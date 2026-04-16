לא רק הורמוז: סין בדרך לטלטל את שרשרת האספקה הגלובלית

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: טראמפ מאיים לפטר את יו"ר הפד - שמסיים קדנציה בחודש הבא, והתוכנית החדשה של קולומביה למאבק בהיפופוטמים של פבלו אסקובר.

סין

בייג'ינג חוסמת את הנתיב שדרכו עובר שליש מהמטען העולמי

תמונות לווין חדשות שנחשפו ברויטרס השבוע הראו כי בייג'ינג פועלת לחסום את הכניסה לשולי ים סין הדרומי. סין פרסה מחסום צף בגובה 352 מטר בכניסה לסקרבורו (קבוצת איים באזור, כ־220 ק"מ ממערב לפיליפינים) וריכזה ספינות משמר באזור. המטרה: לאסור על דייגים פיליפיניים להגיע למקום.

סין בדרך לטלטל את שרשראות האספקה / צילום: Reuters, Karen Lema

מה עומד מאחורי המהלך? האזור מהווה מוקד מתיחות אסטרטגי. על פי הערכות, דרכו עוברת מדי שנה סחורה בשווי של 5 טריליון דולר. בסך הכל, כשליש מהמטען הימי העולמי עובר דרך הים הסיני הדרומי. סין - הטוענת לבעלות היסטורית - והפיליפינים - הטוענת לזכות כלכלית - נאבקות על השליטה בו.

האזור כולו נמצא בתוך האזור הכלכלי הבלעדי של הפיליפינים לפי הדין הבינלאומי, למרות טענתה של סין. מאז 2012, בייג'ינג השתלטה על האזור, אך דייגים פיליפיניים המשיכו לנסות לחצות את הים למרות שנדחקו על ידי כוחות סינים. כעת, בייג'ינג מהדקת את הלחץ.

מדובר בעלייה משמעותית במתיחות בים סין הדרומי, השוכן בין סין, הפיליפינים, וייטנאם ומדינות נוספות. בשנים האחרונות, הפיליפינים התקרבו לארה"ב, והצי האמריקאי אף סייר באזור במטרה להפגין כוח מול בייג'ינג.

החשש כעת שהמהלך הסיני עלול לגרור לעימות צבאי, וישפיע על שרשראות האספקה הגלובליות - שכבר הושפעו מחסימת מצר הורמוז במלחמה במזרח התיכון.

ארה"ב

רגע לפני שפאוול פורש: טראמפ מאיים לפטרו

בראיון שהעניק השבוע לרשת פוקס הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי אם יו"ר הפד ג'רום פאוול לא יתפטר עד 15 במאי - היום בו הוא אמור לסיים את כהונתו - הוא יפטר אותו.

מדובר בהסלמה במערכת היחסים המתוחה בין טראמפ לפאוול. בינואר משרד המשפטים הפדרלי בארה"ב פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הפד לאחר שהעיד בפני הקונגרס בנוגע לפרויקט שיפוץ מטה הבנק בוושינגטון, בהיקף של 2.5 מיליארד דולר.

רגע לפני שפאוול פורש: טראמפ מאיים לפטר אותו / צילום: Reuters, Carlos Barria

הצעד של הנשיא זכה לתגובה חריגה לא פחות מצד פאוול, שלדבריו החקירה היא תוצאה ישירה של המאבק המתמשך שלו מול הממשל סביב מדיניות הריבית: "מדובר בתוצאה של איומים ולחצים מתמשכים מצד הממשל. האיום בהעמדה לדין פלילי הוא תוצאה של העובדה שהפדרל ריזרב קובע את הריבית על פי מיטב הערכתנו למה שמשרת את הציבור, ולא בהתאם להעדפותיו של הנשיא".

כעת, מינויו של קווין וורש - האיש שנבחר על ידי טראמפ להחליף את פאוול - מחכה לאישור סופי מהסנט בשבוע הבא. אם הוא יאושר, טראמפ ישלוט בשלושה מתוך שבעה מושבים בבורד.

קוריאה הצפונית

ראש סבא"א מזהיר: צפון קוריאה מגבירה את יכולתה לייצר נשק גרעיני

רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), אמר על הבמה בסיאול את מה שאף אחד לא רצה לשמוע: צפון קוריאה מגבירה את יכולתה לייצור נשק גרעיני.

"בהערכות התקופתיות שלנו, הצלחנו לאשר שיש עלייה מהירה בפעילות זו", אמר גרוסי .

