איראן מחזיקה במחצית מהיכולות שהיו לה לפני המלחמה

עדכונים שוטפים

04:31 - טראמפ שיבח את ישראל בציוץ: "אמיצים, נועזים, נאמנים"

הנשיא טראמפ ברשת TRUTH: בין אם אנשים אוהבים את ישראל ובין אם לא, הם הוכיחו את עצמם כבעלי ברית גדולים של ארה"ב. הם אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים ובניגוד לאחרים שחשפו את צבעם האמיתי ברגע של סכסוך ולחץ - ישראל נלחמת חזק ויודעת איך לנצח!

04:08 - סגן שר החוץ האיראני אמר אמש לסוכנות הידיעות AP כי איראן לא תעביר לארה"ב את האורניום המועשר. הוא טען שיהיה "פרוטוקול חדש" בנוגע למצר הורמוז במהלך מסלול המו"מ - שבמסגרתו הוא יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות

03:59 - קמלה האריס: נתניהו גרר את טראמפ למלחמה שהאמריקאים לא רוצים

סגנית נשיא ארה"ב לשעבר תקפה את טראמפ באירוע פוליטי בדטרויט. לטענתה, רה"מ נתניהו הוא זה שגרם לטראמפ לצאת לעימות צבאי נגד איראן. מעבר לדבריה על כך שהציבור האמריקאי אינו מעוניין בעימות זה, אמרה האריס כי מדובר ב"ניסיון חלש להסיח את הדעת מתיקי אפסטין". עוד כינתה את הממשל כמושחת ביותר בתולדות ארה"ב. לכתבה המלאה

02:17 - יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: השגנו התקדמות במשא ומתן אך הפערים עדיין גדולים וכמה נקודות מרכזיות עדיין מהוות מכשול

קאליבאף הוסיף: הדגשנו שאם לא ידבקו בהפסקת האש בלבנון - נגיב צבאית ונעצור את המו"מ. לטענתו של קאליבאף עדיין יש אי הסכמות בין ארה"ב לאיראן בנוגע לסוגיית הגרעין ולמצר הורמוז.

00:28 - דיווח: איראן מחזיקה ב-60% ממשגרי הטילים וב-40% מהכטב"מים שהיו לה לפני המלחמה

לפי דיווח בניו יורק טיימס אמש (שבת), המודיעין האמריקאי מעריך כי איראן מחזיקה כעת ב-40% מיכולות הכטב"מים ו-60% ממשגרי הטילים שהיו לה טרם המלחמה.

ברקע הערכה זו, התקיימה אתמול בבית הלבן התייעצות ביטחונית מכרעת בעקבות המשבר סביב מצר הורמוז. האיראנים החליטו לסגור את המצר ואף לתקוף ספינות, מה שהביך את הנשיא טראמפ, לאחר שטען לפני יומיים שהסכם נמצא מעבר לפינה. הוא התייחס והבהיר: "הם רצו לסגור שוב את המצר, אבל הם לא יכולים לסחוט אותנו". לכתבה המלאה

00:10 - "הקו הצהוב" החדש בלבנון

דובר צה"ל הודיע אתמול (שבת) על תקיפת מחבלים בדרום לבנון, והוא השתמש לראשונה במושג "הקו הצהוב" - בדומה לעזה.

מהו "הקו הצהוב" בדרום לבנון?

- מרחב בעומק של עד 10 ק"מ מהגבול - בתוך שטח לבנון.

- המטרה: לפעול לטיהור השטח מחיזבאללה, ולהגן על תושבי הצפון.

- צה"ל פועל שם נגד מחבלים ופוגע בתשתיות טרור.

- הפעולה במרחב - גם בזמן הפסקת האש.

- צה"ל מבצע תקיפות מהאוויר וארטילריה רק במרחב הזה בזמן הפסקת האש

21:10 - הותר לפרסום: רס"ב במיל' ברק כלפון נפל בקרב בדרום לבנון, 3 לוחמים נוספים נפצעו

דובר צה"ל התיר הערב (שבת) לפרסם כי רס"ב במיל' ברק כלפון, בן 48 מהיישוב עדי, לוחם בגדוד 7056 בחטיבת הצנחנים, נפל בדרום לבנון. 2 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית. מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. ברק היה נשוי לשמרית ואב לנגה ומיה, עבד ב"רפאל". הוא נולד בקריית ביאליק וגדל בה, ומזה 11 שנים מתגורר ביישוב הקהילתי עדי שבעמק יזרעאל.

רס''ב ברק כלפון ז''ל / צילום: מתוך הרשתות החברתיות

האירוע התרחש ביום שישי בסביבות השעה 11:30, בגזרה המערבית של דרום לבנון. כוח צנחנים של גדוד 7056 במילואים סרק מבנה באחד הכפרים, ובמהלך הסריקה התרחש פיצוץ של מטען. בצבא מעריכים שהמטען הונח במבנה לפני כניסת הפסקת האש. טרם ברור אם המטען הופעל מרחוק או שהלוחמים עלו עליו. האירוע עודנו מתוחקר.

כלפון פונה יחד עם הפצועים הנוספים לבית החולים רמב"ם בחיפה. בתום מאמצים רבים נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו. לקריאת הכתבה

20:01 - בכיר אמריקאי מזהיר: "אם לא תהיה פריצת דרך - המלחמה עם איראן עלולה להתחדש בימים הקרובים"

בבית הלבן ערכו הערב (שבת) התייעצות ביטחונית מכרעת בעקבות המשבר סביב מצר הורמוז. במהלך הימים האחרונים הנשיא טראמפ השתתף באופן אישי במו"מ עם האיראנים - אך בארה"ב מזהירים מפני ההשלכות של סגירת המצר. בכיר אמריקאי אמר: "אם לא תהיה פריצת דרך היום, המלחמה עשויה להתחדש בימים הקרובים"

סגירת המצר בידי איראן וההתקפות שלה על ספינות הביכו את טראמפ, לאחר שטען אתמול שהסכם נמצא מעבר לפינה. ההתייעצויות בבית הלבן נערכו שלושה ימים לפני תאריך הסיום של הפסקת האש, ובצומת מכריע. נכון לכרגע, אין מועד לפגישה נוספת בין איראן לבין ארה"ב.

מקור שמעורה בפרטים מספר כי למרות ההסלמה בשטח, דווקא נרשמה התקדמות במו"מ בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המועשר שנמצא באיראן.

בימים האחרונים רמטכ"ל פקיסטן שהה באיראן וניהל משם את המגעים בין וושינגטון לטהרן. טראמפ עצמו עלה כמה פעמים על קו הטלפון, והשתתף בשיחות. בתוך כך, באיראן טענו היום כי ארה"ב הגישה הצעות חדשות, וכי הן נבחנות. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12