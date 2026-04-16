בתחילת שנת 2023 ניהלה התעשייה האווירית משא ומתן לרכישת חברת כלי הרכב והטיס הבלתי-מאוישים מטאור אירוספייס שהוקמה על ידי יצחק ניסן - מי שהיה בעברו מנכ"ל התעשייה האווירית, לפי שווי של 56 מיליון דולר. התעשייה האווירית תכננה אז לרכוש את חלקו של אחד משני בעלי המניות הגדולים של החברה, חזי בצלאל, אך העסקה עלתה על שרטון, ככל הנראה בשל השווי הגבוה שביקשו בצלאל וניסן יצחק, מייסד החברה.

הבוקר (ה') מודיעה חברת ווטר אי או, שלד בורסאי בבעלות חברת האחזקות נוקלאוס של מני שלום, על רכישת מטאור בכ-10 מיליון דולר, לפי שווי של 20 מיליון דולר, ירידת שווי משמעותית לחברה ביחס למחיר שבו הוצעה למכירה לפני שלוש שנים. ווטר אי או בבעלות שלום תהפוך למעשה לבעלת השליטה (51%) בחברת הדיפנס-טק שהקים יוצא התעשייה יצחק מתוך רצון להגשים את חלום כלי הנשק האוטונומיים מחוץ לתעשייה האווירית. הכנסות החברה לא פורסמו אך בעבר התפרסם כי מכירותיה חצו את רף 70 מיליון הדולר בשנה.

חזי בצלאל, בעלי אקספון / צילום: רוני שיצר

חברת מוצרי הביטחון הראשונה של שלום

מטאור מוכרת בעיקר בזכות מוצרי הכטב"מים שלה, אך רכישתה בידי רשת החברות של מני שלום הואצה בשל פיתוח חדש של החברה - רחפני תקיפה (FPV) בתצורה של טיל בעל כנף בעלי חומר נפץ של כ- 4.5 ק"ג. רחפנים אלה, תחת המותג "מרלו" מציגים ראש קרב אחד החודר שריון, והשני חודר בטון. לאחר רכישת מערכת שלמה הכוללת תחנות קרקעיות, משגרים, טילים ומערכות תקשורת במעל ל-60 מיליון דולר, עלות רחפן בודד נעה בין 100-125 אלף דולר.

רחפני התקיפה, המכונים גם רחפני FPV, או "חימושים משוטטים", הפכו לנשק המרכזי במערכה באוקראינה, כאשר הם אחראים לכ- 60%-80% מסך הפציעות והפגיעות הקטלניות במלחמה, על פי חברת המחקר FDD. בלבנון, רחפנים אלה הופיעו כבר במבצע חיצי הצפון ב- 2024 מצד חיזבאללה, ובשבועות האחרונים הם הופכים למטרד של ממש מול כוחות צה"ל בדרום לבנון. חיזבאללה שחרר תעוד של עשרות שיגורי רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, מבלי לתעד את הנזקים הנגרמים מהם.

למטאור עוד שני קווי מוצרים אוטונומיים: כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם) למטרות תקיפה ומודיעין, שיכול להימכר גם בתצורה מאוישת, וכלי רכב בלתי מאויש (כרב"ם), המיועד למשימות לוגיסטיות ותקיפה. ניהוג רכב מבצעי מרחוק הפך גם הוא לנשק שובר שיוויון באוקראינה - השבוע חשף הנשיא ולדימיר זלנסקי מספר כלי רכב אוטונומיים מתוצרת אוקראינה שלקחו חלק לדבריו במבצע של לוחמה עם תוצאות משביעות רצון מול הרוסים. כלי רכב אוטונומיים הוכחו שוב ושוב כי ביכולתם לטהר עמדות אויב ולקחת שבויים.

מטאור היא חברת מוצרי הביטחון הראשונה שרוכש שלום במסגרת רשת החברות שלו תחת נוקלאוס. עד כה הוא רכש חברות המתמחות בבניית רכיבים או מערכות שליטה, בהן: תלתן שעוסקת בסימולציות מבוססות AI וניווט ללא GPS - ליישומי טילים וכלי טיס; יצרנית הגנרטורים של כיפת ברזל ב. רימון; וחברת ITS שעוסקת בתכנון והרכבת מערכות אלקטרו-מכאניות.

רוב העסקאות מוערכות בסכומים של מיליונים או עשרות בודדות של מיליוני דולרים, ולאחר ירידת ערך משמעותית שחוו כמה מהחברות בשנים האחרונות. חברת האחזקות היושבת מעל רשת החברות - נוקלאוס (Nukkleus), שינתה את שמה לאחרונה ל-T3 Defense, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 23 מיליון דולר בלבד, לאחר שהמנייה ירדה ב- 84% מאז תחילת השנה. דרכה מחזיק שלום גם בחברת הספאק SCII ומחוצה לה הוא מחזיק בחברת ספאק נוספת בשם כוכב דיפנס. באמצעות רשת החברות הללו מבקש שלום להשלים סדרה של מיזוגים ורכישות להקמת רשת חברות דיפנס-טק ישראליות המשווקות מוצרי ביטחון לצבאות המערב בדגש על מוצרי פרמיום.