כל זה מצביע, אמר גרוסי, "על עלייה משמעותית מאוד ביכולותיה של קוריאה הצפונית בתחום ייצור הנשק הגרעיני, המוערכת בכמה עשרות ראשי נפץ. הסוכנות זיהתה גם את בנייתו של מתקן חדש הדומה למתקן ההעשרה ביונגביון".

צילום: Reuters

כשנשאל האם רוסיה מסייעת לפיתוח הגרעין של קוריאה הצפונית, השיב גרוסי כי הסוכנות לא מזהה "שום דבר ספציפי בהקשר זה".

לפני 20 שנה, קוריאה הצפונית ביצעה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה, ומאז מתמודדת עם שורת סנקציות של האו"ם בשל כך. עם זאת, המדינה הצהירה שלעולם לא תוותר על הנשק הגרעיני שלה, ואף ניתקה את הגישה לפקחי סבא"א בשנת 2009.

דרום אפריקה

דרום אפריקה ממנה שגריר חדש לארה"ב - שר משלטון האפרטהייד

השבוע דרום אפריקה מינתה את רואלף מאייר בן ה־78 לשגריר הבא בארה"ב, בצעד שמעלה תהיות רבות. בשנות ה־90 מאייר נחשב לאחד מדמויות המפתח במו"מ לסיום שלטון המיעוט הלבן בדרום אפריקה, ולפני כן הוא כיהן כשר בממשלות תקופת האפרטהייד.

השגריר החדש בארה''ב - שר משלטון האפרטהייד / צילום: Reuters, Mike Hutchings

מינויו של מאייר נתפס בעיני מומחים כניסיון מצד דרום אפריקה לשפר את יחסיה עם וושינגטון, לאחר שנותרה ללא נציגות דיפלומטית באמריקה מאז מרץ 2025. באותו החודש, טראמפ גירש את השגריר הקודם, אברהים רסול, בשל ביקורתו על תנועת MAGA.

המתיחות גברה עוד יותר באותה העת, לאחר שעשרות תושבים לבנים מדרום אפריקה קיבלו מעמד של פליטים בארה"ב, על רקע טענת הממשל האמריקאי לפיה "הלבנים במדינה סובלים מאפליה גזענית".

קולומביה

33 שנה לאחר מותו: תוכנית חדשה למאבק בחיות הפרא של פבלו אסקובר

כבר שנים רבות שקרוב ל־200 היפופוטמים מסתובבים בחופשיות במרכז קולומביה ומאיימים על התושבים. כעת, הממשלה החליטה להיאבק בהם בשיטה חדשה־ישנה - צייד.

שרת הסביבה איירין ולז אמרה כי שיטות קודמות לשליטה באוכלוסיית ההיפופוטמים היו יקרות ולא מוצלחות, כולל סירוס חלק מהחיות או העברתן לגני חיות. " אם לא נעשה זאת, לא נוכל לשלוט באוכלוסיית ההיפופוטמים", היא אמרה. "בנוסף, אנחנו חייבים לנקוט בפעולה זו כדי לשמר את המערכת האקולוגית שלנו".

פעילים למען זכויות בעלי חיים במדינה הביעו את התנגדותם למהלך, ובין השאר טענו כי הטיפול בבעיה באמצעות הרג שיטתי יציג את קולומביה באור שלילי בעולם.

ההיפופוטמים הגיעו לקולומביה בשנות ה־80 על ידי ברון הסמים פבלו אסקובר, שבנה גן חיות פרטי ולשם גם ייבא חיות פרא רבות.

קניה

אירוע ביזארי בקניה: אדם נעצר עם יותר מ־2,000 נמלים עליו

בית משפט בקניה הטיל ביום רביעי קנס של מיליון שילינג קנייתי (כ־7,700 דולר) על ג'אנג קקון, אזרח סין שניסה להבריח נמלים מהמדינה. בנוסף, נגזר עליו עונש של 12 חודשי מאסר.

השופטת אמרה כי יש צורך בעונש חמור כאמצעי מרתיע, לאחר שורת מקרים של סחר בנמלים בקניה . "בעקבות מקרים גוברים של סחר בכמויות גדולות של נמלים וההשפעות האקולוגיות השליליות שנגרמות, יש צורך באמצעי מרתיע ומשמעותי", אמרה השופטת.

יעד ההברחה הפופולרי ביותר בקרב הסוחרים הוא סין, שם "חובבי התחום" משלמים סכומים גדולים כדי לתחזק מושבות נמלים.