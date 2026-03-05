נערכות להצטרף למערכה? סין וקוריאה הצפונית מתחמשות

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: כך מדינות שונות מושפעות מהמלחמה באיראן. ומי נערכת להסלמה בשטחה?

● חזית חדשה מול אוקראינה? הונגריה שולחת חיילים לגבול

● איראן לא לבד: צפון קוריאה חושפת רשימת יעדים לתקיפה

טורקיה

אנקרה נערכת לגל פליטים עצום מאיראן

בזמן שמשמרות המהפכה מפגיזות את המפרץ, הגבול הטורקי־איראני נותר יחסית שקט, בינתיים. עם זאת, שר הפנים הטורקי מוסטפא צ'יפטג'י הודיע השבוע כי אנקרה גיבשה שלוש תוכניות מגירה להתמודדות עם זרם אפשרי של אזרחים הנמלטים מהמלחמה - כולל קיבולת ראשונית של 90 אלף איש, מחנות אוהלים ואזורי חיץ לאורך הגבול.

אנקרה נערכת לקלוט יותר מ-90 אלף פליטים מאיראן / צילום: Reuters, Dilara Senkaya

בפועל, התנועה כבר החלה: ברויטרס דווח כי מאות איראנים חצו את הגבול לטורקיה, בעוד אחרים ממתינים לתורם. במקביל, איראן עצמה מגבילה את יציאת אזרחיה, ומאפשרת רק לאזרחים זרים לעזוב . זו לא הפעם הראשונה בה טורקיה התמודדה עם סיטואציה כזו. בשיאו של משבר הפליטים הסורי, נכנסו למדינה יותר מ־3.5 מיליון פליטים.

השבוע משרד ההגנה הטורקי הודיע כי כוחות נאט"ו הפילו במזרח הים התיכון טיל ששוגר מאיראן והיה בדרכו לטורקיה. שרידים מהטיל שיורט נפלו בעיר הטאי בדרום המדינה, סמוך לגבול עם סוריה. במקביל, דווח על נפילת שברי יירוט גם סמוך לעיר קמישלי בסוריה על גבול טורקיה.

קוריאה הצפונית

מנצל את הכאוס? קים ג'ונג און השיק ספינת מלחמה חדשה

בזמן שהעיניים נשואות לסגירת מצרי הורמוז והמלחמה באיראן שולטת בכותרות, קים ג'ונג און, מנהיג קוריאה הצפונית, ניצל את ההזדמנות להשקת ספינת מלחמה החדשה - משחתת השוקלת 5,000 טון בשם "צ'ואה היון". המנהיג הצפון קוריאני בילה על סיפונה במשך יומיים וצפה בניסוי בטילי שיוט ממנה, תוך שהוא מכריז על תוכנית לבניית שתי ספינות מלחמה נוספות בשנה במשך חמש השנים הקרובות.

קים ג'ונג און השיק ספינת מלחמה חדשה / צילום: Reuters, KCNA

קים בירך על פיתוחה של המשחתת וציין שמדובר בהתקדמות משמעותית לקראת מטרתו להרחיב את טווח הפעולה ואת יכולות התקיפה הגרעיניות. כלי התקשורת הממלכתיים במדינה טוענים כי הספינה נועדה להתמודד עם מערכות נשק שונות - נשק נ"מ ונגד כוחות ימיים, וכן טילי שיוט ובליסטיים בעלי יכולת גרעינית.

גורמים צבאיים ומומחים בקוריאה הדרומית אומרים כי הספינה נבנתה ככל הנראה בסיוע רוסי, על רקע העמקת הקשרים הצבאיים בין המדינות, אם כי חלקם מטילים ספק במוכנותה לשירות פעיל.

קוריאה הצפונית חשפה משחתת נוספת מאותו סוג במאי בשנה שעברה, אך היא ניזוקה במהלך טקס שיגור כושל, מה שעורר תגובה זועמת מצד קים, שכינה את הכישלון "פשע".

סין

היעדים הביטחוניים של סין עד 2035

סין הכריזה השבוע על הגדלת תקציב הביטחון שלה ל־277 מיליארד דולר ב-2026, עליה של 7% ביחס לתקציב הנוכחי. זאת כחלק מהתחייבות המדינה לפתח "יכולות לחימה מתקדמות" ולהאיץ "מודרניזציה צבאית" עד 2035.\

היעדים הביטחוניים של סין עד 2035 / צילום: Reuters, Anadolu

אומנם מדובר בשיעור הגידול הנמוך ביותר מאז 2021, אך ההקשר הופך אותו למשמעותי במיוחד: הוצאות הביטחון הסיניות עולות באופן עקבי ביחס שאר אסיה, וחלקה של סין בהוצאות הצבאיות הכוללות של היבשת הגיע כבר לכמעט 44% - לעומת 37% בלבד בעשור הקודם.

ראש הממשלה לי צ'יאנג התייחס בצורה חד משמעית לעויינות של המדינה מול טייוואן. "סין תילחם בנחישות נגד כוחות בדלנים שמטרתם עצמאות טייוואן", הוא הצהיר. האמירה אומנם חוזרת על עצמה מדי שנה, אך דווקא הפעם - כשחוסר היציבות הגלובלית מתרחב - היא נשמעת אחרת.

ברקע זה, בייג'ינג עורכת טיהורים פנימיים חסרי תקדים. שני גנרלים בכירים מצאו את עצמם תחת חקירה, מה שהותיר רק שניים מתוך שבעה חברים בוועדה הצבאית העליונה - מלבד נשיא הרפובליקה שי ג'ינפינג עצמו. הטיהור אמנם פוגע במוכנות לטווח קצר, אך שולח מסר ברור: שי אוחז בצבא ביד חזקה יותר מאי־פעם.

נפאל

משבר הנפט מכה בקטמנדו

כשמשמרות המהפכה האיראניות הכריזו על סגירת מצרי הורמוז, הגלים לא עצרו במפרץ הפרסי - אלפי רכבים עמדו בתורים ארוכים בתחנות הדלק בקטמנדו, נפאל בשבוע שעבר מחשש למחסור.

משבר הנפט מכה בקטמנדו / צילום: Reuters, Bernadett Szabo

נפאל אינה גובלת בים, ותלויה ב־100% ביבוא דלק מהודו, שמזקקת נפט גולמי המגיע ברובו ממדינות המפרץ - ערב הסעודית, עיראק ואיחוד האמירויות. כל טיל איראני שנורה לעבר מכלית בהורמוז מתורגם ישירות, ולו בעקיפין, לתחנות הדלק בקטמנדו.

בלילה שבין שני לשלישי הכריזה טהרן על סגירת המצרים - צוואר הבקבוק שדרכו זורמים 20% מהנפט והגז של העולם. מכליות הנפט כמובן לא המתינו לאישור רשמי, ומעבר הספינות קרס בחדות תוך ימים ספורים, כשרוב הספינות פשוט ברחו מהמפרץ לפני שיהיה מאוחר מדי.