שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין, פסק היום (ב') כי בית משפט השלום ידון מחדש בבקשת החשוד באונס של הזמרת ושורדת ה-7 באוקטובר, שי-לי עטרי, לאסור על פרסום שמו. זאת, בטענה כי הוא עלול לשים קץ לחייו אם שמו יפורסם. עד שבימ"ש השלום יקבל החלטה חדשה בנושא, שם החשוד יישאר אסור בפרסום.

שטיין קבע עוד כי חוות דעת פסיכיאטרית אינה נדרשת כדי להכריע האם החשוד אמנם עלול להימצא במצב אובדני אם יפורסם שמו וכי ניתן להסתפק בחוות דעת מתחום הפסיכולוגיה הקלינית. לצד זאת, החשוד יידרש להתייצב לבדיקה אצל מומחה בלתי תלוי או מומחה מטעם עטרי והמדינה, התומכת בעמדתה של עטרי להתיר את פרסום שם החשוד.

החלטת העליון מבטלת את החלטתו של ביהמ"ש המחוזי, אשר התיר לפרסם את שם החשוד. המחוזי פסל את חוות דעתה של פסיכותרפיסטית ופסיכואנליטיקאית, אשר מצאה כי האפשרות לפרסום שמו עוררה אצל החשוד "חרדות בעצימות גבוהה, ייאוש ומחשבות אובדניות". החשוד ערער לעליון, והשופט שטיין הקפיא את פרסום שמו וקבע כי הצדדים יגישו השלמות טיעון בשאלה האם נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית כדי לאסור את שם החשוד על בסיס חשש לאובדנות. כעת, השופט שטיין קובע כי חוות הדעת שהוגשה אמנם נחשבת לעדות שמיעה, ואינה מהווה תחליף לעדות בבית המשפט, אך הוגשה ללא התנגדות מצד עטרי והמדינה ועל כן היא קבילה כראייה.

התוצאה, קובע העליון, היא חוסר בהירות. אם הדבר יוביל לאיסור הפרסום של שם החשוד ולביטול ההיתר שהעניק המחוזי לפרסמו, פסק שטיין, התוצאה "תקפח את זכויותיה של המתלוננת וגם תפגע באינטרס הציבור בפרסום שם המערער... זאת, מאחר שתרחיש התאבדותו של המערער בעקבות הפרסום לא עמד לבדיקה מעמיקה בבית משפט השלום". שטיין פסק כי "המערער יהא זכאי לאיסור הפרסום המבוקש על ידו רק אם בית המשפט ימצא כי הסיכוי להתאבדות המערער כתוצאה של פרסום שמו ברבים הינו ממשי, ולא ערטילאי גרידא, שכן רק אז יוכח הנזק החמור שהצורך למנעו מאפיל על טובת הציבור שבפרסום, על האינטרס של המתלוננת, ועל עיקרון הפומביות". בהתאם לכך, העליון החזיר את התיק לבימ"ש השלום כדי שיכריע האם לפרסם את שם החשוד.

ברשתות התייצבו לצד עטרי

הפרשה התחילה להתגלגל כאשר שי-לי עטרי - שורדת הטבח בכפר עזה, אשר בעלה יהב וינר נרצח בעודו נלחם במחבלים ומאפשר לה ולבתם התינוקת שייה להימלט - הצליחה להביא לפתיחתו מחדש של התיק שנסגר נגד החשוד שנגדו התלוננה על אונס ב-2022. בראיון ל"אולפן שישי" בחדשות 12 חשפה נעמה שחר כי היא המתלוננת הנוספת נגד החשוד.

עוד לפני חידוש החקירה, בית משפט השלום קיבל את בקשת החשוד לאסור על פרסום שמו. עטרי ערערה לבית המשפט המחוזי ביחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, והמדינה התייצבה לצידה בדרישתה לפרסם את השם, בטענה כי הדבר יסייע לשיקומה ויעודד נפגעות נוספות להתלונן.

החשוד טען כי הוא נקלע למצב נפשי קשה בעקבות החרדה ששמו יפורסם - עד כדי מחשבות אובדניות - וכי בעידן הרשתות החברתיות חייו עלולים להיהרס. במרץ האחרון התיר השופט עודד מאור מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרסם את שם החשוד. בהחלטתו כתב השופט כי אין לייחס משקל משמעותי למסמכים שהמציא החשוד לגבי מצבו הנפשי. עוד קבע מאור כי אומנם יש מקום לשקול שבעידן הרשתות יוטל על החשוד "אות דיגיטלי שלא יימחה", ותיפגע זכותו להישכח, אך לנוכח התחזקות החשדות בתיק יש להעדיף את העניין הציבורי שבפרסום השם. השופט שטיין מהעליון, שאליו ערער החשוד, עיכב את הפרסום עד להגשת השלמות טיעון בנושא הצורך בחוות-דעת פסיכיאטרית לנוכח הטענות לאובדנות. כעת הכריע כאמור שטיין כי התיק יחזור להכרעת השלום.

גולשים ברשתות החברתיות פעלו באחרונה לחשוף את שמו של החשוד באמצעות דרכים יצירתיות. השיטה הפופולרית ביותר הייתה שימוש באקרוסטיכון - כתיבת שורות קצרות שצירוף האותיות הראשונות בכל אחת מהן יוצר את השם הרצוי. חלק מהפוסטים אף הפנו את הקוראים לחפש ולגלות מהו אקרוסטיכון.

מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אורית סוליציאנו, מתחה ביקורת על קביעת העליון. לדבריה, "החלטת בית המשפט מציבה פעם נוספת את טובת החשוד מעל טובת הנפגעות. ההחלטה מאכזבת ומתסכלת במיוחד, לנוכח העובדה שכבר עתה ידוע על עדויות נוספות נגד החשוד - וחשיפת שמו נועדה להקל מאוד על הנפגעת, אך גם לאפשר לאחרות להשמיע את קולן. העליון קבע כי הראיות שהביא החשוד אינן מספקות כשלעצמן, אך לצערנו שלח את שי לי להמשיך בהליכים המשפטיים המתישים, ולא מאפשר לה ולנפגעות האחרות להמשיך בחייהן. גם הנזק שנגרם להן חמור מאוד, לא סביר ובלתי מתקבל על הדעת".

*** חזקת החפות: החשוד בפרשה לא הואשם ולא הורשע בעבירות, ועומדת לו חזקת החפות.