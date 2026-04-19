בנק הפועלים הודיע הבוקר (א') על מינויה של עו"ד מור פינגרר (45), שכיהנה בעבר כיועצת המשפטית של בנק לאומי, למשנה למנכ"ל הבנק וליועצת המשפטית הראשית. פינגרר תחליף את עו"ד יעל אלמוג, שפרשה בינואר האחרון מהתפקיד בתום תשע שנים בהנהלת הפועלים.

מינויה של פינגרר כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, וטרם נקבע מועד כניסתה לתפקיד.

פינגרר כיהנה בין 2020 ל-2022 כיועצת המשפטית של בנק לאומי, ובאוקטובר של אותה שנה הודיעה על פרישתה בנסיבות אישיות. בבנק לאומי היא עבדה מול יו"ר הדירקטוריון סאמר חאג' יחיא ומול המנכ"ל חנן פרידמן, ואף שימשה כמזכירת הבנק.

לפני שהצטרפה לבנק לאומי הייתה פינגרר שותפה במשרד עורכי הדין מיתר, הגדול בענף, שם הכירה את בן זוגה, מנהל מחלקת הליטיגציה ומבכירי המשרד, עו"ד רלי לשם. הזוג נישא ב-2022. במהלך עבודתה במשרד ייעצה פינגרר לחברות ציבוריות ולגופים פיננסיים בתחום העסקי-מסחרי.

לפינגרר יש תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במשפט מסחרי מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי, מסר: "אני שמח על הצטרפותה של מור לצוות הנהלת הבנק. אני בטוח שניסיונה העשיר ויכולותיה המקצועיות יהוו נכס משמעותי לבנק ולקוחותיו. בהזדמנות זו אני מבקש להודות שוב ליעל אלמוג על תרומתה הרבה לבנק לאורך השנים, על מסירותה הגדולה, על היותה מקצוענית אמיתית ושחקנית נשמה ועל האמון הרב בינינו, ולאחל לה הצלחה רבה בדרכה החדשה".

זינוק ברווח השנתי

בשנת 2025 רשם בנק הפועלים רווח נקי של 9.8 מיליארד שקל - זינוק של 28% לעומת 2024. זינוק זה הושפע מרישום חד-פעמי של תוכנית ההתייעלות בבנק בסך של כ-597 מיליון שקל.

גורמים נוספים שהובילו לרווחיות היו עלייה בעמלות, הכנסות מסים בגובה כ-300 מיליון שקל סביב תחילת הפירוק של חברת-הבת פועלים שווייץ וכן ירידה בהוצאות התפעוליות - פועל יוצא של תחילת היישום של תוכנית ההתייעלות.

תוצאות הבנק ב-2025 אף כללו תשואה על ההון של 15.9% - שיפור לעומת 13.8% בשנת 2024, אשר כבר במהלכה נרשמה השפעה לחיוב כתוצאה מרישומה של תוכנית ההתייעלו .