הג'וב החדש של ראש המוסד לשעבר ומה קרה למכרזי הנדל"ן הגדולים

חודש של תהפוכות בבורסה: אלביט בשיא, טאואר מזנקת ונייס בתחתית אם לא הסתכלתם לאורך המלחמה על רשימת החברות הגדולות בבורסה, תופתעו אולי לגלות שהיא השתנתה לא מעט במהלכה. מדד ת"א 35 משלים זינוק של 22% מתחילת השנה, אבל הסיפור של הזינוק מורכב כמובן מהשינוי במניות עצמן. החברה הביטחונית אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עקפה את כולן בסיבוב והפכה בזמן המלחמה לגדולה ביותר במדד ת"א 35. היא גם הייתה יכולה להיות הגדולה ביותר בבורסה, אך ענקית הסייבר פאלו אלטו שהצטרפה אליה לאחרונה עקפה את כולן בסיבוב (כשהיא נסחרת בשווי של 428 מיליארד שקל). אלביט השלימה זינוק של 51% רק מתחילת השנה, לשווי שיא של כמעט 130 מיליארד שקל. נזכיר שרק לפני שנים ספורות עוד נלחמה אלביט על מקום ברשימת עשר הגדולות בבורסה, כשנסחרה לפי שווי שוק של פחות מ־20 מיליארד שקל. במקומות הבאים נמצאות ענקית הפארמה הישראלית טבע, שגם הצליחה לעקוף לאחרונה שוב את בנק לאומי, ואחריה הבנקים לאומי ופועלים. למקום הבא הצליחה להשתחל בזמן המלחמה חברת השבבים טאואר ממגדל העמק, שמשלימה קפיצה של 70% מתחילת השנה לשווי שיא של יותר מ־70 מיליארד שקל. מדובר בעלייה מרשימה במיוחד שכן מדובר בחברות הגדולות ביותר בבורסה, ולא בחברות קטנות ש"קל" להקפיץ את מחיריהן. בכך טאואר הצליחה לעקוף גם את ענקית הקניונים וחוות השרתים עזריאלי ואת בנק מזרחי טפחות. אחריהם התברגה חברת שבבים נוספת - נובה. על חשבון הבנקים: עליית חברות הביטוח גם חברת הביטוח הפניקס רשמה לעצמה הישג יפה כשהגיעה לשווי שוק של 46 מיליארד שקל, כשהיא עוקפת בכך את שווי השוק של בנק דיסקונט (42.6 מיליארד שקל). אמנם הפניקס עדיין לא מרוויחה כמו דיסקונט אך בשוק נותנים לה כיום שווי גבוה יותר. בהמשך הטבלה מתבטאת שוב עוצמת חברות הביטוח, שהפכו בשנים האחרונות ללהיט בבורסה. מלבד הפניקס, גם הראל ומנורה מבטחים כבר הספיקו לעקוף בשווי את הבנק הבינלאומי, הקטן מבין חמשת הבנקים הגדולים בישראל. עד לפני שנים ספורות זה היה נראה תרחיש דמיוני לחלוטין. כיום הן נסחרות לפי שווי של 39 ו־31.6 מיליארד שקל בהתאמה. במקביל לשתי חברות הביטוח הללו נמצאות גם שתי חברות אנרגיה - או.פי.סי אנרגיה של עידן עופר ואנלייט שמוביל גלעד יעבץ, ואחריהן נקסט ויז'ן, החברה הביטחונית שכבר הפכה לחברה ה־16 בשוויה בבורסה עם שווי שוק של 28 מיליארד שקל. רק לאחר מכן מגיע הבנק הבינלאומי (25.7 מיליארד שקל), במקום ה־17. החברות הבאות מבין עשרים הגדולות הן חברת השבבים קמטק, חברת הגז ניו מד אנרג'י (45% ממאגר לוויתן), ואת 20 הגדולות נועלת חברת התקשורת בזק, גם היא בעבר הייתה בעשר הגדולות. בהמשך הגדולות ניתן למצוא את מגה אור של צחי נחמיאס, שנכנסה בסערה לתחום חוות השרתים וכבר הפכה לחברה ה־25 בשוויה בבורסה, מה שקרוב לוודאי יבטיח לה את ההצטרפות למדד ת"א 35 בעדכון המדדים הקרוב. ואם אתם