חיזבאללה ירה לגליל העליון, צה"ל תקף שוב בדאחיה

עדכונים שוטפים

03:49 - חיזבאללה: הירי לצפון - בתגובה "להפרות הישראליות של הפסקת האש"

חיזבאללה קיבל אחריות לירי הלילה לגליל העליון, הראשון מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בין ארה"ב לאיראן. ארגון הטרור הצהיר כי הירי הגיע בתגובה "להפרות הישראליות של הפסקת האש".

02:24 - אזעקות הופעלו במנרה ובמרגליות

02:15 - דיווח: במשמרות המהפכה פרסמו מפה שתסייע לספינות להימנע ממוקשים אפשריים במצר הורמוז

כלי תקשורת באיראן מדווחים כי חיל הים של משמרות המהפכה פרסם מפה שמציגה נתיבי שיט חלופיים במצר הורמוז - כדי לסייע לספינות החולפות בו להימנע ממוקשים ימיים.

00:19 - מקרון הודיע ששוחח עם פזשכיאן ועם טראמפ: "החלטתם על הפסקת אש היא הטובה ביותר האפשרית"

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב בפוסט ברשת X כי שוחח עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ועם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "אמרתי לשניהם שהחלטתם על הפסקת אש היא הטובה ביותר האפשרית", כתב הנשיא הצרפתי.

I spoke today with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump. I told both of them that their decision to accept a ceasefire was the best possible one. I expressed my hope… - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026

מקרון המשיך והתייחס גם לעימות עם חיזבאללה: "הבעתי את תקוותי שהפסקת האש תכובד במלואה על ידי כל אחד מהצדדים הלוחמים, בכל אזורי העימות, כולל בלבנון. זהו תנאי הכרחי לכך שהפסקת האש תהיה אמינה ומתמשכת".

"כל הסכם יצטרך להתייחס לחששות שמעלות תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן, כמו גם למדיניותה האזורית ולפעולותיה החוסמות את השיט דרך מצר הורמוז", כתב מקרון. "כך ניתן לבנות שלום חזק ומתמשך, בתמיכת כל מי שיכול לתרום לו. צרפת תמלא את מלוא חלקה, בתיאום הדוק עם שותפותיה במזרח התיכון".

23:23 - דיווח: טראמפ שוקל להעניש מדינות נאט"ו מסוימות בשל חוסר תמיכה במלחמה באיראן

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל תוכנית ארצות הברית כוללת העברת חיילים ממדינות נאט"ו הנחשבות לא מועילות למאמצי המלחמה באיראן, ולהציב אותם במדינות התומכות בה. התוכנית האמריקנית עשויה לכלול גם סגירת בסיס אמריקני לפחות במדינה אירופאית אחת, אולי ספרד או גרמניה.

22:56 - דיווחים בלבנון: צה"ל תוקף בדאחיה בביירות

בלבנון מדווחים כי צה"ל החל לתקוף שוב בדאחיה. קודם לכן הותקף גשר אל-קאסמיה שעל נהר הליטני, לאחר שדווח שפונה הערב.

22:47 - סגן נשיא ארה"ב ואנס: "האיראנים חשבו שהפסקת האש כוללת את לבנון אבל הם טעו"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס התייחס הערב (רביעי) למחלוקת בנוגע לשאלה אם לבנון כלולה בהפסקת האש: "זו הייתה אי הבנה - האיראנים חשבו שהפסקת האש כוללת את לבנון, אבל מעולם לא הבטחנו את זה".

Q: "There seems to be a disagreement about whether Lebanon was included in this proposal…Would you ask Israel to hold off strikes?" VP Vance: "The Iranians thought the ceasefire included Lebanon, and it just didn't…The Israelis have offered to check themselves in Lebanon." pic.twitter.com/m762PIhHVZ - CSPAN (@cspan) April 8, 2026

"הישראלים, כפי שאני מבין את זה, הציעו מיוזמתם לרסן את עצמם קצת בלבנון כדי לסייע להצלחת השיחות, לא כי זה חלק מההסכם הפסקת האש. אם איראן רוצה למוטט את השיחות האלה בגלל לבנון שבכלל לא קשורה אליהם, זו בחירה שלהם. זה יהיה מטופש אבל זו בחירה שלהם", הוסיף.

פורסם לראשונה ב-N12