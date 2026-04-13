הזעם באיראן על המצור הימי: "הכוחות שלנו לא ייתנו אישור"

07:29 - באיראן תוקפים את טראמפ: מצור? הכוחות שלנו לא ייתנו אישור לאמריקה

מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון ח'אמנאי, תקף את ההחלטה של טראמפ להטיל מצור ימי בהורמוז: "אמריקה, בדיוק כפי שנכשלה בכישלון היסטורי מול איראן בפעולה לפתיחת מצר הורמוז, גם במצור הימי - היא נידונה לכישלון. הכוחות המזוינים של איראן לא ייתנו אישור כזה לאמריקה, ויש להם מנופים גדולים שלא נגעו בהם להתמודדות מולה. איראן אינה מקום שיכול להיות מוקף בציוצים ובתוכניות דמיוניות".

07:02 - צילומי לוויין חושפים: נזק כבד לבסיס קרוב למצר הורמוז, מטוסים איראנים לכודים ללא אפשרות לצאת

צילום לוויין שפורסם בניו יורק טיימס: נזק כבד נגרם במלחמה לבסיס Eagle 44 בדרום איראן לא רחוק ממצר הורמוז, שבעבר דווח שהוא עשוי לשמש את מטוסי ה-SU35 שאמורים היו להגיע מרוסיה. הצילומים מציגים פגיעה במנהרות היציאה מהמחסה של המטוסים מתחת לרכס ההר, וכל המטוסים שהיו בפנים נלכדו ללא אפשרות לצאת. בנוסף הושבתה הגישה למסלולי ההמראה, ונראות תלוליות עפר על המסלולים - ככל הנראה בניסיון של האיראניים למנוע נחיתה של מטוסי אויב בבסיס.

07:02 - צה"ל: תרגיל צבאי יחל היום בשעות הבוקר עד מחר במרחב כרמיאל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב

06:47 - דיווח בארה"ב למרות ההודעה על כישלון השיחות - נרשמה התקדמות של רצון טוב מצד איראן

דיווח בוושינגטון פוסט: למרות ההודעה על כישלון השיחות באיסלמבאד, גורמים רשמיים אומרים שנרשמה התקדמות בביסוס מידה מסוימת של רצון טוב מצד איראן, וזה מוביל את טראמפ, ואנס ויתר בכירי הממשל להאמין שבסוף ניתן יהיה לגרום לאיראן להסכים לתנאים של ארה"ב לסיום המלחמה

05:24 - טראמפ בשיחה עם כתבים: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני"

נשיא ארצות הברית טראמפ בשיחה עם כתבים: "אני חושב שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד. אני חושב שהם נואשים מאוד. ניהלנו פגישה שנמשכה 21 שעות. אנחנו מבינים את המצב טוב יותר מכל אחד אחר, ואיראן נמצאת במצב גרוע מאוד. ואני רוצה שתבינו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

PRESIDENT TRUMP: "I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody. And Iran is in very bad shape." "And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon." pic.twitter.com/ZtOsHC8JFI - Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

01:41 - דיווח: טראמפ שוקל תקיפות מוגבלות נגד איראן לאחר קריסת שיחות המו"מ

לדברי פקידים ואנשים המעורבים בנושא, הנשיא טראמפ ויועציו בוחנים את חידושן של תקיפות צבאיות מוגבלות באיראן, בנוסף למצור האמריקאי על מצר הורמוז, כדרך לשבור את המבוי הסתום בשיחות השלום.

זוהי אחת האפשרויות שביניהן התלבט טראמפ, שעות ספורות לאחר שהמשא ומתן בפקיסטן קרס, כך מסרו הגורמים.

01:01 - שר החוץ של איראן: "ניהלנו מגעים בתום לב כדי לסיים את המלחמה, נתקלנו במצור"

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י פרסם התייחסות ב-X למשא ומתן שהתנהל עם ארצות הברית בפקיסטן ומתח ביקורת על התנהלות האמריקאים: "במהלך שיחות אינטנסיביות ברמה הגבוהה ביותר ב-47 השנים האחרונות, איראן ניהלה מגעים עם ארה"ב בתום לב כדי לסיים את המלחמה.

"אך כאשר היינו במרחק נגיעה מ'מזכר ההבנות של איסלאמבאד', נתקלנו בדרישות מקסימליסטיות, שינוי מתמיד של התנאים ובמצור. לא הופקו שום לקחים, רצון טוב מוליד רצון טוב, עוינות מולידה עוינות", הוסיף.

In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war. But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade. Zero lessons earned Good will begets good will.

