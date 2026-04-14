הותר לפרסום: רס"ם אייל אוריאל ביאנקו נפל בדרום לבנון

עדכונים שוטפים

06:21 - דיווח ברויטרס: מכלית איראנית הנתונה לסנקציות של ארה"ב הצליחה לצאת ממצר הורמוז למרות המצור הימי של צבא ארה"ב

06:00 - הותר לפרסום: רס"ם במיל' אייל אוריאל ביאנקו, בן 30 מקצרין, נפל בדרום לבנון

באירוע שבו נפל רס"ם אייל אויראל ביאנקו ז"ל, נפצע לוחם מילואים נוסף באורח בינוני, ושני לוחמים נוספים במילואים נפצעו קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי, ומשפחותיהם עודכנו.

02:52 - אזעקות בגליל המערבי בשל ירי רקטות וחדירת כלי טיס עוין

01:23 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס התראיין הלילה לפוקס ניוז. "היו לנו סימנים טובים, התקדמנו במשא-ומתן", אמר ואנס. כשנשאל אם יתקיימו עוד שיחות, השיב סגן הנשיא: "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם. היינו ברורים: חייבים להוציא את האורניום המועשר מאיראן - וחייבים לקבל התחייבות מהאיראנים לכך שהם לא יפתחו נשק גרעיני"

"תוך כדי השיחות הבנו איך הם מתנהלים - וזו הסיבה שעזבנו את פקיסטן", הוסיף ואנס. "הם לא היו מסוגלים לסגור עסקה - והם היו חייבים לחזור לטהרן כדי לקבל אישור. שמנו הרבה על השולחן והבהרנו מה הקווים האדומים שלנו. יש לנו הרבה קלפים - אנחנו צריכים לראות מה האיראנים יעשו".

00:18 - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לקנצלר גרמניה פרידריך מרץ על דבריו בנוגע לסיפוח יהודה ושומרון: "הימים שבהם גרמנים הכתיבו ליהודים איפה מותר ואיפה אסור להם לחיות - חלפו ולא יחזרו"

לדברי סמוטריץ', בערב יום השואה קנצלר גרמניה צריך להרכין ראש ולהתנצל אלף פעמים בשם גרמניה - ולא להעז להטיף לנו מוסר איך להתנהל מול הנאצים של דורנו".

23:52 - קנצלר גרמניה פרידריך מרץ: "אני מודאג מאוד מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים. בשיחת הטלפון שלי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבהרתי: לא יכול להיות סיפוח בפועל של הגדה המערבית"

23:35 - הכוננות בלבנון לקראת המשא-ומתן - והמתקפה של חיזבאללה: "הולכים לגיהינום, ייקחו את המדינה לאבדון"

לקראת השיחות הישירות עם ישראל בוושינגטון, גורם לבנוני רשמי הדגיש כי "איראן לא תורשה להתערב ולהחזיר לעצמה את השליטה במצב במדינה". על רקע החשש מהתלקחות: מנגנוני הביטחון בביירות בכוננות גבוהה, הוגברה האבטחה סביב נציגויות דיפלומטיות. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם: "בטלו את פגישת המשא-ומתן - זו השפלה". לכתבה המלאה

23:27 - נושאת המטוסים ג'ורג' בוש שעושה דרכה למזרח התיכון לא נכנסה לים התיכון דרך מצר גיברלטר, ובמקום זה עוקפת את אפריקה מדרום בדרך לאזור הים הערבי - כך פורסם באתר USNI News העוסק בדיווחים על הצי האמריקאי. הסיבה: רצון להימנע ממעבר במצר באב אל-מנדב מחשש לתקיפות החות'ים

23:09 - דיווח ב-CNN: גורמים בממשל טראמפ דנים באפשרות לקיים פגישה נוספת עם נציגי המשא-ומתן מאיראן לפני שמסתיימת הפסקת האש. במסגרת הדיונים נבחנים תאריכים ויעדים אפשריים לפגישה

22:52 - אזעקה ביפתח וברמות נפתלי שבגליל העליון

22:22 - על רקע הפרסום המאוחר של ההנחיות לעורף, בצפון מתקשים ליישם את מתווה הלימודים

לפי ההנחיות המעודכנות, ביישובי קו העימות ניתן לקיים פעילות חינוכית בתוך מרחבים מוגנים, ובצפון הגולן ובגליל העליון ניתן לקיים במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן בזמן התגוננות, למעט יישובים צמודי גדר שבהם הפעילות מחויבת בתוך מרחב מוגן. אלא שההנחיות פורסמו בשעות הערב המאוחרות, והן אינן מאפשרות לרשויות להיערך עם הסעות, לצוותים ולמסגרות, והורים נותרים בחוסר ודאות לגבי יום הלימודים.

בשל כך, חלק מהרשויות כבר הודיעו להורים כי לא יישמו את ההנחיות המעודכנות: פרט למעלה יוסף, גם במועצה האזורית מטה הודיעו לתושבים כי לא ניתן להיערך, ולכן בתי הספר יעברו ללמידה מקוונת. זאת, לצד פעילות בגיל הרך בהתאם למיגון וחינוך מיוחד ללא הסעות.

21:04 - שינוי בהנחיות פיקוד העורף: התקהלות במרכז ובירושלים הוגבלה ל-5,000 איש

העדכון פורסם אחרי עיכוב משמעותי ויישאר בתוקף עד מחר בערב. הגבלות ההתקהלות חלות עתה בכל הארץ בהיקפים שונים. בצפון יותר לקיים לימודים באופן מצומצם וחלקי בתנאים מחמירים. בעקבות השינוי: נעצרה מכירת הכרטיסים למשחק חצי גמר גביע המדינה שצפוי להתקיים ביום רביעי. לכתבה המלאה

