יום הזיכרון לשואה ולגבורה: נקודות מפגש "זיכרון בסלון" מופו ב-WAZE

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ארגון זיכרון בסלון ממשיך גם השנה את שיתוף הפעולה עם אפליקציית הניווט Waze, ומאפשר לאתר מפגשי ״סלון פתוח״ ישירות מתוך המפה. במסגרת המהלך, שמופעל בדומה לשנה שעברה, מופיעות סיכות ייעודיות המסמנות אירועים פתוחים לציבור המתקיימים בקרבת מקום.

הסיכות, שמופיעות לזמן מוגבל סביב יום השואה, מאפשרות למשתמשים לראות היכן מתקיימים מפגשים פתוחים, להיכנס לפרטי האירוע - ולנווט אליהם באופן מיידי. המהלך נועד לתת מענה גם למי שלא נרשם מראש ומבקש להצטרף למפגש סמוך לביתו ברגע האחרון.

אירועי "זיכרון בסלון" מתקיימים מדי שנה באלפי בתים, מקומות עבודה ומוסדות חינוך, ומבוססים על עדות של ניצול שואה, בני הדור השני או אנשי עדות, לצד שיחה פתוחה. שילוב האירועים במפת Waze נועד להרחיב את החשיפה ליוזמות פתוחות לציבור ולהעביר את הזיכרון גם למרחבים קהילתיים ואינטימיים יותר, מעבר לטקסים הממלכתיים.

מור אלמוג, מנהלת פרויקטים טכניים ב־Waze, מספרת כי שיתוף הפעולה החל בזכות יוזמת זיכרון לסלון לפני כארבע שנים. לדבריה, כבר בשנה הראשונה המהלך זכה לחשיפה רחבה ולתגובות משמעותיות מהציבור. "בשנה שעברה היינו צריכים להרים את הכלי הזה מחדש. זה היה פרויקט טכני משמעותי שכלל לא מעט שינויים טכניים", היא אומרת.

לדבריה, המיזם שהחל סביב "זיכרון בסלון" הפך בהמשך לתשתית רחבה יותר. "זה התחיל מזיכרון בסלון, אבל התרחב לאירועים נוספים. בארץ, בשיתוף עם יד לבנים, אנחנו עושים את אותו הדבר גם עבור אירועי יום הזיכרון. בזכות הפלטפורמה שיצרנו יכולנו להרחיב את השימוש. גם בחו"ל משתמשים בפיצ’ר הזה. למשל, בתקופת החזרה לבית הספר באירופה סימנו אזורים שבהם נמצאים ילדים והעלינו התראות שמבקשות לנהוג לאט יותר".