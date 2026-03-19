בארה"ב מעריכים: זה התאריך בו סין תפלוש לטייוואן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: דוח אמריקאי מעורר זעם ביפן, באו"ם חוששים מהמשך ההסלמה באיראן והמאבק על ראשות עירייה צרפתית קטנה בין היטלר לזילנסקי.

● המדינה שהעלתה את מחיר הדלק ב־50% בעקבות המלחמה באיראן

● נערכות להצטרף למערכה? סין וקוריאה הצפונית מתחמשות

ארה"ב

דוח המודיעין שהוביל לחיכוך דיפלומטי עם יפן

סוכנויות המודיעין האמריקאיות פרסמו השבוע את הערכת האיום השנתית, שממנה עולה מסקנה מפתיעה: סין אינה מתכננת לפלוש לטייוואן בשנת 2027 - מועד שוושינגטון סימנה בעבר כנקודת זמן שבה הצבא הסיני עשוי להיות מוכן מבצעית לכיבוש האי. לפי הדוח, לנשיא סין שי ג'ינפינג אין לוח זמנים קבוע למהלך, והוא מעדיף להשיג שליטה בטייוואן ללא שימוש בכוח, ככל האפשר.

עם זאת, המודיעין האמריקאי מבהיר שהסיכון לא נעלם: הצבא הסיני ממשיך להתחזק, מרחיב את תרגיליו סביב האי, ובייג'ינג ככל הנראה תהדק את הלחץ על יפן ומדינות אחרות שמביעות תמיכה בטייוואן.

אותו דוח כולל גם מסקנה נוספת שכבר הציתה חיכוך דיפלומטי: לפי ההערכה האמריקאית, דבריה של ראש ממשלת יפן סאנאה טאקאיצ'י שאמרה בנובמבר כי תקיפה סינית על טייוואן עלולה לגרור תגובה צבאית מצד יפן מהווים "שינוי מהותי" בעמדותיה ההיסטוריות של טוקיו. ההסבר לכך הוא שעד כה מנהיגים יפנים נמנעו מלהשמיע איום מפורש כזה או לקשור באופן ישיר בין מתקפה על טייוואן לבין פעולה צבאית יפנית. ביפן, מנגד, דחו את הטענה בתוקף והדגישו כי לא מדובר בשינוי מדיניות אלא בהמשך לעמדה הקיימת.

איראן

האו"ם מזהיר: המלחמה באיראן עלולה לשבור שיא ברעב העולמי

המלחמה באיראן לא רק מערערת את יציבות המזרח התיכון, אלא גם מאיימת להחריף משבר רעב עולמי שכבר נמצא בשיא היסטורי. כך עולה מניתוח שפרסמה תוכנית המזון העולמי של האו"ם (WFP) השבוע.

לפי הארגון, אם המלחמה תימשך עד יוני, כ־45 מיליון איש נוספים צפויים לסבול מרעב חריף בשל עליות מחירים במזון, נפט ושילוח ימי. המספר הזה יוסיף על הרמה הנוכחית של 319 מיליון רעבים ברחבי העולם, וישבור שיא עולמי. "כבר לפני המלחמה הזו היינו בסערה מושלמת", אמר סגן מנהל הארגון קארל סקאו.

הסיבה המיידית היא שיבוש מסלולי ההובלה ההומניטרית במזרח התיכון. המתקפות האמריקאיות־ישראליות על איראן הובילו לעיכוב משלוחים חיוניים לאזורים המצויים כבר במשברים קשים. עלויות השילוח של WFP עצמו עלו ב־18% מאז פרוץ הלחימה, מה שמכביד על ארגון שממילא מתמודד עם קיצוץ עמוק בתקציבו, בין היתר בשל העברת תרומות בינלאומיות לתקציבי ביטחון .

המשמעות היא שמי שישלם את המחיר הכבד ביותר הינן אוכלוסיות פגיעות במדינות מתפתחות, באפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית, שתלויות בשרשראות אספקה העוברות דרך המפרץ הפרסי ומצר הורמוז.

סין

ההנחיה החדשה בסין לסטודנטים: תתאהבו

מכללת סיצ'ואן לתעופה החליטה השבוע לנקוט בצעד יוצא דופן כשהורתה לסטודנטים שלה להפסיק ללמוד ופשוט להתאהב. לא מדובר בסתם קמפיין רומנטי; מאחוריו עומדת בעיה דמוגרפית שמדאיגה את בייג'ינג מזה שנים ומחריפה: ב־2025 ירד שיעור הילודה בסין לשפל היסטורי - זו השנה הרביעית ברציפות שבה האוכלוסייה מצטמצמת. הממשלה מנסה כל מה שעולה בידה החל מתמריצים כספיים, חופשות לידה ארוכות, ועד מדיניות ידידותית למשפחות. עכשיו, כנראה, גם ימי חופש מאורגנים לאהבה.

המכללה הכריזה על חופשת אביב בסימן "פרחים ורומנטיקה" בין ה־1 ל־6 באפריל, תוך שהיא מעודדת את הסטודנטים לשים את הספרים בצד. הצעד מגיע שבועיים לאחר שסין הודיעה כי תוסיף חופשות אביב וסתיו לכלל בתי הספר, בנוסף לאלו בקיץ ובחורף. גם חופשות עבודה מדורגות מתוכננות, במטרה לעודד נסיעות ופנאי מחוץ לעונות השיא.

עם זאת, מומחים בעולם שומרים על סקפטיות. "נדרשים מאמצים גדולים יותר כדי לחנך את הדור הצעיר על היתרונות האישיים והחברתיים של משפחה גדולה", אמר ג'יימס ליאנג, מומחה בתחום הדמוגרפיה, בשיחה עם רויטרס.

צרפת

היטלר נגד זילנסקי: הקרב לראשות העיר בצרפת

ארסי סור אוב, עיירה קטנה במזרח צרפת עם 2,800 תושבים בלבד, מנהלת בימים אלה מערכת בחירות מסקרנת, ולא בגלל המדיניות של המועמדים, אלא בגלל שמם: שארל היטלר, ראש העיר המכהן, מתמודד מול אנטואן רנו־זילנסקי. השניים לא הצליחו להשיג רוב בסיבוב הראשון, וביום ראשון ייקבע מי ינהל את העירייה בשנים הבאות.

היטלר, בן 75, מכהן כראש עיר מאז 2020 הגיע לסיבוב השני עם 38% מהקולות - יתרון על זילנסקי שקיבל 30%. ראש העיר המכהן מספר בדיחות על שמו אינו דבר שזר לו, אך הוא בחר לשמור על שם משפחתו כהצהרה עקרונית. "שמרתי את שמי כדי להוכיח שלא כל מי שנושא את השם הזה הוא אידיוט. הכול תלוי במה שאתה עושה איתו", הוא אמר בראיון שקיים לערוץ טלוויזיה מקומי. לדבריו, חלק מילדיו ונכדיו לא שיתפו פעולה עם הגישה הזו ובחרו לשנות את שמם.

זילנסקי, פקיד מכס בן 28, מסביר בסבלנות לכל מי ששואל - לא, הוא לא קרוב משפחה של הנשיא האוקראיני. בשיחה עם הטלגרף, הוא מודה שהשם הפך אותו מפורסם הרבה יותר מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה ב־2022: "אני מעדיף שידברו על העיר מסיבות אחרות, אבל לפחות אלפי אנשים שומעים עליה."