טראמפ: תקפנו והשתלטנו על ספינה איראנית ב"קו המצור"

04:19 - דיווח: מעל ל-20 כלי שיט חצו את מצר הורמוז ביום שבת

מעל ל-20 כלי שיט חצו את מצר הורמוז ביום שבת, כך עולה מנתוני חברת ניתוח הספנות Kpler. על פי דיווח ברויטרס מדובר במספר כלי השיט הגבוה ביותר שחצה את נתיב המים מאז 1 במרץ

01:01 - מפקדת החירום של הכוחות המזוינים באיראן: "תקפנו ספינות של צבא ארה"ב"

מפקדת החירום של הכוחות המזוינים באיראן: "ארה"ב הפרה את הפסקת האש כשתקפה ספינת מכולות איראנית שהייתה בדרכה מסין לאיראן. בתגובה על הפרת הפסקת האש - הכוחות המזוינים של איראן תקפו ספינות של צבא ארה"ב באמצעות כטב"מים"

00:28 - סגן נשיא איראן: "אבטחתו של מצר הורמוז אינה בחינם"

סגן נשיא איראן עארף: "אבטחתו של מצר הורמוז אינה בחינם. אי אפשר להגביל את יצוא הנפט של איראן תוך ציפייה לביטחון בחינם לאחרים. הבחירה ברורה: או שוק נפט חופשי לכולם, או הסיכון לעלויות משמעותיות לכולם. היציבות במחירי הדלק העולמיים תלויה בסיום מובטח ומתמשך של הלחץ הכלכלי והצבאי נגד איראן ובעלות בריתה"

00:03 - בצבא ארה"ב מאשרים: השבתנו ספינת משא שניסתה להיכנס לנמל איראני

צבא ארצות הברית מאשר כי השתלט על ספינת משא, שנשאה דגל איראני וניסתה להפליג לעבר נמל באיראן. על פי ההודעה מאז תחילת המצור של ארה"ב הנחו כוחות הצבא 25 כלי שיט מסחריים להסתובב או לחזור לנמל איראני