Enmity begets enmity. - Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026

00:19 - שני לוחמי צה"ל נפצעו בינוני בדרום לבנון

שני לוחמי צה"ל נפצעו אתמול בינוני כתוצאה מפגיעת הדף של רקטה שנורתה לעברם בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

00:05 - צבא ארה"ב הודיע שיטיל מצור צבאי על איראן החל משעה 17:00

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הודיע כי יחל ליישם חסימה של כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן. המהלך, שייצא לפועל היום (שני) בשעה 17:00 לפי שעון ישראל, מבוצע בהתאם להכרזת הנשיא האמריקאי.

לפי הודעת הפיקוד, החסימה תיאכף באופן שוויוני על כלי שיט מכל המדינות שנכנסים או יוצאים מנמלים ואזורי חוף איראניים. האכיפה תכלול את כל הנמלים האיראניים הממוקמים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן.

21:09 - יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: "לא ניכנע לאיומים"

יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף התייחס לשיחות עם ארה"ב שהופסקו: "הצענו יוזמות טובות כדי להראות את הרצון הטוב שלנו, מה שהוביל להתקדמות בשיחות". לגבי ההכרזה של טראמפ על מצור ימי אמר קאליבאף שאין לאיום השפעה על איראן.

עוד אמר: "לא ניכנע לאיומים ושהם יבדקו את רצוננו שוב. אם האמריקאים רוצים מלחמה - נילחם ואם יתנהגו בהיגיון - נתנהג איתם בהתאם".

21:00 - היערכות בישראל לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן: הדיון על החמרת ההנחיות

על רקע הכרזת טראמפ, בישראל נערכים לאפשרות שהמשא ומתן עם איראן יקרוס סופית והלחימה תחודש אחרי הפסקת אש קצרה. הערב (א') דיווחנו ב"מהדורה המרכזית" על הדיון שהתקיים מוקדם יותר הערב על שאלת החמרת הנחיות פיקוד העורף. גורמי ביטחון, כולל מפיקוד העורף, דנו אצל ראש הממשלה אם להחמיר את הנחיות ההתגוננות לציבור - ולפחות כרגע התקבלה החלטה להשאיר את ההנחיות כפי שהן.

עם זאת, השאלה הזו תיבחן גם בימים הקרובים, מכיוון שהמו"מ בין ארה"ב לאיראן הוא שברירי וההתפתחויות יכולות לשנות את המצב בשטח. חשוב להדגיש כי על רקע ביטול אירועי חגיגות יום העצמאות בערים ברחבי הארץ - טרם התקבלה החלטה על מדיניות ביום העצמאות. לקריאת הכתבה

20:30 - השר כ"ץ בלבנון: "מורידים את האיום כמו שעשינו בעזה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בלבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל ומפקדים נוספים. על המערכה המתמשכת בגזרה הצפונית, אמר: "קוראים למבצע 'מחרשת הכסף' - מורידים את האיום כמו שעשינו בעזה". על רגעיו האחרונים של נסראללה: "לפי הדיאגנוזות שלנו, בסוף הוא היה כלוא באיזה חדר שם ונחנק. היו לו כמה דקות לחשוב כמה הוא טעה בהבנת היהודים".

ללוחמים בלבנון אמר: "קבענו שלא עוזבים את הצפון יותר כדי שזה יקרה, אי אפשר להשאיר אזרחים עם איום נ"ט ועם איום פשיטה. החיזבאללה, אחרי לחץ של איראן, החליט להצטרף. הפעם הוא החליט להצטרף, לכן הוא חייב לשלם מחיר. אנחנו ממשיכים את זה והמטרה היא פירוק החיזבאללה מנשקו, ואנו פועלים כדי להשיג אותה - להביא ביטחון לתושבי הצפון".

19:36 - משמרות המהפכה: מצר הורמוז נמצא תחת שליטה, כלי שיט צבאיים שינסו להתקרב יפרו את הפסקת האש

במשמרות המהפכה טוענים: "בניגוד לטענות השקריות של כמה בכירים של האויב, מצר הורמוז נמצא תחת שליטה וניהול חכם, פתוח למעבר בטוח של כלי שיט אזרחיים בהתאם לכללים מיוחדים. כלי שיט צבאיים שינסו להתקרב למצר הורמוז מכל סיבה או תירוץ - ייחשבו למפרים של הפסקת האש ויטופלו בחומרה".

19:10 - דיווח: אלה הדרישות שאיראן סירבה לקבל במו"מ

בכיר אמריקאי לרויטרס: איראן דחתה את הדרישה להפסיק את העשרת האורניום, לפרק מתקני העשרה מרכזיים, להפסיק את המימון לחמאס, לחיזבאללה ולחות'ים - וכן לפתוח באופן מלא את מצר הורמוז.

