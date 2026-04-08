לשכת נתניהו: הפסקת התקיפות? זה לא כולל את לבנון

עדכונים שוטפים

09:46 - יו״ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את הפסקת האש וטען: "הפסקת האש נותנת למשטר האייתוללות פסק זמן ואפשרות להתארגן מחדש, נצטרך לחזור לעוד מערכה בתנאים קשים יותר"

09:34 - ברשויות סמוכות הגבול בצפון זועמים: אם המלחמה בלבנון נעצרת לפני השגת המטרות זה מחדל. הממשלה מפקירה את הצפון

משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, טען: "אם המלחמה בלבנון מול חיזבאללה נעצרת הרי שזהו מחדל ערכי, מוסרי וביטחוני ממדרגה ראשונה. לא ייתכן ששלחנו את מיטב בנינו להילחם, והפכנו מאות אלפי תושבים שיושבים בקו העימות להגן על המדינה, רק כדי לעצור רגע לפני ההכרעה"

09:22 - החלו הכנות להרחבת הפעילות בנתב"ג - כבר הלילה | גורם בכיר בענף התעופה מעריך: "החזרת הטיסות לשגרה תיקח זמן, יש לקחת בחשבון שהכוחות של חיל האוויר האמריקני נשארים בינתיים בנתב"ג. צריך לראות שהפסקת האש מתייצבת"

09:15 - קנצלר גרמניה פרדריך מרץ: ממשלת גרמניה מברכת על הפסקת האש בת השבועיים שהוסכמה בין ארה"ב לאיראן, הממשלה מודה לפקיסטן שתיווכה את ההסכם החשוב להפסקת האש. שר החוץ הגרמני הוסיף: "הפסקת האש חייבת להיות שלב ראשון ומכריע לקראת שלום מתמשך"

08:52 - ברשת CNN מדווחים על תנועה מועטה בלבד במצר הורמוז, כ-7 שעות לאחר ההכרזה על הפסקת האש

08:47 - משרד החוץ של עומאן מברך על הפסקת האש בין איראן לארה"ב

08:26 - משרד הפנים של בחרין מודיע על שרפה בעקבות תקיפה איראנית

08:08 - לפיד במתקפה על נתניהו: "לא היה אסון מדיני כזה"

באופוזיציה ביקרו בחריפות, ח"כ בקואליציה לעג לטראמפ.

07:51 - אינדונזיה בירכה על הפסקת האש וקראה לכל הצדדים "לכבד את הריבונות, השלמות הטריטוריאלית והדיפלומטיה"

07:37 - סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית הבוקר באזור ג'ל אלבחר שבדרום המדינה. דווח גם על תקיפות באזורים נוספים בדרום המדינה

07:30 - דיווח: ישראל תקפה רכב בדרום לבנון

בלבנון מדווחים: ישראל תקפה רכב בצומת אל-קלילה בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות ארטילריות בדרום לבנון.

07:23 - לאחר שהעריכו במערכת הביטחון שהאיראנים מתכננים מטחי סיום - חיל האוויר הגביר באופן משמעותי את קצב התקיפות באיראן כדי לסכל את השיגורים. על פי גורמים בצבא - האיראנים שיגרו פחות מ-10 טילים בסך הכול לישראל - ותכננו ככל הנראה לשגר הרבה יותר

07:14 - משרד הפנים של בחרין הודיע על אזעקה וקרא לאזרחים להיכנס למקלטים

07:09 - טראמפ אמר בשיחה עם AFP הלילה כי הסכם הפסקת האש עם איראן הוא "ניצחון מוחלט ומלא" עבור ארצות הברית. הוא הוסיף כי הוא מאמין שסין הייתה מעורבת בדחיפת איראן לשולחן המשא ומתן

לדבריו, האורניום של איראן יהיה "מטופל בצורה מושלמת" במסגרת ההסכם, מבלי לפרט.על האפשרות שיממש את האיום שלו לתקוף תחנות כוח באיראן אם ההסכם יקרוס אמר הנשיא האמריקני: "תצטרכו לראות"

07:09 - טראמפ: "ארה"ב תסייע בעומס במצר הורמוז"

"זהו יום גדול לשלום עולמי! איראן רוצה שזה יקרה - נמאס לה! וגם לכולם נמאס!"

"ארצות הברית תסייע בעומס התנועה במצר הורמוז. יהיו הרבה צעדים חיוביים! ייעשה הרבה כסף. איראן יכולה להתחיל בתהליך השיקום. אנחנו נערכים עם אספקה מכל הסוגים, ופשוט נהיה באזור כדי לוודא שהכול מתנהל כשורה. אני מרגיש בטוח שזה אכן יקרה".

"בדיוק כפי שאנו חווים בארצות הברית, זה יכול להיות עידן הזהב של המזרח התיכון!"

