ואנס הודיע על כישלון השיחות: "חוזרים לארה"ב בלי עסקה"

סגן נשיא ארה"ב: "הבהרנו מה הקווים האדומים שלנו - ואיראן בחרה לא לקבל אותם" • בתום 21 שעות מו"מ אמר ואנס: "היינו די גמישים והבהרנו מה הקווים האדומים שלנו - אבל איראן בחרה לא לקבל אותם" • מוקדם יותר באיראן הביעו אופטימיות וטענו כי המו"מ יימשך למרות "כמה חילוקי דעות" - עוד היום • במקביל למו"מ בפקיסטן, טראמפ איים על סין: תהיה בצרות גדולות אם תשלח נשק לאיראן • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 07:21
סגן נשיא ארה''ב ג'יי.די. ואנס כאשר נחת באסלאמאבאד לקראת המו''מ עם איראן. לצידו ראש הצבא הפקיסטני אסים מוניר, משמאל, וסגן ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ מוחמד אסחאק / צילום: ap, Jacquelyn Martin
סגן נשיא ארה''ב ג'יי.די. ואנס כאשר נחת באסלאמאבאד לקראת המו''מ עם איראן. לצידו ראש הצבא הפקיסטני אסים מוניר, משמאל, וסגן ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ מוחמד אסחאק / צילום: ap, Jacquelyn Martin

עדכונים שוטפים

7:20 - שר החוץ של פקיסטן: הכרחי שהצדדים ימשיכו במחויבות להפסקת האש

7:13 - ההתרעות בצפון: כטב"ם אחד ששוגר מלבנון יורט

7:09 - אחרי לילה שקט: אזעקות בגליל העליון

4:26 - סגן הנשיא ואנס הודיע על כישלון השיחות: "חוזרים לארה"ב בלי עסקה"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אישר הלילה (בין שבת לראשון) כי סבב השיחות עם איראן לא הניב תוצאות.

"ניהלנו שיחות עם איראן במשך 21 שעות", אמר ואנס. "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, אבל אני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן יותר מאשר לארה"ב. היינו די גמישים והבהרנו מה הקווים האדומים שלנו - אבל איראן בחרה לא לקבל אותם. זו הייתה ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו. אנחנו צריכים לקבל אישור לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. אנחנו חוזרים לארה"ב בלי עסקה". לכתבה המלאה.

3:48 - דובר משרד החוץ האיראני: הצלחת המו"מ "תלויה ברצינותו ובתום ליבו של הצד השני"

דובר משרד החוץ האיראני אישר כי במסגרת השיחות ב-24 השעות האחרונות נערכו דיונים בנושאים העיקריים, בהם מצר הורמוז, הגרעין, פיצויי נזקי המערכה, הסרת הסנקציות - וסיום מוחלט של המלחמה באזור. עוד הוסיף הדובר האיראני כי הצלחת התהליך הדיפלומטי "תלויה ברצינותו ובתום ליבו של הצד השני, תוך הימנעות מדרישות מקסימליסטיות ובלתי חוקיות - ותוך קבלת זכויותיה של איראן".

1:11 - תם סבב השיחות בין איראן לארה"ב: למרות לחיצת יד היסטורית - עדיין קיימים פערים גדולים

בתקשורת האיראנית דוווח הלילה כי בתום 14 שעות הסתיים סבב שיחות נוסף בין איראן לארצות הברית בפקיסטן - אולם עדיין קיימים פערים גדולים בין הצדדים. חשבון ה-X הרשמי של ממשלת איראן הודיע כי שתי המשלחות ממשיכות בחילופי הטיוטות גם לאחר תום סבב השיחות - וכי המשא ומתן יימשך למרות "כמה חילוקי דעות". בטלוויזיה האיראנית דווח כי השיחות צפויות להימשך כבר במהלך היום.

שני בכירים איראנים אמרו הלילה לניו יורק טיימס כי יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף וסגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שמובילים את המשלחות, לחצו ידיים באווירה רגועה ולבבית.

00:19 - טראמפ: אם סין תשלח נשק לאיראן היא תהיה בצרות גדולות

במקביל לשיחות שמתקיימות באיסלאמאבאד בירת פקיסטן, הנשיא טראמפ שיגר איום לסין ואמר כי אם היא תשלח נשק לאיראן היא "תהיה בצרות גדולות". דבריו מגיעים על רקע דיווח בניו יורק טיימס כי ייתכן שסין כבר סיפקה לאיראן בשבועות האחרונים טילי כתף נגד מטוסים, אולם אין הוכחה שנעשה בהם עד כה שימוש נגד מטוסים אמריקניים במהלך המלחמה.

עוד דווח כי לפי הערכות המודיעין האמריקני, סין נוקטת עמדה פעילה באופן חשאי במלחמה, ומאפשרת לחלק מהחברות שלה לשלוח לאיראן כימיקלים, דלק ורכיבים שניתן להשתמש בהם לייצור צבאי. מוקדם יותר אתמול דווח ב-CNN כי סין נערכת לשלוח את הטילים מסוג MANPADs.

פורסם לראשונה ב-N12.