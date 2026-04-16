הפסקת האש במלחמה עם איראן אמנם נראית שברירית, אך היא הספיקה בשבוע החולף להפיל את המניות הביטחוניות בתל אביב כשהמדד הענפי צלל בכ־9%, בניגוד למגמה הכללית בבורסה. את המדד משכו למטה כוכבות כמו נקסט ויז'ן, ארית תעשיות, ופיסיבי ומאז השיא האחרון שלו הוא כבר איבד 20%, ועדיין מתחילת השנה הוא מציג תשואה חיובית של כ־11%. אז האם הראלי של התעשיות הביטחוניות מאחורינו? או שזה בדיוק הזמן לאסוף סחורה.

רמי דרור, מנכ"ל וואליו השקעות מתקדמות, מסביר כי "השוק היום נמצא בשלב שבו הוא הופך להרבה יותר סלקטיבי, והמשקיעים מתחילים לבחון לעומק את היכולת של כל חברה לשמור על רווחיות לאורך זמן. אנחנו נמצאים בסביבה של 'אוויר פסגות', רמות תמחור גבוהות שמגבירות את הרגישות של השוק לכל שינוי. לכן גם תיקונים נראים חדים יותר. זה לא בהכרח שינוי מגמה, אלא מעבר לשלב בוגר יותר שבו המשקיעים בררניים יותר".

ביטחוניות ישראליות עולות יותר

ואכן, בדיקת גלובס מגלה כי גם אחרי הירידות האחרונות, 10 המניות הביטחוניות בת"א מציגות מכפילי רווח נוכחיים גבוהים במיוחד.

מכפיל רווח הוא היחס בין שווי השוק של חברה לבין הרווחים שלה. מדובר בנתון שמשמש משקיעים רבים כשהם מבקשים לקבל פרספקטיבה לגבי האם מניה יקרה או זולה ביחס לסקטור או לפעילות שלה.

כך למשל אלביט מערכות , שנישאה על כנפי המתיחות הביטחונית לתואר החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר כיום, כבר ירדה ב־13% מהשיא בחודש שעבר. היא נסחרת סביב 126 מיליארד שקל, מכפיל הרווח ההיסטורי (שנת 2025) שלה עדיין נדיב מאוד - 78. זאת, לאחר שבשלוש השנים האחרונות עלתה מניית החברה שבשליטת מיקי פדרמן במעל 300%.

נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות לרחפנים, שמנייתה היא אחת הטובות בבורסה בתל אביב (תשואה של 2,200% בשלוש שנים) נסחרת במכפיל 82, גם לאחר שמחיר המניה ירד בכ־32% מרמת השיא בתחילת החודש שעבר, משקפת שווי של 25.5 מיליארד שקל.

דווקא ארית תעשיות , המייצרת מרעומים לפגזים במפעלה בשדרות, נסחרת כיום בשווי של 4.2 מיליארד שקל בהמשקף מכפיל סולידי למדי של 12.1, הנמוך ביותר מבין המניות שבדקנו. זאת לאחר שמחיר המניה שלה ירד ב־41% מרמת השיא האחרונה בשלהי חודש ינואר, עוד בטרם המלחמה עם איראן.

מכפיל הרווח הממוצע של 5 החברות הביטחוניות הגדולת בתל אביב (אלביט, נקסט ויז'ן, בית שמש, ארית תעשיות ואר פי אופטיקל) עומד על 63. לשם השוואה, בארה"ב 5 החברות הביטחוניות הגדולות (לוקהיד מרטין, נורת'רופ גרומן, ג'נרל דיינמיקס, בואינג ו־RTX) נסחרות לפי מכפיל נוכחי של 41 - פער של יותר מ־50%.

לצד ארית מי שנסחרת לפי מכפיל נמוך יחסית (17.3) היא חברת חומרי המיגון פמס, שבשליטת דניאל בלום. החברה מפתחת ומייצרת אריגים המשמשים בתור חומר גלם בתעשיית המיגון האישי ומיגון כלי רכב ותחבורה, תחום שככל הנראה זכה לעניין פחות במהלך המלחמה האחרונה. בשנה האחרונה מניית פמס עלתה ב-62%, כאשר במדד ת"א־ביטחוניות יש כאלה שזינקו הרבה יותר - נקסט ויז'ן (194%), טי.אס.ג'י (150%) וארית תעשיות (93%).

