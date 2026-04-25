עם נוף פתוח לעמק: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים משודרגת בעפולה?

ברחוב החורש בשכונה C1 החדשה בעפולה, נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של 149 מ"ר עם מרפסות בשטח של 36 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, תמורת 2.25 מיליון שקל. לדירה חניה. הבניין אוכלס ב־2021 והמוכרים שיפצו ושידרגו את הדירה בעלות מוערכת של 300 אלף שקל. הבנייה הסמוכה לבניין היא נמוכה, ולדירה נוף פתוח לפארק ולעמק.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.279 מיליון שקל, והיא עמדה על המדף כחודש וחצי. המוכרים הם זוג צעיר שרכש דירה אחרת בעיר, והקונים הם מצמצמי דיור מחוץ לעיר שגרו בבית פרטי ללא ממ"ד, מכרו אותו עוד לפני המלחמה וחיפשו בית שקט עם ממ"ד.

ביקוש לדירות במחיר של עד 1.6 מיליון שקל

רות גולדנברג, מאנגלו סכסון עפולה, מספרת כי שכונת C1 היא חדשה יחסית בעפולה, ועדיין יש בה בנייה. היא קרובה ליציאות מהעיר, ויש כביש שמקשר אותה גם לשכונות האחרות ולמרכז העיר.

רחוב החורש בשכונה C1 החדשה בעפולה / צילום: אנגלו סכסון עפולה

לדבריה, "השכונה מושכת קהל צעיר, אך מתגוררת בה גם אוכלוסייה מבוגרת ויש בה מוסדות חינוך ופארקים. במדובר במחיר שגבוה בכ־100 אלף שקל ממחיר השוק של דירות דומות, והוא הושג בזכות רמת הגימור הגבוהה של הדירה והנוף הייחודי שלה.

"מתחילת השנה אני מרגישה התעוררות בשוק בעיר. הרבה רוצים למכור, והביקוש התעורר גם כן. המלחמה עם איראן קצת עצרה עכשיו את העסקאות - בעיקר מהצד של המוכרים שהרגישו שזה לא זמן טוב להמשיך בתהליך המכירה, אבל השוק חוזר לעצמו.

"הרבה מוכרים לחוצים למכור ומוכנים להתפש במחיר - וכשזה קורה הדירות נחטפות. יש כרגע ביקוש חזק לדירות 4 ו־5 חדרים בטווח מחיר של 1.4 עד 1.6 מיליון שקל".

נמכרו

ירושלים

ברחוב הדף היומי בשכונת רמות, דירת 5 חדרים, 105 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חצר בשטח 43 מ"ר, ב־4.4 מיליון שקל.

ברחוב הציונות בקריית היובל, דירת 3.5 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־4.92 מיליון שקל.

ברחוב יחיאל דרזנר בשכונת ארמון הנציב, דירת 2 חדרים, 37 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, ב־1.65 מיליון שקל.

ברחוב הארזים בבית הכרם, דירת 4.5 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־3.05 מיליון שקל.

נתניה

ברחוב שבזי במרכז העיר, בית בן 5 חדרים, 188 מ"ר, עם חניה, ב־3.92 מיליון שקל.

ברחוב הרב הרטום שמואל בקריית השרון, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־2.38 מיליון שקל.

ברחוב יהודה הנשיא במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, ב־1.88 מיליון שקל.

ברחוב הלפרין ירמיהו, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 8 מתוך 18,

ב־3 מיליון שקל.

קריית גת

בשדרות מלכי ישראל, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8,

ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב רבקה אמנו בכרמי גת, דירת 4 חדרים, 137 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם מרפסת, חניה ומעלית, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב בית יוסף, דירת 4 חדרים, 147 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.97 מיליון שקל.

ברחוב יציאת תש"ז, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3,

ב־1.02 מיליון שקל.

כרמיאל

ברחוב חטיבת יפתח, דירת 3 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב אשכולות, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־1.46 מיליון שקל.

ברחוב צה"ל, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־800 אלף שקל.

מגדל העמק

ברחוב קוממיות, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, עם חניה, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב שלום עליכם, דירת 2 חדרים, 42 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־500 אלף שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה