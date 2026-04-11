דיווח: איראן תוכל להשמיש אלפי טילים שקבורים עמוק באדמה

09:47 - דיווח: מוג'תבא ח'אמנאי סובל מפציעה קשה ומעיוותים בגופו - אך עדיין מנהל את המערכה



09:21 - בארה"ב מעריכים: איראן תוכל להשמיש אלפי טילים שקבורים עמוק באדמה

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: המודיעין האמריקני מעריך שלאיראן נותרו עוד אלפי טילים שניתן יהיה להשתמש בהם לאחר חילוץ והשמשה של משגרים מאתרים תת-קרקעיים. בנוסף, ההערכה המרכזית היא שאיראן מנצלת את הפסקת האש לשיקום מערך הטילים שלה.

הדיווח מגיעה על רקע האמירה של שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', שטען כי תוכנית הטילים של איראן "הרוסה" ומשגרים וטילים "כמעט בלתי שמישים לחלוטין".

עם זאת, התמונה שצוירה בידי דוחות המודיעין האמריקני מצביעה על כך שאיראן יכולה לשקם חלק ממלאי הטילים שלה. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי איראן יכולה להוציא מהאתרים התת-קרקעיים אלפי טילים בליסטיים.

כמו כן, לאיראן אומנם יש פחות ממחצית מהכטב"מים שהיו לה בתחילת המלחמה - מכיוון שהיא השתמשה ברבים מהם במהלך הסכסוך ואתרי ייצור הנשק של טהרן הותקפו על ידי ארה"ב וישראל. עם זאת, המשטר עשוי לרכוש מערכות דומות מרוסיה לשימוש נגד שכנותיו, כך לפי גורמים אמריקנים.

09:03 - חשד לחדירת כטב"ם במטולה



08:38 - מקורות פקיסטניים לרויטרס: מטוס המשלחת האמריקנית לשיחות עם איראן נחת באיסלמבאד

08:34 - למרות הפסקת האש - ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר יותר מ-1,000 שעות ברציפות



08:24 - הכטב"ם בקריית שמונה יורט



08:19 - בעיות המימון של מועצת השלום - ושיחות המו"מ עם חמאס שנותרו במבוי סתום: "חשש מחזרה ללחימה"

מועצת השלום שהקים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבלה רק "חלק זעיר" מ-17 מיליארד הדולרים שהובטחו לעזה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. חוסר התקצוב, כך לפי מקורות ששוחחו אתמול (שישי) עם סוכנות הידיעות, מונע מטראמפ לקדם את תוכניתו לשיקום הרצועה.

עשרה ימים לפני מתקפת הפתע באיראן, טראמפ אירח ועידה בוושינגטון שבה מדינות המפרץ הבטיחו להעביר מיליארדים לממשל בעזה ולשיקום הרצועה, אחרי יותר משנתיים של לחימה.

התוכנית לשיקום הרצועה כוללת בנייה מחודשת בקנה מידה גדול, אחרי פירוק חמאס מנשקו. התחייבויות המימון נועדו גם לממן את פעילות ועדת הטכנוקרטים לניהול עזה, שנתמכת בידי ארה"ב ושנועדה להשתלט על עזה ביום שאחרי חמאס.

אחד המקורות ששוחח עם סוכנות הידיעות אמר כי מתוך 10 מדינות שהתחייבו לתרום כספים, רק שלוש - איחוד האמירויות, מרוקו וארה"ב עצמה - העבירו כספים. המקור אמר כי המימון עד כה עומד על פחות ממיליארד דולרים.

08:15 - חשד לחדירת כטב"ם בקריית שמונה ובסביבה



08:02 - דיווח ב-CNN: המודיעין האמריקני מעריך שסין מתכוננת לספק לאיראן בשבועות הקרובים מערכות הגנה אוויריות. מדובר בטילי כתף מסוג MANPADs, היעילה נגד מטוסים בגובה נמוך ולא מדובר בסוללות הגנה אווירית כבדות ומסיביות. על פי הדיווח, סין מתכוונת להסוות את המשלוח במעבר דרך מדינות שלישיות



06:33 - חשד לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי

התרעות הופעלו בשורת יישובים בגבול לבנון בשל חדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק.

03:40 - דיווח: לאיראן אלפי טילים שהיא עדיין מסוגלת לירות

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: לאיראן נותרו אלפי טילים בליסטיים ומשגרים שמוחבאים באחסון תת-קרקעי, כך לפי דוחות מודיעין של ארה"ב.

03:12 - חללית הארטמיס 2 שהקיפה את הירח חזרה בשלום לתוך כדור הארץ ונחתה כמתוכנן באוקיינוס השקט

02:12 - איראן טוענת: התנאים המקדימים שהצבנו למשא ומתן התקבלו. מוקדם יותר מנה יו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף שני תנאים מקדימים: הפסקת אש בלבנון והפשרה של הכספים המוקפאים של איראן

00:42 - יעדי הדרג המדיני לצה"ל בלבנון - והחשש של התושבים

בהגדרות ההישג של הדרג המדיני לצה"ל, כפי שהוא כתוב במסמך שהועבר לידי מערכת הביטחון, יש כמה סעיפים חשובים: ייצוב קו הגנה משופר, הרחקת איום הנ"ט והפשיטה וצמצום ניכר של ירי הרקטות וביצוע פעולות שיביאו את ממשלת לבנון להאיץ את פירוק חיזבאללה מנשקו - כך פורסם אמש (שישי) ב"אולפן שישי".

בצה"ל מנצלים את ההזדמנות להמשיך לפעול כדי להחליש את חיזבאללה ככל הניתן, עד שיוחלט להגביל או לעצור את הפעולה הישראלית. בתקיפה שלשום של המפקדות של מפקדי השדה של ארגון הטרור חוסלו כ-200 מחבלים. זה משפיע על היכולת של חיזבאללה לנהל את המערכה מול ישראל.

למרות זאת, עדיין מתבצע ירי בלתי פוסק לעבר הצפון, והלילה חיזבאללה ירה רקטה לעבר מרכז הארץ. יש למחבלים עוד יכולת לירות רקטות, ובצה"ל יש מיקוד לפגוע בהן. כמו כן, גם היום נפצעו קשה וקל שני לוחמים בתקרית בגזרה המרכזית בלבנון, כתוצאה מפגיעה של רסיסי רחפן נפץ.

במקביל, מתחיל המשא ומתן עם ממשלת לבנון. מבחינתה של ישראל יש שתי נקודות הן מרכזיות: פירוז מרחב הליטני דרומה, ויעד ארוך טווח - פירוק חיזבאללה מנשקו באמצעות תהליך מדיני.



00:36 - המשלחת האיראנית למשא ומתן נחתה בפקיסטן

יו"ר הפרלמנט של איראן מוחמד-באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י נחתו יחד באיסלמבאד לקראת השיחות עם ארה"ב והתקבלו על ידי מפקד הצבא אסים מוניר.

00:34 - טראמפ: לא נרשה לאיראן לגבות עמלות במצר הורמוז

נשיא ארה"ב טראמפ דיבר עם התקשורת לקראת נסיעתו לוירג'יניה, לאחר שלא נראה בציבור מאז מסיבת העיתונאים בעקבות חילוץ צוות האוויר ביום שני. הוא איחל לסגן הנשיא ואנס בהצלחה בישחות בפקיסטן עם איראן והצהיר: "לא נאפשר לאיראן לגבות עמלות במצר הורמוז".

עוד אמר טראמפ: "אני חושב שהיה שינוי שלטוני באיראן, אבל זה אף פעם לא היה קריטריון. לא יהיה להם נשק גרעיני".

23:16 - לקראת השיחות בשלישי: שיחה ראשונה נערכה בין שגרירי לבנון וישראל בוושינגטון

שיחה ראשונה נערכה בין שגרירי לבנון וישראל בוושינגטון בתיווך ארה"ב, כך נמסר מלשכתו של נשיא לבנון ג'וזף עאון. על פי ההודעה, שני השגרירים סיכמו לקיים פגישה ראשונה ביום שלישי - ולדון בהפסקת אש וקביעת תאריך לתחילת השיחות.

שגריר ישראל לארה"ב יחיאל לייטר אמר אחרי השיחה: ישראל הסכימה למשא ומתן עם לבנון ביום שלישי, היא סירבה לדון על הפסקת אש עם חיזבאללה.



23:11 - אזעקות בקריית שמונה ובסביבתה

23:05 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: צבא ארה"ב ממשיך להזרים כוחות למזרח התיכון - עם מטוסי קרב ומטוסי תקיפה שהגיעו לאחרונה לאזור ו-2,000-1,500 חיילים מהדיביזיה המוטסת ה-82. במקביל, עוד אלפי לוחמי מרינס ומלחים עושים דרכם לאזור, וכך גם נושאת המטוסים ג'ורג' בוש