שואלים את עצמכם איפה חברת התוכנה נייס, זו שעד לפני שנתיים עוד הייתה הכי גדולה בבורסה בת"א, היא כעת נמצאת רק במקום ה־29 בבורסה, עם שווי של 19 מיליארד שקל בלבד, לאחר שאיבדה 60% משוויה בשנים האחרונות. עוד דרמה נרשמת בימים אלה בסוף רשימת מניות מדד ת"א 35. בסוף השבוע הקרוב יסתיימו "עשרת הימים הקובעים" שיקבעו אילו חברות יישארו במדד ואילו ייצאו ממנו. ארבע חברות מתנדנדות בתחתית וחלקן עלולות להיפלט ממנו. בהן נמצאות חברת הנדל"ן דמרי, חברת המלונאות פתאל וחברות הנדל"ן המניב מבנה ואמות. נתנאל אריאל

ראש המוסד לשעבר מצטרף לחברת הכטב"מים חברת הכטב"מים אירודרום זינקה בשבועות האחרונים לאחר שהודיעה על השקעות בה מצד מספר גורמים, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן וברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי קבוצת הנדל"ן ישראל קנדה. תחילה דיווחה על קבוצת משקיעים שתרכוש מניות שיהוו כ־32% מהחברה בכ־41 מיליון שקל, ובהמשך הצטרף גם בית ההשקעות אי.בי.אי להשקעה של 6.8 מיליון שקל. במקביל דווח על הקצאה פרטית לחברת AgEagle ב־9.2 מיליון שקל. כל ההשקעות הללו נקבעו במחיר של 80 אגורות למניה, שהיווה בזמנו פרמיה על המחיר, אך היא זינקה בחדות וכיום מחירה הוא 236 אגורות. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר / צילום: ניב קנטור, ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע הצטרפות השלושה התגלה במסגרת תיקון לזימון לאסיפה שתתקיים ב־23 באפריל. המשקיע הראשי בהשקעה המקורית, רונן אלעד (באמצעות חברת אלעד רונן אחזקות), עדכן על ריכוז והובלת "קבוצת אנשי מפתח, שנועדה לחזק היבטים אסטרטגיים בפעילות החברה". לדבריו "הצטרפות יוסי כהן, הן כמשקיע והן כחלק ממערך ההובלה של החברה, צפויה לתרום להאצת פעילות הפיתוח העסקי, לחיזוק קשרים בזירה הבינ"ל ולהרחבת יכולות השיווק בשווקים גלובליים". על רוזן וטוכמאייר נכתב כי הצטרפותם "תחזק את ממשקי החברה מול שוק ההון והמערכת הפיננסית". לא פורט באילו תפקידים (אם בכלל) ישולבו השלושה. אופציה ללא תמורה לפי הדיווח, אלעד אחזקות התקשרה עם רוזן בהסכם אופציה, והעניקה לו ללא תמורה אופציה לרכישת כ־22 מיליון מניות (במחיר מימוש של 80 אגורות למניה). רוזן יהיה רשאי להסב את האופציות שלו או חלקן לטוכמאייר ו/או כהן. אם האופציה של רוזן תמומש במלואה, חלקה של אלעד אחזקות יהיה 15% מההון של אירודרום ושל רוזן - 14.3%, זאת לאחר השלמת ההשקעה מצד החברה האמריקאית AgEagle. חלקם של טוכמאייר וכהן לא פורט, והוא כאמור תלוי במימוש האופציה על ידי רוזן ואז הסבת חלק מההחזקה לשניים האחרים. אם האופציה של רוזן לא תמומש אלעד יהיה בעל השליטה. שירי חביב ולדהורן

