1. איזה נהר חצה יוליוס קיסר בדרך לכבוש את רומא?

2. ומהו הביטוי שנטבע בעקבות חצייתו (משמש לתיאור קבלת החלטה גורלית שאין ממנה דרך חזרה)?

3. מה היה דף האינטרנט העברי הראשון?

4. מה מקור השם של להקת "הדג נחש"?

5. מהו אקרוסטיכון?

6. בסדרת האנימציה דונלד דאק, מיהי בת הזוג של דונלד?

7. מהי דרגתו הצבאית של מסביר פיקוד העורף צביקי טסלר?

8. מהם שמות שני עמודי הנחושת שלפי המקרא הקים שלמה המלך בפתח בית המקדש הראשון?

9. באיזה מבנה תפילה אפשר למצוא מינרט?

10. באיזה ספורט עסק באופן מקצועי ראש ממשלת הונגריה (לשעבר) ויקטור אורבן?

11. על שם מי נקרא רחוב "הגננת בתיה" בראשון לציון?

12. איזה סוג של כלי נגינה הוא הטימפני?

13. על שם מי נקרא קיבוץ דורות שבנגב?

14. ומהו הקיבוץ הסמוך ביותר לפסל האריה השואג?

15. איזה קוקטייל זכה לפופולריות עצומה בזכות הסרט "ביג לבובסקי" ומה הוא מכיל?

תשובה 1 נהר הרוביקון, שסימן את קו הגבול ומשמעות חצייתו הייתה הכרזת מרד ועילה למלחמה תשובה 2 "לחצות את הרוביקון" תשובה 3 האתר של האוניברסיטה העברית בירושלים תשובה 4 שיכול אותיות של נהג חדש תשובה 5 שיטת כתיבה של שיר, בה האות הראשונה של כל מילה, שורה או בית יוצרת מילה או שם תשובה 6 דייזי דאק תשובה 7 תת-אלוף תשובה 8 יָכִין ובֹעַז תשובה 9 במסגד תשובה 10 כדורגל תשובה 11 על שם בתיה אברמוביץ', גננת מיתולוגית שפעלה בעיר במשך 25 שנה תשובה 12 תוף, חלק מכלי ההקשה בתזמורות, קוטרו כמטר תשובה 13 על שם משפחתו של דוב הוז, אשתו וביתו רבקה ותרצה, שנהרגו בתאונת דרכים שזיעזעה את היישוב ב-1940 תשובה 14 כפר גלעדי תשובה 15 White Russian, מורכב מוודקה, ליקר קפה, שמנת וקרח