48 שעות אחרי הפסקת האש: המדינה שמרחיבה את ארסנל הגרעין

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: רגע אחרי הפסקת האש באיראן צרפת דורשת תוספת של 36 מיליארד אירו לביטחון, וביוון נערכים להטיל הגבלות משמעותיות על בני הנוער.

צרפת

אחרי הפסקת האש באיראן: פריז מרחיבה את ארסנל הגרעין

צרפת הכריזה השבוע (ג') על תוכנית התחמשות היסטורית: תוספת של 36 מיליארד אירו להוצאת הביטחון שלה עד 2030. ההודעה הגיעה יממה אחת בלבד לאחר הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן וברקע האיומים של טראמפ "להעניש" את מדינות נאט"ו שלא סייעו לאמריקה. "התערערות משמעותית באיזון הגאו-פוליטי מחייבת אותנו להתחמש יותר ובמהירות רבה יותר", הצהירה שרת ההגנה קתרין וטרי.

על פי רויטרס, תוכנית ההתחמשות כוללת הגדלה של הארסנל הגרעיני של צרפת - כיום הרביעי בגודלו עולם - יחד עם השקעות ענקיות בנשקים קונבנציונליים: 8.5 מיליארד אירו לשיפור מלאי של תחמושת ארטילריה וטילים ארוכי טווח, 1.6 מיליארד אירו להגנה אווירית, ו־2 מיליארד אירו לרחפנים.

במקביל, צרפת גם משקיעה בפיתוח טיל בליסטי חדש בטווח של עד 2,500 קילומטר, ומתכננת להחליף את רחפני ה־ Reaper האמריקאים שלה ברחפנים צרפתיים בתוך תשע שנים.

תוכנית ההתחמשות הצבאית של צרפת מגיעה למרות שהיא סובלת מגירעון תקציבי של כ־5%. עד שנת 2030, על פי התוכנית, היא צפויה להקדיש 76.3 מיליארד אירו סך הכל על הוצאות ביטחוניות - כמעט כפול משנת 2017.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: ap, Marin Ludovic

טייוואן

"לא לטילים, כן לציפורים": הביקור החריג בסין שהוביל לזעם

מנהיגת האופוזיציה בטייוואן, צ'נג לי־וון, הגיעה לביקור יוצא דופן בסין כחלק מ"משימת שלום", לדבריה. בביקורה בשנגחאי היא השתמשה בדימויים יפים: "ציפורים צריכות לעוף בשמיים, לא טילים. דגים צריכים לשחות במים, לא ספינות מלחמה". צ'נג, יו"ר מפלגת קוומינטנג (KMT), צפויה בין השאר להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג ביום שישי.

בעקבות הביקור, מפלגת השלטון בטייוואן (DPP) האשימה את צ'נג בחוסר אחריות. לטענתם, היא דילגה על דיונים חושבים בפרלמנט סביב תקציב הביטחון, שעומד על 40 מיליארד דולר.

דווקא בזמן הביקור, סין שלחה שישה מטוסים וחמישה ספינות שחגו סביב האי. רק בינואר האחרון הנשיא שי החריף את הטונים מול טייוואן, כשהכריז בנאום ראש השנה שאיחוד בין המדינות הוא "בלתי נמנע". ההצהרה הגיעה יום אחרי סיום התרגיל הצבאי הנרחב ביותר של סין זה חודשים בסמוך לאי, ורבים בעולם פירשו אותה כאיום מפורש על עצמאותה של טייוואן.

מנהיגת האופוזיציה בטייוואן, צ'נג לי־וון / צילום: ap, Kuomintang

יוון

אתונה מטילה הגבלה דרמטית על הרשתות החברתיות

יוון הכריזה ביום רביעי על צעד דרסטי: איסור מוחלט על גישה לרשתות חברתיות לקטינים מתחת לגיל 15, החל מינואר 2027. ראש הממשלה קיריאקוס מיצוטאקיס הכריז על ההחלטה בסרטון שהעלה לטיקטוק.

מיצוטאקיס ציין כי הצעד נובע מעלייה בחרדה ובבעיות שינה בקרב צעירים. לדבריו, בני נוער רבים מדווחים על עייפות יתר ולחץ תמידי להיות מחוברים לרשתות החברתיות. סקר דעת קהל שפורסם בפברואר במדינה הראה שכ־80% מהיוונים תומכים בהצעה.

יוון קבעה שפלטפורמות ידרשו להגביל משתמשים, אחרת הן יעמדו בפני קנסות בהתאם לחוק שירותים דיגיטליים של האיחוד האירופי. החוק צפוי להיכנס לתוקף באמצע 2026.

אוסטרליה הייתה הראשונה בעולם לבצע צעד כזה, כאשר אסרה השנה גישה לקטינים מתחת לגיל 16, וחסמה פלטפורמות מרכזיות ביניהן: אינסטגרם, יוטיוב, טיקטוק ופייסבוק. מאז, מדינות כמו סלובניה, בריטניה, אוסטריה וספרד הודיעו שהן עובדות על מהלכים דומים.

במקביל, מיצוטאקיס פנה לנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין וקרא לפעולה מתואמת ברמה אירופית, בטענה שצעדים לאומיים בלבד לא יספיקו להגן על קטינים מהתמכרות לאינטרנט.

הרשת החברתית טיקטוק / צילום: Shutterstock

ארה"ב

תינוק שנולד בטיסה הצית דיון משפטי. ומה הקשר לטראמפ?

מטוס קריביאן איירליינס שטס מקינגסטון בג'מייקה לניו־יורק נחת ביום שבת עם נוסע נוסף ובלתי צפוי: תינוק שנולד במהלך הטיסה. כעת, האירוע מעורר דיון משפטי מורכב סביב אזרחותו של התינוק - שנותר לא ודאי עקב היעדר מידע על המעמד של הוריו, שעל פי דיווחים אינם אזרחי ארה"ב, והכי חשוב: היכן בדיוק היה המטוס ברגע המדויק בו נולד.

בהתאם לחוק האמריקאי, אם לפחות אחד מההורים הוא כבר אזרח המדינה, גם התינוק זוכה לאזרחות. אבל מה אם לא? זה תלוי היכן בדיוק היה המטוס כשנולד התינוק. חוק פדרלי קובע כי מרחב אווירי אמריקאי מתחיל בטווח של עד 12 קילומטרים מחופי ארה"ב. תינוק שנולד בטווח זה, גם אם הוריו לא אזרחי ארה"ב, יזכה לאזרחות אמריקאית.

"הכללים החלים על כלי שיט חלים באותה מידה על מטוסים", קובע החוק בארה"ב. "לפיכך, ילד שנולד במטוס בארה"ב או טס מעל שטחה יקבל אזרחות אמריקאית עם הלידה."

ברקע זה, צו שחתם עליו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתחילת כהונתו הנוכחית, מגביל מתן אזרחות לילדים שנולדו אך ורק להורים אזרחיים או תושבים קבועים. אולם, בית המשפט פסל את הצו, וכעת הכרעה ממתינה לפסיקת בית המשפט העליון האמריקאי.

עד כמה מדובר באירוע יוצא דופן? מחקר מ־2019 מצא כי רק 74 לידות התרחשו בטיסות בין השנים 1929 ל־2018.