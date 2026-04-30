בעלי זכויות בפרויקט פינוי בינוי רחב היקף ברחובות שועלי שמשון ויהודה המכבי בבית שמש טוענים כי ההליך מתעכב בשל התנגדות בעל הדירה האחרונה במתחם, שלא חתם על הסכם עם החברה היזמית. לאחרונה הגישו בעלי הזכויות במתחם בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים לחייב את בעל הדירה לחתום על הסכם עם היזם ולפנות את הדירה שבה מתגוררים הוריו הקשישים.

● שאלות ותשובות | 8,000 דירות בהמתנה: משרד השיכון מחפש פתרון יצירתי להגרלה שהוקפאה

● לראשונה: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון תדון בהיתר בנייה לפרויקט מגורים

מתחם הפרויקט מצוי סמוך למקום נפילת טיל איראני בבית שמש, אירוע שבו נהרגו תשעה בני אדם.

הפרויקט כולל שמונה בנייני רכבת שנבנו בשנות ה־60, המונים 176 יחידות דיור (יח"ד) ומבנה מסחרי חד־קומתי. הבניינים בעלי מראה מוזנח, ללא מעלית, ללא ממ"דים. בין בעלי הזכויות נמצאת גם המדינה שהתקשרה באמצעות עמידר.

המגעים בין החברה היזמית לבעלי הזכויות החלו לפני כעשור. ב־2012 החלו בעלי הזכויות לחתום על ההסכם. מתוך 181 היחידות, כולל היחידה המסחרית, התקשרו 99% עם החברה היזמית ע.ט החברה להתחדשות עירונית לישראל (נופי בית שמש).

במסגרת ההסכם יקבלו בעלי הזכויות דירות חדשות משודרגות הכוללות תוספת שטח של לפחות 25%, ממ"ד, חניה מקורה, מחסן ומרפסת שמש בשטח שלא יפחת מ־10 מ"ר. הבניינים הקיימים ייהרסו ותחתם יבנו עד 12 בניינים חדשים בשטח של כ־150 אלף מ"ר ולפחות 1,056 יח"ד.

השלב הראשון יצא לדרך

השלב הראשון של הפרויקט נמצא כבר בביצוע, שלושה בניינים פונו מדיירים ונהרסו, והבנייה בשלב חפירה ודיפון. בשלב השני יפונה המרכז המסחרי ויפונו שני בניינים נוספים, בהם הבניין של בעל הדירה המסרב לחתום על ההסכם. בעל הדירה הגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה והתנגדותו נדחתה ב־2022.

שמונה מבעלי הזכויות, המיוצגים על ידי עוה"ד רז מנגל ורועי בן עוזר ממשרד רז מנגל, טוענים כי לבעל הדירה אין עילה סבירה לסירוב. לטענתם, סיבת הסירוב נובעת מניסיון להשיג לעצמו תמורות בניגוד לדין.

בעל הדירה קיבל את הזכויות בדירה מהוריו, שהעבירו לו אותן לאחר שחתמו על ההסכם עם היזמית. ב־2016 ביקשו לבטל את חתימתם וזו בוטלה.

המבקשים טוענים כי במסגרת המגעים, הדייר הסרבן העלה דרישות המפרות את עקרון השוויון בין כלל בעלי הזכויות. לטענתם, "חרף העובדה כי העסקה מיטיבה… עם כלל בעלי היחידות ועל אף הסכמת הרוב המכריע של בעלי הדירות… הנתבעים טרם חתמו על העסקה ויש לראותם כמי שמסרבים, באופן בלתי־סביר או מוצדק, לחתום על ההסכם ולפעול על פיו".

עוד טוענים המבקשים כי סירוב הדייר מעמיד אותם בפני סכנה של נזקים לגוף ולרכוש במקרה של מתקפת טילים וכן קריסת הבניינים במקרה של רעידת אדמה. "הדברים מקבלים ביטוי ביתר שאת בימים אלו עת מדינת ישראל מנהלת מלחמה במספר רב של חזיתות ונתונה למתקפות טילים וכטב"מים חסרות תקדים במספר אדיר של זירות, לרבות למרבה הצער נפגעים בגוף, בנפש וברכוש", נכתב.

בעל הדירה טוען באמצעות עו"ד יוסף פיטלמן כי מדובר בבקשה "דרקונית וחסרת תקדים" שיש לדחות על הסף. בעל הדירה טען כי יש להחיל עליו את ההוראות הנוגעות לקשישים כי הוריו, המתגוררים בדירה, נותרו בעלי חזקה בדירה עד סוף חייהם. המבקשים טוענים כי הזכויות המיוחדות שניתנות לקשישים אינן חלות במקרה הנוכחי כי ההורים הקשישים אינם בעלי הדירה.

נסיבות אישיות מיוחדות

לטענת בעל הדירה, הוא אינו "דייר סרבן" כמשמעותו בחוק פינוי־בינוי מאחר שסירובו סביר בשל מניעה קניינית כי להוריו הערת אזהרה על הדירה המונעת ממנו לתת את הסכמתו. עוד נטען לנסיבות אישיות מיוחדות של הוריו של בעל הדירה, ניצולי שואה קשישים בני למעלה מ־90, המתנגדים לעזיבת ביתם לדיור חלופי עקב מצבם הבריאותי.

טענה נוספת שלו מתייחסת להיעדר בטוחות הולמות מצד היזם להעמיד ערבות מסים אוטונומית ומעמידה אותו בסיכון לחיוב במאות אלפי שקלים למסים.

בעל הדירה טוען גם כי הניסיון להיאחז במצב הביטחוני או בסכנת רעידת אדמה כנימוק למתן סעד דחוף הוא ציני ואין כל דחיפות פתאומית המצדיקה את רמיסת זכויות הקניין בקידום הפרויקט. לטענתו הוא לא מעכב את הפרויקט ורק ב־2028 הוא אמור אמור לפנות את הדירה.

בית המשפט קבע את הדיון בבקשה לסוף אפריל.