07:02 - מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בירך על הפסקת האש באיראן, וקרא לכל הצדדים "לכבד את תנאי הפסקת האש כדי לסלול את הדרך לשלום יציב ומקיף באזור"

06:01 - ההתנגדות האיסלאמית בעיראק הכריזה על הפסקת אש למשך שבועיים

05:59 - הבית הלבן: "ניצחון עבור ארה"ב, עלינו על היעדים"

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט: "זהו ניצחון עבור ארצות הברית שהנשיא טראמפ והצבא המדהים שלנו השיגו. כבר מההתחלה של המבצע הנשיא טראמפ העריך שמדובר במבצע שיימשך בין 4 ל-6 שבועות.

"הודות ליכולות הבלתי נתפסות של הלוחמים שלנו, השגנו ואף עלינו על היעדים הצבאיים המרכזיים בתוך 38 ימים. ההצלחה של הצבא שלנו יצרה מנוף לחץ מקסימלי, שאפשר לנשיא טראמפ ולצוות להיכנס למשא ומתן קשה, שכעת יצר פתח לפתרון דיפלומטי ולשלום ארוך טווח.

"בנוסף, הנשיא טראמפ הביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. לעולם אל תמעיטו ביכולתו של הנשיא טראמפ לקדם בהצלחה את האינטרסים של ארצות הברית ולתווך שלום".

05:55 - לאחר הדיווח ב-AP, בתקשורת האיראנית הממלכתית מדווחים שאיראן ועומאן מתכננות לגבות עמלות מספינות שעוברות דרך מצר הורמוז במהלך הפסקת האש. לפי ההודעה האיראנית, הכסף ישמש את איראן כדי לשקם את מהדינה

05:45 - נתניהו בהתייחסות ראשונה להפסקת האש: "זה לא כולל את לבנון"

ראש הממשלה נתניהו בהודעה באנגלית: "ישראל תומכת בהחלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות נגד איראן למשך שבועיים, בכפוף לכך שאיראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז ותפסיק את כל ההתקפות על ארה"ב, ישראל ומדינות האזור.

"ישראל תומכת גם במאמץ האמריקאי להבטיח שאיראן לא תהווה עוד איום גרעיני, טילי או טרוריסטי על ארה"ב, ישראל, שכנותיה הערביות של איראן ועל העולם. ארה"ב הבהירה לישראל כי היא מחויבת להשגת יעדים אלה, המשותפים לארה"ב, לישראל ולבעלות בריתה האזוריות של ישראל, במסגרת המשא ומתן הצפוי. הפסקת האש לשבועיים אינה כוללת את לבנון".

05:06 - טראמפ שוחח עם נתניהו לפני ההכרזה על הפסקת האש

בכיר בבית הלבן אמר לחדשות 12 כי לפני שהודיע על כך שהוא מקבל את הסכם הפסקת האש טראמפ קיים שתי שיחות טלפון כדי לסגור את העסקה - אחת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלכה עידכן אותו על הפסקת האש וקיבל את התחייבותו כי ישראל תכבד תכבד אותה ותשהה את התקיפות ושניה עם מפקד צבא פקיסאן הפילדמרשל עסים מוניר שהיה אחד המתווכים המרכזיים בין ארה"ב לבין איראן.

04:14 - לאחר השיגורים מאיראן, חיל האוויר תוקף אתרי שיגור באיראן

04:09 - דיווח: איראן ועומאן צפויות לגבות עמלות בהורמוז

דיווח ב-AP: איראן ועומאן צפויות לגבות במהלך הפסקת האש בשבועיים הקרובים עמלות מעבר מספינות שיעברו במצר הורמוז.

03:50 - באיראן הודיעו: המנהיג העליון הורה ליחידות להפסיק את האש

הודעה רשמית של איראן: מוג'תבא ח'אמנאי המנהיג העליון הורה לכל היחידות להפסיק את הירי.

03:39 - גורם ביטחוני מאשר: האיראנים התעקשו - והפסקת האש כוללת גם את לבנון

03:36 - דיווחים על פיצוצים בכרמאנשאה בצפון-מערב איראן

03:16 - רצף שיגורים מאיראן - אזעקות באזורים נרחבים

בפעם החמישית הלילה, אזעקות בשל ירי מאיראן. אזעקות הופעלו באזור המרכז והדרום. כוחות הוקפצו לזירה בעיר תל אביב בעקבות דיווח על פגיעה במבנה, במקביל דווח על פגיעה שגרמה לבור בפתח תקווה. גם בעיר באר שבע ובפזורה הבדואית דווח על פגיעות. עד כה לא דווח על נפגעים.



02:56 - ראש ממשלת פקיסטן הכריז שהפסקת האש כוללת גם את לבנון

פורסם לראשונה ב-N12