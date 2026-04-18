עדכונים שוטפים

08:20- יותר מ-20 מקורות אמרו למגזין אטלנטיק כי ראש ה-FBI קאש פאטל מתנהג ומתנהל בצורה לא צפויה ופזיזה, ולמעשה מתואר כנקודת תורפה בביטחון הלאומי

בין השאר תוארו מקרים שבהם פאטל נכנס לחרדה כי היה בטוח שהוא עומד להיות מפוטר. אחד הנושאים המרכזיים שעולים בדיווח הוא שתייה לשוכרה לעיתים קרובות. לפי כמה מקורות, מדובר בתופעה חוזרת שמעוררת דאגה ברחבי הממשל. נטען כי פאטל נראה לא פעם שותה לשוכרה, כולל במועדונים פרטיים בוושינגטון ובלאס וגאס. לדברי המקורות, בתחילת כהונתו של פאטל אף נדחו פגישות ותדרוכים לשעות מאוחרות יותר בעקבות לילות של שתייה. עוד נטען כי במספר מקרים אנשי האבטחה שלו התקשו להעיר אותו, וכי באירוע אחד אף נשקלה בקשה לציוד פריצה לאחר שלא היה ניתן ליצור איתו קשר מאחורי דלת נעולה. גורמים שונים הביעו חשש שהתנהלות כזו עלולה להשפיע על כשירותו בעת אירוע ביטחוני. בנוסף, לפי העדויות, פאטל נעדר לעיתים קרובות, מה שמעכב קבלת החלטות קריטיות בחקירות. גורמים בסוכנות סיפרו כי עיכובים כאלה הובילו לתסכול בקרב סוכנים, ואף לשיבוש התקדמות חקירות רגישות.

07:30- דיווח ב-CNN: נושאת המטוסים ג'רלד פורד עזבה את הים התיכון ופועלת כעת בים סוף לאחר שחצתה את תעלת סואץ. גורם אמריקני רשמי אמר כי מדובר בצעד שנועד לחזק את ההיערכות של צבא ארה"ב לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן אם הפסקת האש לא תחודש

07:18- דיווח ב-AP: סין עשויה לקלוט את האורניום המועשר של איראן ברמה גבוהה אם תתבקש לכך על ידי ארה"ב ואיראן

06:46- סקר פוליטיקו: רק 15% מהאמריקנים חושבים שטראמפ השיג את מטרותיו במלחמה באיראן, 25% חושבים שהוא עשוי להשיג אותן בעתיד וכ-40% חושבים שלא השיג ולא ישיג אותן או שאין לו מטרות ברורות

גם בקרב תומכיו של טראמפ, כשליש אומרים שאין לו תוכנית מסודרת, ו-45% אומרים אומרים שלא השיג את מטרותיו אך חלקם מאמינים שהוא ישיג אותן בהמשך. כמעט חצי מהנשאלים חושבים שטראמפ מתמקד יותר מדי במדיניות חוץ על חשבון סוגיות פנים, ורוב הנשאלים אמרו שהמלחמה באיראן אינה באינטרס האמריקני

06:36- טראמפ אמר על נתניהו בתדרוך לכתבים: "היו לנו חילוקי דעות על כמה דברים, אבל הוא היה שותף טוב מאוד. עשינו עבודה טובה, כנראה שמעולם לא היה דבר כזה. הוא אומר שאנחנו ה'בכירים', ואנחנו אכן הבכירים - אנחנו השותף הבכיר"

06:33- צה"ל: נוטרל מחבל חמוש בסכין שחדר ליישוב נגוהות שבהר חברון. אין נפגעים. כוחות צה"ל סורקים במרחב

06:22- טראמפ חזר בכמה הזדמנויות בשיחה עם כתבים כי איראן תשתף פעולה במסירת האורניום המועשר לארה"ב, ואם לא אז ארה"ב תיקח את זה "בדרך אחרת"

06:10- פיקוד העורף: התרעה על חדירת מחבלים בנגוהות שבהר חברון

05:53- נשיא ארה"ב טראמפ על המו"מ עם איראן: ייתכן שלא נאריך את הפסקת האש אם לא יושג הסכם עד יום רביעי

טראמפ הוסיף בתדרוך לכתבים: "קיבלנו כמה חדשות טובות למדי לפני 20 דקות" בנוגע לאיראן, אך סירב לפרט מעבר לכך

04:25- ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי בירך על פתיחת מצר הורמוז, ואמר: "אנו רוצים לראות את המצב הזה נשמר"

03:03- יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף בתגובה לטראמפ: "מצר הורמוז לא יישאר פתוח אם יימשך המצור"

01:00- נשיא ארה"ב טראמפ: "השגנו את מה שכולם אמרו שהוא בלתי אפשרי - הפסקת אש בין ישראל ללבנון. ההסכם שלנו עם איראן אינו קשור בשום צורה ללבנון, אבל אנחנו נהפוך את לבנון לגדולה שוב"

00:57- גורמים איראניים ל-CNN: סבב פגישות נוסף בין הצוות האיראני לאמריקני צפוי להתקיים בפקיסטן ביום שני. הצוותים צפויים להגיע לאיסלאמאבאד כבר ביום ראשון

00:16- נשיא ארה"ב טראמפ: אני לא חושב שנותרו פערים גדולים עם איראן. השיחות יימשכו בסוף השבוע

