האם מצר הורמוז באמת נפתח? כך זה נראה בשטח

מכליות נפט נותרות זהירות לגבי שיט דרך מצר הורמוז למרות ההכרזה האיראנית כי הנתיב נפתח, כך עולה מצילומי וידאו ועדויות שפורסמו ב-CNBC.

● "הטובים ביותר באזור": הנשק החדש של ישראל והשותפה המפתיעה

● לא רק הורמוז: סין בדרך לטלטל את שרשרת האספקה הגלובלית

מחיר הנפט צנח ביום שישי והמדדים בוול סטריט ננעלו בשיא לאחר שהשוק פירש את ההודעה מטהרן כפריצת דרך משמעותית שתקל על השיבוש העצום באספקת האנרגיה העולמית.

אך הצהרות של גורמים איראניים והנשיא דונלד טראמפ גרמו לבלבול בשאלה האם המצר באמת פתוח או לא.

שר החוץ האיראני, סייד עבאס אראקצ'י, אמר בתחילה כי המצר "פתוח לחלוטין" למשך שארית הפסקת האש עם ארה"ב וישראל. אך כלי תקשורת איראניים, בשיתוף פעולה עם משמרות המהפכה, פרסמו תנאים למעבר בטוח הדומים לכללים שטהרן הטילה מזה שבועות. טראמפ מצידו הודיע כי יסיר את המצור שהטיל למעט ביחס לכלי שיט מאיראן שבתגובה הודיעה כי מדובר בהפרה של הפסקת האש.

"אין כאן שינוי דרמטי"

מספר מכליות וספינות משא ניסו לצאת מהמצר לאחר מכן דרך המסלול שקבעה איראן סביב האי לארק, אך לפתע הן חזרו לאחור, אמר מאט סמית', מנהל מחקר סחורות בקפלר. "ברור שלא ניתן להם אישור לעבור", אמר סמית'.

"אניות מסחריות חייבות לעקוב אחר נתיב שנקבע על ידי טהרן ולתאם עם הצבא שלה", אמר מקור המקורב למועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן לסוכנות הידיעות Tasnim News. "אניות אינן מורשות לעבור אם הן או מטענן קשורים למדינות עוינות".

"לא ברור אם יש כאן שינוי דרמטי", אמר תומר רענן, אנליסט סיכונים ימי בחברת המודיעין Lloyd's List.

המצר נותר סגור מבחינה תפקודית, הוסיף מתיו רייט, אנליסט בכיר בתחום ההובלות ב-Kpler.

אישוש למצב מגיע גם מאיגוד הספנות הגדול בעולם, BIMCO, שייעץ לכלי שיט ביום שישי להימנע מהמצר עקב איום המוקשים. האזור "לא הוכרז בטוח למעבר בשלב זה", אמר יעקב לרסן, מנהל הביטחון הראשי של BIMCO.

כך או כך בשווקים שאבו עידוד משמעותי מההכרזות ששלחו את וול סטריט ליום מסחר דרמטי דאו ג'ונס טיפס 1,005 נקודות, ורשם עלייה של 2.1%. S&P 500 עלה ב-1.3% ופרץ לראשונה בהיסטוריה מעל 7,100 נקודות. נאסד"ק עלה ב-1.5% - שניהם לשיאים חדשים כל הזמנים. ראסל 2000 גם הוא פרץ לשיא חדש. מחירי הנפט צנחו בכ-10% לרמה הנמוכה זה חודש וחצי של כ-83 דולר לחבית מסוג WTI.