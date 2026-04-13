מלחמה באיראן ואי־ודאות גאו־פוליטית לא עצרו את מניית סנדיסק (אולי רק עיכבו מעט את הזינוקים), ומתחילת השנה הנוכחית היא רושמת תשואה של 259%. מאז שהתחילה להיסחר בפברואר 2025 (לאחר שפוצלה מחברת ווסטרן דיגיטל), שווי השוק של סנדיסק זינק מכ־7 מיליארד דולר לכ־126 מיליארד דולר, ובעדכון המדדים הקרוב היא תיכנס למדד נאסד"ק 100 - המדד שכולל את 100 החברות הגדולות שאינן מתחום הפיננסים בנאסד"ק. זאת, לאחר שכבר צורפה בשנה שעברה למדד S&P 500.

האנליסטים עדיין חיוביים

סנדיסק הוקמה על־ידי הישראלי אלי הררי ומנוהלת כיום על־ידי דיוויד גוקלר. החברה פועלת בתחום אחסון המידע ומייצרת רכיבי זיכרון, שמשמשים בין היתר בדאטה סנטרים. מניות תחום הזיכרון נהנות כיום מחוסר איזון בין היצע לביקוש בתחום: הביקוש רב ואילו ההיצע במחסור, כך שהמחירים עולים. מניות אחרות בתחום עלו גם הן מתחילת השנה אך בשיעורים "צנועים" יותר משל סנדיסק, ולמשל ווסטרן דיגיטל הכפילה את שוויה וסיגייט עלתה ב־83%.

מניית סנדיסק נסחרת כיום בשיא של מעל 850 דולר, ושני אנליסטים העלו בימים האחרונים את מחיר היעד למניה ל־1,000 דולר (מחיר שמשקף כיום פרמיה של 17.4% על המחיר בנאסד"ק). האנליסט סי.ג'יי מיוז מקנטור העלה את המחיר מ־800 דולר (בהמלצת "תשואת יתר") וכתב כי החוזק בתחום הזיכרון בר־קיימא ויש הרבה קטליזטורים למניות התחום - להערכתו, מיקרון וסנדיסק זולות ואין להתעלם מהן בסייקל הנוכחי. "הביקוש נותר חזק, וחוסר האיזון בין היצע לביקוש יימשך כנראה לפחות עד אמצע שנת 2028", הוא מעריך.

האנליסט בליין קרטיס מג'פריס העלה את מחיר היעד מ־700 דולר וממשיך להמליץ על "קנייה", כשהוא מעלה את התחזיות שלו לתוצאות החברה בדוחות הקרובים. קרטיס מתייחס לחששות בשוק על האטה במומנטום בתמחור רכיבי הזיכרון ומעריך שהחששות האלה מוגזמים.