זלנסקי באשמה חמורה: פוטין מנסה לסחוט את ארה"ב

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: זלנסקי מאשים את פוטין בסחיטה, בזמן שאורבן מאיים עליו. והמומחה הסיני שמזהיר: גל קורונה חדש בדרך.

● בארה"ב מעריכים: זה התאריך בו סין תפלוש לטייוואן

● המדינה שהעלתה את מחיר הדלק ב־50% בעקבות המלחמה באיראן

אוקראינה

רוסיה ניסתה לסחוט את ארה"ב בעסקת מודיעין חשאית

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חשף השבוע כי רוסיה ניסתה לסחוט את ארה"ב: מוסקבה הציעה להפסיק להעביר מודיעין לאיראן בתנאי שוושינגטון תפסיק לשתף מידע מודיעיני עם אוקראינה. "האם זו לא סחיטה? בהחלט", אמר זלנסקי בראיון לרויטרס.

זלנסקי / צילום: Reuters, Valentyn Ogirenko

לפי זלנסקי, לאוקראינה יש ראיות חותכות כי רוסיה מזרימה מודיעין לאיראן באופן שוטף, כזה שסייע לתקיפות על נכסים צבאיים אמריקאיים ובנות בריתה במזרח התיכון. יתרה מכך, הנשיא האוקראיני אמר כי כטב"מים איראניים שנתפסו הכילו רכיבים רוסיים, מה שמצביע על שיתוף פעולה הדוק בין מוסקבה לטהרן . בינתיים, מוסקבה מכחישה כל מעורבות בעניין, וגם הבית הלבן מסר כי קיבל הכחשה ישירה מהרוסים.

עוד אמר זלנסקי כי אוקראינה מעמיקה את שיתוף הפעולה הביטחוני עם מדינות המפרץ - ערב הסעודית, האמירויות וקטאר - ומסייעת להן להתמודד עם מתקפות כטב"מים על שטחן, אך לא פירט מעבר. הוא ציין ששיתופי הפעולה האלה עשויים להפוך לעסקאות ארוכות־טווח שיממנו ייצור מיירטים אוקראיניים ורכש של מערכות הגנה אווירית.

הונגריה

אורבן מנחית מכה על אוקראינה, ועוצר את אספקת הגז

ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, הודיע השבוע על צעד חריג: קיצוץ בהדרגה של אספקת הגז לאוקראינה - עד להפסקה מוחלטת. הסיבה: אוקראינה מסרבת לאפשר המשך זרימת נפט רוסי דרך שטחה לכיוון הונגריה, בטענה שמתקפות כטב"ם רוסיות פגעו בצינור דרוז'בה ומסכנות את אנשי הצוות המתקנים אותו. אורבן, שמייבא נפט רוסי ורואה בהפסקה "סחיטה אוקראינית", מגיב במטבע שלו: אם לא תקבלו נפט - לא תקבלו גז.

מבחינה כלכלית, ההשפעה על קייב עלולה להיות משמעותית. אוקראינה מייבאת כ־40% מצריכת הגז שלה דרך הונגריה, וכל הפסקה תגביר את לחץ המחסור באנרגיה על מדינה הנמצאת בשנה הרביעית למלחמה, וזאת לאחר שהתמודדה עם חורף קשה.

פוטין ואורבן / צילום: Reuters, Alexander Nemenov

מומחים מעריכים כי אורבן, הנחשב לתומכו הגדול ביותר של הקרמלין באיחוד האירופי, ממנף את המשבר גם לזירה הפנימית. ב־12 באפריל יתקיימו בחירות בהונגריה, כאשר מול אורבן מתמודד מועמד מרכז־ימני שמאיים על שלטונו. המסר הלאומני: "אוקראינה היא האויבת של הונגריה", משמש לראש הממשלה הנוכחי קלף בחירות אפקטיבי מול יריבו.

לאחרונה חסם אורבן גם הלוואת ענק של 90 מיליארד אירו מהאיחוד האירופי לקייב, כשמקביל סירוביו החוזרים מונעים סבב סנקציות נוסף נגד רוסיה.

סין

גל קורונה חדש באופק? האזהרה של המומחה מהונג קונג

מומחה למחלות זיהומיות מאוניברסיטת הונג קונג הדליק השבוע נורה אדומה - האזור עלול להתמודד עם התפשטות רחבה של מגפת הקורונה. איוון הונג פאן־נגאי הסביר כי הונג קונג חווה גלי התפרצות במרווחים של שישה עד תשעה חודשים - ומאחר שעברו כבר כמעט שמונה חודשים מאז הגל האחרון, כל הסימנים מצביעים על כך שהבא כבר בדרך.

בגל הקודם, שנמשך ממרץ עד יולי אשתקד, נרשמו יותר מ־170 מקרי הדבקה קשים ו־90 מקרי מוות. מאז ינואר 2023 עברה הונג קונג ארבעה גלי התפרצות, כל אחד מהם נמשך בין חודשיים לארבעה - דפוס עקבי שאינו מותיר הרבה מקום לאופטימיות.

בדיקת קורונה בהונג קונג / צילום: Reuters, Vernon Yuen

המסר של המומחה פשוט וחד: השאננות היא האויב הגדול ביותר בהתמודדות עם וירוס שהציבור כבר מכיר שנים. הגל הבא לא יהיה בהכרח קטסטרופה, אך ההיערכות אליו בהונג קונג צריכה להתחיל עכשיו.

ארה"ב

בית החולים תובע מטופלת שהפכה את חדר הטיפולים לבית

בית החולים טאלהאסי ממוריאל בפלורידה נקלע השבוע למצב שנשמע כמו עלילה של סרט קומדיה: מטופלת ששוחררה רשמית באוקטובר אשתקד מסרבת לצאת מחדר 373, וכבר חמישה חודשים מתגוררת בו למרות שאינה זקוקה עוד לטיפול רפואי. בבית החולים איבדו את הסבלנות, הגישו תביעה משפטית ומבקשים מבית המשפט צו פינוי.

בבית החולים טוענים כי נוכחותה של המטופלת בחדר מונעת קבלת חולים אחרים הזקוקים לטיפול דחוף, ומסיטה משאבים יקרים. לפי כתב התביעה, בית החולים אף הציע לה סיוע, אך ללא הועיל.

המטופלת, המייצגת את עצמה ללא עורך דין, לא ענתה לפניות התקשורת. דיון בבית המשפט מתוכנן לסוף החודש, כשעד אז חדר 373 נותר תפוס.