שוק היוקרה מתחמם: בכמה נמכרה דירה של 400 מ"ר על קו החוף בת"א?

יוקרה

עסקת ענק בתל אביב: דירה של 400 מ"ר נמכרה ב-70 מיליון שקל

בפרויקט הרברט סמואל 10, על קו החוף בתל אביב, נמכרה לאחרונה דירה במחיר של 70 מיליון שקל.

לדברי יהודה מרציאנו מתיווך WEBAYIT LTD, מדובר בדירה בשטח 400 מ"ר ועוד 60 מ"ר מרפסת, הנמצאת בקומה ה־19. יש לה ארבע חניות ושני מחסנים. המחיר משקף לדירה סכום של כ-160 אלף שקל למ"ר.

לדבריו, הקונים הם תושבי חוץ שעלו לאחרונה לארץ וקנו אותה למגורים.

"זה בניין אינטימי יחסית, עם 27 דירות מגורים בלבד", אומר מרציאנו, "ויש בו שומר, בריכה וחדר כושר. המחיר למ"ר גבוה אבל מתאים לקו החוף. עם זאת, צריך אומץ כדי לקנות דירות כאלה בתקופה כזו. במהלך החתימה היו שלוש אזעקות".

מחיר התחזוקה במגדל גבוה ועומד על קצת יותר מ-10,000 שקל בחודש דמי ניהול.

מדובר בעסקה ייחודית בכל קנה-מידה: על-פי נתוני רשות המסים, בשנה החולפת נמכרו בתל אביב בסך-הכול שלוש דירות במחיר של יותר מ-40 מיליון שקל, אם כי ייתכן שנמכרו דירות נוספות שעדיין לא דווחו, כנהוג בשוק היוקרה.

תכנון

אושרה תוספת קומות לפרויקט ורטיקל ברמת גן

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, בראשות עודד פלוס, החליטה להפקיד את תוכנית להגדלת הבינוי בתוכנית "ורטיקל סיטי" במשולש הבורסה ברמת גן.

מדובר בתוכנית על שטח כולל של כ-32 דונם, שבמסגרתה יוקם קומפלקס הכולל שלושה מגדלים מעל מסד משותף, שישלבו תעסוקה, מגורים, מסחר ושטחי ציבור.

התוכנית היא ביוזמת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן, ב.ס.ר וישראל קנדה, ונערכה על-ידי משרד ברעלי לויצקי כסיף דה לה פונטיין אדריכלים.

מגדלים B ו-C כבר קיבלו לאחרונה היתר בנייה, ולמרות זאת נוספו בתוכנית המעודכנת שהופקדה עתה ארבע קומות במגדל C, המיועד כולו לתעסוקה.

מגדל B נותר ללא שינוי עם 72 קומות, שיכללו כ-350 מעונות סטודנטים וכ-400 דירות להשכרה ארוכת-טווח.

השינוי המרכזי הוא במגדל A, שגדל מ-60 קומות ל-95 קומות, ושולבו בו כ-200 יחידות דיור לשוק החופשי.

בדיווח של ישראל קנדה לבורסה בעניין נכתב כי "להערכת החברה, תוספת השטחים כאמור עשויה להגדיל באופן משמעותי את הרווחיות הצפויה בפרויקט". במצגת למשקיעים שפרסמה החברה ל-2025 היא צופה כי היקף השיווק בסוף השנה עמד על 39%, וכי הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט עומד על 26% .

חרף קרבתו לרכבת הקלה ולרכבת ישראל, מתחת לפרויקט ייבנה חניון בן 900 מקומות חניה.

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, מסר: "המהלך המשמעותי כאן הוא השילוב בין צורכי התעסוקה לצרכי הקהילה; יצירת קמפוס אקדמאי במסד עבור שנקר במתחם בבורסה מאפשרת לפנות שטחים משמעותיים בלב שכונת חרוזים לטובת הציבור, ובכך ליצור מרחב עירוני נגיש ופעיל עבור תושבי העיר והמטרופולין כולו".

תכנון

הוותמ"ל אישרה תוכנית לשכונת דניה ברחובות

הותמ"ל אישרה תוכנית רחבת-היקף להתחדשות עירונית בשכונת דניה ברחובות, המשתרעת על פני כ-73 דונם ומיועדת לאוכלוסייה מעורבת (כללית, מסורתית וחרדית).

במסגרת הפרויקט יוקמו 1,489 יחידות דיור, הכוללות 1,271 דירות חדשות במבנים של עד 10 קומות לצד מגדלים בני 22-27 קומות, וכן חיזוק ועיבוי של 218 דירות קיימות.

התוכנית שמה דגש על תמהיל דיור מגוון הכולל דירות קטנות ודיוריות, לצד פיתוח משמעותי של כ-40,000 מ"ר למבני ציבור, בהם בתי ספר וגני ילדים, וכ-10,000 מ"ר לשטחי מסחר ומשרדים.

המהלך נועד לחזק את המרקם הוותיק של השכונה תוך התאמת התשתיות והמרחב הציבורי לצרכים הקהילתיים הייחודיים של כלל התושבים.