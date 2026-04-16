02:00 - דיווח: הפנטגון פנה ליצרניות רכב בבקשה להשתתף בייצור נשק

על רקע מלאים "שהולכים ופוחתים" בשל המלחמות באיראן ובאוקראינה, הפנטגון פנה ליצרניות רכב אמריקניות בבקשה להשתלב בייצור נשק - בדומה לתרומתן במלחמת העולם השנייה, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, המטרה היא לרתום את כוח האדם והיכולות התעשייתיות של המפעלים כדי להגדיל את מלאי התחמושת וציוד צבאי נוסף.

01:43 - כטב"ם שחדר לגליל המערבי יורט, שיגורים מלבנון למטולה והסביבה

אזעקות הופעלו תחילה בסביבות השעה 01:18 בראש הנקרה וביישובים נוספים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם. מערכות ההגנה האווירית הצליחו יירטו אותו, לא היו נפגעים באירוע.

כ-20 דקות מאוחר יותר אזעקות הופעלו במטולה, כפר יובל, מעיין ברוך ור'ג'ר בעקבות רקטות ששוגרו מלבנון. גם במקרה הזה לא התקבלו דיווחים על נזק או נפגעים.

00:32 - גורמים בלבנון לפייננשל טיימס: "הפסקת אש עם ישראל צפויה בקרוב"

00:11 - ההתקדמות במו"מ בין ארה"ב לאיראן: ההסכמות של ארה"ב לאיראן במו"מ - והדרישות

מהשיחות שהתקיימו עד כה עולה כי ארה"ב מכירה ב"צורך של איראן לקיים תוכנית גרעין אזרחית". ארה"ב דורשת להוציא אליה את האורניום המועשר (או למדינה אירופית). סוגיית הטילים הבליסטיים של איראן לא עלתה לדיון בשיחות. החות'ים מבקשים שהפסקת האש תחול גם עליהם ויוסר המצור הכלכלי עליה. לכתבה המלאה

23:45 - יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: איראן וההתנגדות הן ישות אחת

יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף ממשיך להתעקש שלא יהיה הסכם עם איראן בלי הפסקת אש בלבנון. "ההתנגדות ואיראן הם ישות אחת - בין אם במלחמה ובין אם בהפסקת אש", צייץ ברשת X.

21:48 - לוחם צה"ל נפצע קשה מירי רקטי בדרום לבנון

חמישה לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון. בין הפצועים גם חייל שנפצע קשה, היתר נפצעו קל - כל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

21:14 - דיווח: איראן עשויה לאפשר לספינות לשוט בחופשיות בצד העומאני של מצר הורמוז

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי איראן עשויה לשקול לאפשר לספינות לשוט בחופשיות בצד העומאני של מצר הורמוז ללא חשש מתקיפה, כחלק מהצעות שהגישה במסגרת המשא ומתן עם ארצות הברית, אם יושג הסכם שימנע את חידוש הלחימה.

21:06 - נתניהו: "נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'ביל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון".

נתניהו גם התייחס למשא ומתן עם לבנון: "המו"מ הזה לא התקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים, והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במו"מ עם לבנון יש שני יעדים מרכזיים: אחד פירוק חיזבאללה, והשני שלום בר קיימא. שלום מתוך עוצמה".

לגבי המגעים בין ארצות הברית לאיראן, אמר נתניהו: "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות - אנחנו רוצים לראות את החומר המועשר מוצא מאיראן, אנחנו רוצים לראות ביטול של יכולת העשרה בתוך איראן, וכמובן אנחנו רוצים לראות את פתיחת המצרים. מוקדם מדי לומר איך הדבר הזה יסתיים, או איך הוא אפילו יתקדם. ולקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".

בהודעתו על איראן, נתניהו התייחס רק לסוגיית הגרעין ולא לטילים ולשלוחות האיראניות במזרח התיכון.

20:52 - הבית הלבן: לא ביקשנו הארכה של הפסקת האש עם איראן

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט בתדרוך לתקשורת: "היה דיווח שגוי שביקשנו הארכה של הפסקת אש. אנחנו עדיין מנהלים שיחות והן פרודוקטיביות. זה יהיה באינטרס של איראן לעמוד בדרישות של הנשיא".

'I saw some reporting that we had formally requested an extension of this ceasefire. That is not true. We remain engaged in these negotiations.' Karoline Leavitt tells reporters that the next round of Iran talks ‘will likely be held in Islamabad’https://t.co/3n6o5i1euG pic.twitter.com/jNf6a3h9xU - Sky News (@SkyNews) April 15, 2026

20:48 - דובר צה"ל על האפשרות להפסקת אש בלבנון: "פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני"

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין לחדשות 12 על רקע האפשרות של הפסקת אש בלבנון: "פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני". בהצהרה לתקשורת הוסיף: "עוקבים בצורה אחר הנעשה באיראן והמשא ומתן. צה"ל ערוך לתקוף באופן עוצמתי אם יידרש לכך".

