ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ יום הזיכרון לשואה ולגבורה: נקודות מפגש "זיכרון בסלון" מופו ב-WAZE
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יום השואה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה: נקודות מפגש "זיכרון בסלון" מופו ב-WAZE

שיתוף הפעולה עם Waze מאפשר גם השנה לאתר בקלות מפגשי "סלון פתוח" בסביבה הקרובה, באמצעות סיכות ייעודיות שמופיעות באפליקציה סביב יום השואה • היוזמה נועדה להנגיש את אירועי "זיכרון בסלון" גם למי שלא נרשם מראש, ולהרחיב את החשיפה למפגשים ברחבי הארץ

סתיו ליבנה 20:05
נקודות מפגשי זיכרון בסלון ב-WAZE / צילום: צילום מסך

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ארגון זיכרון בסלון ממשיך גם השנה את שיתוף הפעולה עם אפליקציית הניווט Waze, ומאפשר לאתר מפגשי ״סלון פתוח״ ישירות מתוך המפה. במסגרת המהלך, שמופעל בדומה לשנה שעברה, מופיעות סיכות ייעודיות המסמנות אירועים פתוחים לציבור המתקיימים בקרבת מקום.

הסיכות, שמופיעות לזמן מוגבל סביב יום השואה, מאפשרות למשתמשים לראות היכן מתקיימים מפגשים פתוחים, להיכנס לפרטי האירוע - ולנווט אליהם באופן מיידי. המהלך נועד לתת מענה גם למי שלא נרשם מראש ומבקש להצטרף למפגש סמוך לביתו ברגע האחרון.

אירועי "זיכרון בסלון" מתקיימים מדי שנה באלפי בתים, מקומות עבודה ומוסדות חינוך, ומבוססים על עדות של ניצול שואה, בני הדור השני או אנשי עדות, לצד שיחה פתוחה. שילוב האירועים במפת Waze נועד להרחיב את החשיפה ליוזמות פתוחות לציבור ולהעביר את הזיכרון גם למרחבים קהילתיים ואינטימיים יותר, מעבר לטקסים הממלכתיים.

מור אלמוג, מנהלת פרויקטים טכניים ב־Waze, מספרת כי שיתוף הפעולה החל בזכות יוזמת זיכרון לסלון לפני כארבע שנים. לדבריה, כבר בשנה הראשונה המהלך זכה לחשיפה רחבה ולתגובות משמעותיות מהציבור. "בשנה שעברה היינו צריכים להרים את הכלי הזה מחדש. זה היה פרויקט טכני משמעותי שכלל לא מעט שינויים טכניים", היא אומרת.

לדבריה, המיזם שהחל סביב "זיכרון בסלון" הפך בהמשך לתשתית רחבה יותר. "זה התחיל מזיכרון בסלון, אבל התרחב לאירועים נוספים. בארץ, בשיתוף עם יד לבנים, אנחנו עושים את אותו הדבר גם עבור אירועי יום הזיכרון. בזכות הפלטפורמה שיצרנו יכולנו להרחיב את השימוש. גם בחו"ל משתמשים בפיצ’ר הזה. למשל, בתקופת החזרה לבית הספר באירופה סימנו אזורים שבהם נמצאים ילדים והעלינו התראות שמבקשות לנהוג לאט יותר".