ישראל נערכת לעצירה: המרוץ נגד השעון של צה"ל בלבנון

במערכת הביטחון פועלים להעצים את הפגיעה בחיזבאללה לפני עצירה אמריקנית אפשרית, תוך הבנה שהאחיזה בשטח תהיה מנוף הלחץ המרכזי • מג"ד 52 בחיל השריון נפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון • צבא ארה"ב: עצרנו לחלוטין את הסחר מאיראן ולאיראן דרך הים • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס 06:00
תקיפות צה''ל בדרום לבנון / צילום: ap, Ariel Schalit
05:20 - צבא ארה"ב: עצרנו לחלוטין את הסחר מאיראן ולאיראן דרך הים

01:50 - ואנס על המו"מ: "יש הרבה חוסר אימון בין וושינגטון ואיראן"

סגן הנשיא ג'יי-די ואנס: "יש הרבה חוסר אימון בין וושינגטון ואיראן, שלא ניתן לפתור בן לילה. המתווכות רוצות להגיע לעסקה, אני מרגיש טוב לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים".

00:12 - המרוץ נגד השעון בלבנון - ו"נקודת האפס" בוושינגטון: תמונת מצב בחזית הצפונית

מרוץ נגד השעון האמריקני: ישראל מתנהלת בשעות אלו תחת לוח זמנים צפוף במיוחד. בזמן שבוושינגטון מנסים לכונן הסכם בין ישראל ללבנון, בשטח פועל צה"ל כדי למקסם הישגים צבאיים לפני שהדרג המדיני יידרש לקבל החלטות על המשך הלחימה.

22:20 - מג"ד 52 נפצע קשה בלבנון

מג"ד 52 בחיל השיריון נפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. דובר צה"ל אמר כי נסיבות האירוע בבחינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

פורסם לראשונה ב-N12.