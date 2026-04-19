מניית השבבים הישראלית שעלתה לשיא חדש של כל הזמנים

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות ביום שישי, לאחר שדווח על פתיחת מיצרי הורמוז, אם כי ביום שבת נודע על סגירתם מחדש והדבר עוד לא בא לידי ביטוי בשוק ההון. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, מדד דאו ג'ונס עלה ב-2%, מדד S&P 500 עלה ב-1.5% ומדד נאסד"ק עלה ב-1.9%. המדדים S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בשיאים.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

קמטק הגיעה לשיא כל הזמנים בעקבות רכישה מתחום ה-AI

בשבוע שעבר, הגיעה מניית קמטק לשיא של כל הזמנים, ממנו היא נחלשה מעט בסוף השבוע. החברה מספקת מערכות לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים, והיא נסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-8.4 מיליארד דולר. מתחילת השנה, המניה קפצה ב-69%.

קמטק הודיעה בשבוע שעבר על רכישת Visual Layer, חברת סטארט־אפ מישראל העוסקת באנליטיקה ויזואלית באמצעות בינה מלאכותית. החברה הנרכשת גייסה עד כה 7 מיליון דולר, וקמטק לא דיווחה מהו סכום הרכישה, כך שהוא אינו מהותי עבורה. בסוף שנת 2025, היו לקמטק בקופה 867 מיליון דולר, לעומת חוב לטווח ארוך בסך 520 מיליון דולר למחזיקי אג"ח להמרה.

מנכ"ל קמטק, רפי עמית, מסר כי "AI מהווה יעד אסטרטגי עבור קמטק, ורכישת Visual Layer מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בעומק ובקצב הפיתוח שלנו. הטכנולוגיה והצוות של Visual Layer מהווים המשך טבעי למה שבנינו בקמטק, ואנו בטוחים כי רכישה זו תאפשר לנו לתת מענה לדרישות ההולכות וגוברות של השוק כיום".

נזכיר שקמטק, כמו חברות אחרות בתעשיית השבבים בכלל וציוד השבבים בפרט, נהנית לאחרונה ממומנטום חיובי על רקע הפסקת האש והציפיות לצמיחה גלובלית, לצד המשך ההתפתחויות בתחום ה-AI. מדד השבבים (SOXX) זינק מאז השפל ב-30 במרץ ב-33.8%.

בעקבות העליות במניית קמטק, ביום שישי, בית ההשקעות Stifel הוריד את ההמלצה למניית קמטק מ"קנייה" ל"החזק". ב-Stifel מעריכים שלמרות המומנטום בעסקי קמטק, האפסייד כבר מגולם במחיר הנוכחי של המניה. במקביל, ב-Stifel העלו המלצה לחברה אחרת בתחום, Onto.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים מסקרים כיום את מניית קמטק, מתוכם שבעה חיוביים וחמישה נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע שלהם נמוך מהמחיר הנוכחי בנאסד"ק בכ-3%.

סיליקום זינקה על רקע חוזה חדש באירופה

מניית סיליקום זינקה בשבוע המסחר האחרון ב-30%, כאשר ביום שישי היא טיפסה ביותר מ-15% במחזור מסחר גדול מהרגיל. החברה, המספקת פתרונות לרשתות תקשורת, ובסוף השבוע היא ננעלה במחיר של 28.5 דולר למניה, שיא של למעלה משנתיים וחצי, שמשקף לסיליקום שווי שוק של 164 מיליון דולר. עם זאת, בעבר היא כבר נסחרה בשוויים גבוהים בהרבה, ומאז השיא שאליו היא הגיעה בשנת 2018 המניה נחלשה ב-63%.

בשבוע שעבר, סיליקום דיווחה על הזמנה חדשה בהיקף של 3 מיליון דולר לשנה מספקית אירופית של פתרונות הצפנה ותקשורת מאובטחת. הלקוחה בחרה בכרטיס רשת קיים של סיליקום, שלדבריה מדגים את הביצועים והאמינות שנדרשים לפתרונות הצפנה מתקדמים. בחודשים הבאים, סיליקום תתאים את המוצר ללקוח הספציפי ותכיר בהכנסה של כמיליון דולר במחצית השנייה. בהמשך, כאמור, הסכום יגיע ל-3 מיליון דולר לשנה, אך סיליקום מציינת שהיא כבר נמצאת בדיונים עם הלקוחה לאספקת מוצר של הדור הבא, לקראת השקה של הלקוחה ב-2028.

לדברי מנכ"ל סיליקום, לירון אייזנמן, הבחירה בפתרון של סיליקום על-ידי הלקוחה משקפת את הביצועים המצוינים של מוצרי המדף של סיליקום ואת ההערכה שלה ליכולות ההתאמה האישית.

ארבה קפצה למרות שקיבלה אזהרה מהנאסד"ק

חברת האוטוטק ארבה רובוטיקס קיבלה מכתב אזהרה מהנהלת הנאסד"ק, על כך שאינה עומדת בתנאים להמשך המסחר בנאסד"ק, משום שמנייתה נסחרת מתחת למחיר של דולר אחד. בהתאם לנהוג ניתנה לחברה תקופה של 180 יום, עד 12 באוקטובר, להשיג שוב את מחיר המינימום הנדרש, ובמקרים מסוימים היא תוכל לקבל הארכה נוספת של 180 יום לעמוד במינימום. אם לא תעמוד בתנאי, היא עלולה להימחק ממסחר בנאסד"ק. ארבה דיווחה שהיא בוחנת כעת את האפשרויות לעמוד בתנאי מחדש, ותעשה כל מאמץ סביר לעמוד בו.

יש לציין שהשגת מחיר המינימום של מעל דולר למניה אפשרית בקלות יחסית - על־ידי ביצוע של איחוד הון (ספליט הפוך), במסגרתו מאחדים כל כמה מניות למניה אחת. הצד השלילי של מהלך כזה הוא שמספר המניות יורד, וכך עלולה להיות פגיעה בסחירות במניה.

במהלך השבוע שעבר, מניית ארבה קפצה ב-28.5% וגם ההודעה על האזהרה מהנאסד"ק לא השפיעה לרעה על המומנטום החיובי. למרות העלייה, המניה עדיין נסחרת במחיר שנמוך מדולר אחד, המשקף לחברה הדואלית שווי שוק של 102 מיליון דולר.

ארבה מפתחת שבב הדמיה לרכב, לצרכי בטיחות וכן ליישומי רכב אוטונומי. מוקדם יותר החודש, נכנס לתפקיד המנכ"ל בחברה רם מכנס, והחליף את המייסד קובי מרנקו שמכהן כעת כנשיא החברה.