המדינה בהמתנה - וכך גם המכרזים על הקרקעות: בדיקת גלובס לגבי היקף מכרזי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שנסגרו לאורך המלחמה מגלה, באופן לא מפתיע, מיעוט של מכרזים כאלו ושיעור גדול של מכרזים ומגרשים ששיווקם נכשל. על פי הבדיקה, מתחילת מרץ נסגרו תשעה מכרזים, ומתוכם ארבעה נכשלו. מתוך החמישה הנותרים, חלק קטן מהמגרשים ששווקו נותרו גם הם ללא הצעות. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד נסגרו 34 מכרזי רמ"י, ורק תשעה מהם נסגרו ללא הצעות. נזכיר כי רמ"י הכריזה מיד עם פרוץ המלחמה הנוכחית מול איראן על שורה של הקלות ודחיות מועדים (בעיקר סביב תשלומים על קרקעות שכבר שווקו). גם מצב החירום, כמובן, השפיע על יכולתם ועל רצונם של היזמים להשתתף במכרזים, וכל אלו "תרמו" לתמונת המצב הנוכחית. עצרנו לבדו

אחרי שנה וחצי שהתעשייה האווירית התנהלה בלי יו"ר, המנכ"ל נבחר לתפקיד במסגרת פשרה מפתיעה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם, נבחר מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי ליו"ר, בתום פארסה שנמשכה כשנה וחצי - במהלכה החברה הביטחונית הממשלתית הגדולה ביותר התנהלה ללא יו"ר. על כך היא אף ספגה קנס של 850 אלף שקל מרשות ניירות ערך. מדובר בנקודת ציון חשובה עבור החברה. קודם לכן מינוי סילבן שלום עלה על שרטון בשל ביקורת ציבורית נוקבת לאור הטענות שעלו נגדו על פגיעות מיניות, וכן נפלו ניסיונות של אמסלם למנות את גלעד ארדן ושל כ"ץ למנות את גבי סרוסי. מאידך, בחירת לוי יוצרת סיטואציה שבה יו"ר אמור לבקר את הצעדים שהוא הוביל בעצמו כמנכ"ל. מעבר לכך, בחירת מנכ"ל משורות תע"א, למשל סמנכ"ל עד היום, תביא לסיטואציה שבה השניים עבדו האחד עם השני בהנהלה במשך שנים, וכך מוטלת בספק היכולת לייצר מערכת איזונים ראויה בין יו"ר למנכ"ל. בועז לוי, מנכ''ל התעשייה האווירית / צילום: יוסף יהושע הצלחתו של לוי כמנכ"ל מתבטאת בדוחות החברה. תע"א רשמה גידול של 21% במכירות בשנה שעברה, שהסתכמו ביותר מ־7.3 מיליארד דולר, כמו גם זינוק של 45% ברווח הנקי שלה. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2025 צמח ל־29 מיליארד דולר, כשליש מהן לשוק הישראלי והיתר לשוק הבינלאומי. לוי הצטרף לתעשייה האווירית בשנת 1989. הוא מומחה למערכות מורכבות בתחום הטילים והחלל, ובשנים 2013-2020 כיהן כסמנכ"ל ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל בחברה. בנובמבר 2020 אישר הדירקטוריון את מינויו כמנכ"ל החברה. הוא שותף לזכייה במספר פרסי ביטחון ישראל, כשהאחרון בהם בשנת 2024. לאחרונה פורסם ברויטרס כי ישראל מתכננת להתחיל בהפרטת שתיים מהחברות הביטחוניות הגדולות שלה, התעשייה האווירית ורפאל - כבר ברבעון השני של השנה. השווי של תע"א נאמד ב־20 מיליארד דולר, ובמקרה שלה מדובר בהנפקת כ־25%-30% מהמניות. דין שמואל אלמס במסגרת פשרה מפתיעה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם, נבחר מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי ליו"ר, בתום פארסה שנמשכה כשנה וחצי - במהלכה החברה הביטחונית הממשלתית הגדולה ביותר התנהלה ללא יו"ר. על כך היא אף ספגה קנס של 850 אלף שקל מרשות ניירות ערך. קראו עוד