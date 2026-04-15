סוד גלוי מאוד הוא שמניות הביטוח בשנה החולפת היו הלהיט של הבורסה בתל אביב. מדד ת"א ביטוח עלה (עד הבוקר) ב-185%, בזמן שמדד הדגל המקומי ת"א-35 טיפס "רק" ב-80%.

משפחת המבורגר בעלת השליטה בחברת הביטוח הראל השקעות בראשותו של יאיר המבורגר החליטה לבצע מימוש ולמכור למוסדיים בחו"ל נתח מאחזקותיה בשיעור של 3.2% מהון מניות החברה בתמורה ל-1.2 מיליארד שקל.

האקזיט המשפחתי מגיע לאחר שמניית הראל זינקה בשנה החולפת בכ-240%. שווי השוק שבו תפתח הראל את המסחר הבוקר בבורסה נושק ל-40 מיליארד שקל, דבר שממקם את החברה במקום השני לאחר חברת הפניקס. בראשות הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים עומד יאיר המבורגר, ואת החברה מנהל ניר כהן. בנו של יאיר, בן המבורגר, מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון. אחיו של יאיר - גדעון, משמש גם כן כדירקטור.

משפחת המבורגר מכרה נתח של 6.6 מיליון מניות (כאמור כ-3.2% ממניות החברה), זאת לפי מחיר של 184 שקל למניית החברה. מדובר בהנחה של כ-5% ביחס למחיר הסגירה בבורסה אתמול. לאחר האחזקות משפחת המבורגר תמשיך לשמש כבעלת השליטה בהראל עם שיעור החזקה של 42.2% ממניותיה.

בנק ההשקעות ג'פריס ( Jefferies ) הוא הגורם שליווה את העסקה יחד עם לידר שוקי הון, אשר שימשו בתור החתם המקומי. בשוק אומרים כי מכירת המניות בוצעה לאחר שבחודשים האחרונים פגשו גורמים בהנהלת הראל משקיעים גלובליים רבים בפגישות שארגנו אנשי בנק ההשקעות ג'פריס.

"עניין רב ממשקיעים גלובליים"

גורמים המכירים את פרטי העסקה מסרו כי "הפגישות עוררו עניין רב אצל המשקיעים הגלובליים שהביעו רצון להשקיע בחברה, מה שגרם לבעלי השליטה להחליט בהמשך לבצע עסקה זו. מכירת המניות נעשתה למספר משקיעים גלובלים מצומצם כאשר רוב המניות נמכרו למשקיעים לטווח ארוך (לונג אונלי), ושאר המניות נמכרו למספר קרנות גידור מהמובילות בעולם".

עסקה זאת מצטרפת למכירת מניות נוספת שביצעה משפחת המבורגר ביולי אשתקד בסך של 200 מיליון שקל (נתח של 1% מהמניות של הראל דאז). אז מכרה את המניות לידי חברת הביטוח כלל. האם כלל עשתה נכון כשרכשה אז את מניות הראל? לפי שעה מתברר שכן. היא ביצעה את הרכישה דאז לפי שער של 106.7 שקל למניה, כלומר היא מורווחת על אותו נתח "על הנייר" כ-72% לפי שער העסקה הנוכחי.