בוצי (בצלאל) מכליס, מנכ''ל אלביט / צילום: שלומי יוסף

"אלביט היא ספינת הדגל"

אז האם המחיר הגבוה אומר שנגמרו ההזדמנויות בסקטור? לא בהכרח. המכפילים הגבוהים מתייחסים לנתונים היסטוריים, כלומר לרווחים שהחברה כבר דיווחה עליהם. מנגד, שוק ההון מתמחר את המניות לפי הציפיות לעתיד, ולכן לעתים מוכנים לתת תמחור נדיב מאוד. למעשה, יש מקרים בהם מכפילים גבוהים דווקא מבשרים על הזדמנות.

כך קרה במקרה של אנבידיה למשל. כשהחל הזינוק הגדול שלה ב־2021 היא הציגה מכפיל גבוה בפרספקטיבה היסטורית של יותר מ־80. מאז, המניה זינקה ביותר מ־760% והפכה לחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם. בעקבות הקפיצה העתידית ברווחים שלה, המכפיל התיישר עם השנים לרמה של 40 כיום.

אמנם קשה להשוות בין חברה של 4 טריליון דולר להיקפים של השוק הישראלי, אך גורמים בשוק מתארים שהפעילות הכלכלית של החברות הביטחוניות לא השתנתה. השוק מתמחר את העתיד, אבל מכפילים מתארים את העבר.

ענף התעשיות הביטחוניות נהנה זה מספר שנים מביקושים ערים על רקע מלחמת רוסיה־אוקראינה ובהמשך מלחמת חרבות ברזל והמבצעים הצבאיים באיראן, כמו גם הגדלת תקציבי ביטחון ומרוץ החימוש של מדינות באירופה ומקומות נוספים בעולם (למשל - בהודו ובמזרח הרחוק). סיום המלחמה באיראן, אם יגיע באופן רשמי, לא בהכרח יבלום את כל אלו.

איליה פיינר, אנליסט בלידר שוקי הון אומר, "באופן כללי אנחנו לא מזהים שינוי מהותי בסביבה העסקית. יש ביקושים גבוהים, בטח למוצרים של החברות הישראליות, עקב הגידול בתקציבי ביטחון - לכן אנחנו עדיין אופטימיים".

"נקסט ויז'ן, למשל, למרות הירידות שחוותה מהשיא עדיין נסחרת במכפילים שנראים אולי גבוהים אבל יש לה צבר מאוד גבוה שמבטיח צמיחה מאוד גבוהה השנה. צריך להסתכל על המכפיל מול דברים שידועים קדימה. לכן אני חושב שזאת דווקא הזדמנות כניסה נוחה למשקיעים בתמחור הנוכחי - אנחנו עדיין אופטימיים שם ונקסט ויז'ן היא עדיין מניה שהיינו רוצים להיות בה".

פיינר מציין גם את חברת מנועי בית שמש, שנסחרת במכפיל של 52.8. "רק השבוע היא דיווחה על קבלת הזמנה משמעותית. ככל שהתחום יילך ויגדל התוצאות שלה ישתפרו וגם שם אחרי הירידות עשויה להיות הזדמנות טובה להיכנס בתמחור יותר נוח".

לחפש את הכטב"ם ולהתרחק מהמט"ח

לדבריו, "דווקא אחרי הירידות נוצרה הזדמנות נוחה לבחור מניות סלקטיביות שבטווח של כמה שנים יצמחו". הוא מסמן את מניות הרחפנים והמערכות הבלתי מאוישות בתור המובילות של הסקטור, "לקוחות מחפשים את זה כל הזמן. גם טכנולוגיות ייחודיות, למשל נגד רחפנים, וטכנולוגיות של אנרגיה זה גם משהו שמחפשים בתחום הביטחוני. צריך לנסות להתחבר לצרכים ולזיהוי איך ייראה שדה הקרב העתידי".

מה לגבי אלביט? "זאת ספינת הדגל. בסוף, מי שרוצה להיחשף לסקטור הביטחוני בישראל, אלביט היא הפלטפורמה הכי טובה מבחינתו. אנחנו לא חושבים שהיא תציג עליות חדות כמו בשנה האחרונה, אבל היא מניה דפנסיבית שטוב להיות בה כשהשוק תנודתי, השקעת עוגן למשקיע הישראלי וככה צריך להתייחס אליה. נכון שהתמחור לא זול, אבל זה נובע מכך שהיא נותנת ביטחון שתמשיך לצמוח לאורך זמן ולא טרנד חולף".