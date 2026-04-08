8:00

אופוריה בשווקים לאחר ההודעה של טראמפ על הפסקת אש של שבועיים בכפוף לפתיחת מצרי הורמוז. מי שהגיבו במיידי ובחדות הם מחירי הנפט שצונחים בלמעלה מ-15% מתחת ל-100 דולר לחבית לאחר שאתמול כבר הגיעו ל-115 דולר.

באסיה הבוקר עליות שערים חדות הניקיי היפני קופץ בלמעלה מ-5%, הקוספי הקוריאני בלמעלה מ-7%. הונג קונג קופצת בכ-3%, שאנגחאי עולה בכ-2% ושנזן קופצת בכ-3.9%.

גם החוזים על וול סטריט נצבעו ירוק בוהק. עם צפי לעליות של למעלה מ-2% בכל המדדים. החוזים על נאסד"ק עולים ביותר מ-3%.

אמש בוול סטריט נע המסחר בין תקווה לייאוש בהמתנה לתום הדד ליין של טראמפ. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק עלו בכ-0.1%.