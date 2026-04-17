הפסקת האש החלה, טראמפ: "מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה"

05:54 - טראמפ צייץ בחשבון ה-Truth Social שלו: "ייתכן שזה היה יום היסטורי ללבנון. דברים טובים קורים!"

03:22 - צבא לבנון טוען: ישראל הפרה את הפסקת האש

לטענת צבא לבנון, צה"ל תקף מספר כפרים בדרום המדינה אחרי שהפסקת האש כבר נכנסה לתוקף. הצבא הלבנוני קרא לאזרחים להמתין מלשוב לדרום המדינה.

02:32 - טראמפ מתייחס להפסקת האש: "מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה"

נשיא ארה"ב תיאר: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה בתקופה הקרובה, זה יהיה רגע גדול עבורו אם הוא יעשה כן. שלא יהיה עוד הרג". על המלחמה באיראן אמר: "היא צריכה להסתיים בקרוב מאוד".

02:09 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל זיהוי שווא

23:54 - הפסקת האש נכנסת לתוקף - ודקות לפני: מטח לנהריה

הפסקת האש בין ישראל ללבנון נכנסת לתוקף כעת, במקביל לרצף שיגורים מלבנון לאצבע הגליל ולגליל המערבי. שרפה התפתחה בגג מבנה נטוש סמוך לנהריה , ככל הנראה מנפילת שברי יירוט. לא ידוע על נפגעים.

22:59 - בתגובה על הירי לצפון: צה"ל תקף משגרי חיזבאללה בלבנון

דובר צה"ל: צה"ל תוקף כעת משגרים שמהם ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון לפני זמן קצר. במקביל גבר נפצע בינוני משברי יירוט בנהריה.

22:18 - פצועים קשה במטח לכרמיאל; צה"ל במקביל לרצף השיגורים: "אין שינוי בהנחיות"

נמשך רצף האזעקות בצפון. התרעות הופעלו בכרמיאל ובסביבתה ובאזור נהריה, ושניים נפצעו קשה בכרמיאל. במקביל הודיע דובר צה"ל: "צה"ל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות. צה"ל מקיים הערכות מצב שוטפות, נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אם יהיה שינוי, צה"ל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת".

21:36 - אזעקות בנהריה וביישובים נוספים בגליל

אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי, שעתיים וחצי לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. לפי ההערכות שוגרו כ-10 שיגורים לעבר האזור, בנוסף לשני כטב"מים.

21:09 - טראמפ: איראן הסכימה למסור את האורניום המועשר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב כי איראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני, והוסיף: היא הסכימה למסור לארה"ב את האורניום המועשר שנקבר באדמה. עוד אמר טראמפ כי פגישה נוספת במסגרת המו"מ צפויה להתקיים במהלך סוף השבוע.

20:58 - נתניהו: יש לנו הזדמנות לשלום היסטורי עם לבנון

רה"מ בנימין נתניהו פרסם סרטון מוקלט, כ-3 שעות לאחר הכרזת טראמפ על הפסקת אש: "נעניתי לקריאת הנשיא טראמפ להפסקת האש. יש לנו שתי דרישות יסודיות - פירוק חיזבאללה מנשקו, ושלום מתוך עוצמה. חיזבאללה התעקש מנסיגה מכל שטחי לבנון, ושקט תמורת שקט. לא הסכמתי, לא לזה ולא לזה. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה, שמתחילה בים ומסתיימת בגבול עם סוריה של 10 ק"מ עובי. רצועת ביטחון הרבה יותר בטוחה ומוצקה ממה שהיה לפני 'שאגת הארי'".

נתניהו המשיך: "שוחחתי עם טראמפ ביומיים האחרונים והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך את המצור הימי ולהביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, של מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שהוא יכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד. כמובן גם לטפל באיום הטילים וביכולת ההעשרה. יש פה שני מהלכים חשובים מאוד שיכולים לשנות את מצבנו הביטחוני והמדיני באופן יסודי בשנים הבאות".

20:11 - בכיר בחיזבאללה על הסכם הפסקת האש: "לא יכולה לכלול כל חופש פעולה לאויב"

על פי הסכם הפסקת האש המתגבש, ההפסקה תיכנס לתוקף בחצות ותתקיים למשך 10 ימים. בנוסף, צה"ל יישאר בדרום לבנון והכוחות לא ייסוגו. מקור בכיר בחיזבאללה אמר לאל-ג'זירה: "הפסקת האש חייבת לכלול הפסקה של הפעולות העוינות בכל שטח לבנון ולא יכולה לכלול כל חופש פעולה לאויב".

18:56 - טראמפ הכריז: החל מחצות - הפסקת אש של 10 ימים בלבנון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת אש של 10 ימים בין ישראל ללבנון - החל מחצות. טראמפ כתב בפוסט בחשבון Truth: "הרגע קיימתי שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד ז'וזף עאון מלבנון ועם ראש ממשלת ישראל נתניהו. שני המנהיגים הללו הסכימו שכדי להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו רשמית הפסקת אש בת 10 ימים בשעה 17:00 לפי שעון החוף המזרחי".

ההכרזה התקיימה בעיצומו של עדכון טלפוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחברי הקבינט. השרים הופתעו וזעמו על כך ששמעו על הפסקת האש מהתקשורת.

