתחת ל-100 דולר לחבית לאחר שאתמול כבר הגיעו ל-115 דולר.

באסיה הבוקר עליות שערים חדות הניקיי היפני קופץ בלמעלה מ-5%, הקוספי הקוריאני בלמעלה מ-7%. הונג קונג קופצת בכ-3%, שאנגחאי עולה בכ-2% ושנזן קופצת בכ-3.9%.

גם החוזים על וול סטריט נצבעו ירוק בוהק. עם צפי לעליות של למעלה מ-2% בכל המדדים. החוזים על נאסד"ק עולים ביותר מ-3%.

אמש בוול סטריט נע המסחר בין תקווה לייאוש בהמתנה לתום הדד ליין של טראמפ. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק עלו בכ-0.1%.