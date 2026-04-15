בדרך לפינוי בזן: 30 אלף טון גז בישול יאוחסנו בנגב

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות הרב נתן אלנתן, אישרה היום שתי תכניות למתקני אחסון של גפ"ם (גז בישול). זאת כהכנה לפינוי בזן, בית הזיקוק הגדול בישראל, ממפרץ חיפה. מתקן אחסון גדול יוקם ברמת חובב שבנגב (20 אלף טון) והמתקן שכבר קיים בבית הזיקוק השני בגודלו בז"א באשדוד יוגדל מ-10 אלף טון ל-20 אלף אף הוא.

כיום, ישראל מייבאת נפט גולמי משלל מקורות, ולאחר מכן מעבדת אותו בארץ לכדי תזקיקי דלק כמו סולר, בנזין, דלק סילוני וגפ"ם (גז פחמימני מעובה, הידוע גם כגז בישול). שני שליש מהנפט מעובד היום בבזן, ושליש בבז"א. לאחר פינוי בזן, ישראל תעבור ליבוא של מוצרי התזקיקים הסופיים דרך מסוף דלקים מיוחד שיוקם ויורחב. מטרת התכנית היא לאפשר לעיר חיפה להתרחב למרכז הטבעי שלה באזור המפרץ, תוך תוספת של כמות גדולה במיוחד של אזורי מסחר ומגורים שאמורים להכפיל את גודלה. תכנית הפינוי, נכון היום, אמורה להסתיים ב-2031.

על פי ההודעה המשותפת של מוסדות התכנון ומשרד האנרגיה "התוכנית בנאות חובב (תמ"א 75/ב/5) ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, עוסקת בהקמת אתר אחסון גפ"מ ייעודי לשעת חירום בדרום הארץ, בקיבולת של כ-20,000 טון. האתר מתוכנן באזור התעשייה נאות חובב, במיקום מרוחק מאוכלוסייה ובסמוך לתשתיות קיימות, ומשתרע על שטח של כ-297 דונם. במסגרת התוכנית יוקמו מכלי אחסון מתקדמים - חלקם מוטמנים וממוגנים - לצד מערכות תפעול, בקרה ואבטחה, תשתיות דרכים ומתקנים הנדסיים נלווים". מטרת המתקן היא "להבטיח מענה לאומי בשעת חירום, כחלק מהיערכות כוללת להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה והעתקת מתקני אחסון חיוניים לאתרים חלופיים בדרום הארץ".

תוכנית נוספת אושרה

עוד תוכנית שאושרה היום תוקם באשדוד, בסמוך למתקן זיקוק הנפט השני בגודלו בז"א, ביוזמת משרד האנרגיה. על פי ההודעה "יוקם מרכז אחסון שוטף של גפ"מ. מדובר בהסדרת תשתית תכנונית לאחסון גפ"מ בהיקף של כ-10,000 טון בדרום-מרכז הארץ. יכולת זו תתווסף לכ-10,000 טון המאושרים כבר במתחם בית הזיקוק באשדוד, ותספק מענה שוטף לצרכי המשק לצד המענה האסטרטגי לשעת חירום".

צריכת הגפ"ם של ישראל עומדת על 630 אלף טון בשנה. כלומר, אחסון של 40 אלף טון יספיק לשבועות ספורים בלבד של צריכה שוטפת. בסופו של דבר, אמורים לקום בישראל מאגרים תפעוליים באשדוד בסך כולל של 30 אלף טון, ומאגר אסטרטגי של 48 אלף טון ברמת חובב. כך שהצעד הנוכחי לא צפוי להיות האחרון.

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הרב נתן אלנתן אמר: "אנו פועלים בנחישות לקדם ולאשר תוכניות שיאפשרו את הוצאת המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה, אך לא פחות חשוב מכך - להבטיח שלצד המהלך הסביבתי המשמעותי תישמר רציפות אנרגטית מלאה של מדינת ישראל". מבחינת מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח "פינוי המפעלים מהמפרץ הוא כבר עובדה מוגמרת - וכעת האחריות שלנו היא לייצר את התשתיות שיבטיחו את המשך תפקודו הרציף של המשק".

מנהל רשות מקרקעי ישראל בפועל, עידן מועלם הוסיף כי "האחריות שלנו ברמ״י היא לוודא שהקרקע לא נשארת רק בתכניות על הנייר, אלא בתוכניות שמתורגמת למימוש מהיר בשטח. זה מחייב אותנו לעבוד אחרת , לקצר הליכים, להסיר חסמים, ולייצר ודאות אמיתית לשוק וליזמים" ומנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה אמרה ש"משרד האנרגיה והתשתיות מקדם מתקנים לאחסון גפ"מ שיאפשרו ניפוק שוטף בשגרה ויהוו עתודה אסטרטגית לשעת חירום".