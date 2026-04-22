העימות הימי בין ארה"ב לאיראן מסלים, מחיר הנפט מטפס

בזמן שהפסקת האש נמשכת, לכאורה, ובמקביל לשיחות בין ארה"ב לבין ההנהגה האיראנית המפוצלת באסלמבאד, הזירה הימית במצר הורמוז סוערת. לאחר תקופה קצרה של התאוששות חלקית בתנועת הספינות במעבר, האחראי לכ־20% מיצוא הנפט והגז העולמי, ניכרת חזרה לפעילות צבאית מצד איראן ומצד ארה"ב כאחת.

איראן ירתה לעבר מספר הולך וגדל של ספינות סוחר, מה שהוביל לשיתוק כמעט מוחלט של התנועה במצר, למעט כלי שיט בודדים שכיבו את משדריהם וניסו לחצות במהירות. במקביל, ארה"ב השתלטה על שתי ספינות בעלות זיקה לאיראן: אחת שהובילה סחורה החשודה כחומר גלם לדלק טילים בדרכה לאיראן, ואחת שהובילה נפט מאיראן החוצה. למרות זאת, לפחות 26 ספינות המשתייכות ל"צי הצללים" האיראני הצליחו לחצות את המצר חרף הסגר האמריקאי. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עלה ל־99 דולר.

נתוני לויד'ס ליסט המלאים. שימו לב שלמרות הפסקת האש והסגר האמריקאי, עדיין רוב הספינות שעוברות בהורמוז שייכות לצי הצללים האיראני. איראן לא מצליחה להיסגר על העמדה של עצמה במו"מ, ומחיר הנפט עולה ל-99 דולר לחבית ברנט.

המדד שדרכו בוחנת ארה"ב את הצלחת הסגר

סוכנות הסחר הימי הבריטית UKMTO דיווחה על שלושה אירועים במהלך היום (רביעי), שבמהלכם ספינות סוחר ספגו אש, ככל הנראה מכלי שיט של משמרות המהפכה. למרות הפעולות האמריקאיות נגדם, הכוח הימי של משמרות המהפכה עדיין מחזיק בסירות מהירות וחמושות, המסוגלות לשבש את התנועה במעבר האסטרטגי. האירועים הללו מהווים, לכאורה, הפרה של הפסקת האש, כאשר באיראן טוענים כי ארה"ב היא שהפרה אותה קודם באמצעות הסגר הימי שהטילה. לפי שעה, לא דווח על נפגעים.

במקביל, ארה"ב הרחיבה את פעולות האכיפה הימיות. אחת הספינות שנתפסו ניסתה לחצות ביום שני את מצר הורמוז בדרכה לאיראן. לפי הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), ביום ראשון, 19 באפריל, המשחתת USS Spruance עצרה את אוניית המכליות Touska, שנשאה דגל איראן והייתה בדרכה לנמל בנדר עבאס.

בהודעה נמסר כי הכוחות האמריקאיים פרסמו מספר אזהרות והבהירו לספינה כי היא מפרה את הסגר הימי. לאחר שהצוות סירב להיענות להוראות במשך כשש שעות, הונחתה הספינה לפנות את חדר המנועים שלה. המשחתת השביתה את הנעת האונייה באמצעות ירי פגזים מתותח 5 אינץ' לעבר חדר המנועים, ולאחר מכן השתלטו עליה לוחמי יחידת המשלוח ה־31 של חיל הנחתים האמריקאי. הספינה נותרה מאז בשליטה אמריקאית.

על פי סנקטום "הכוחות האמריקאים פעלו באופן מכוון, מקצועי ופרופורציונלי כדי לוודא את הציות. מאז התחלת הסגר, כוחות אמריקאים הנחו 25 ספינות מסחריות להסתובב או לחזור לנמלים איראניים".

הספינה השנייה, "טיפאני", נתפסה באוקיינוס ההודי, בין סרי לנקה לסומטרה (אינדונזיה), בעת שהובילה נפט גולמי מהאי חארג (מסוף הנפט המרכזי של איראן) לכיוון סין. ממשרד ההגנה האמריקאי נמסר: "כפי שהבהרנו, נמשיך לחתור למאמצי אכיפה ימיים גלובליים כדי לשבש רשתות לא חוקיות ולתפוס ספינות תחת סנקציות שנותנות תמיכה חומרית לאיראן - בכל מקום בו הן פועלות. מים בינלאומיים אינן מקום מחסה לספינות תחת סנקציות".

מאז הכרזת הסגר האמריקאי ב־13 באפריל, חצו את מצר הורמוז 12 ספינות מסחריות לגיטימיות במסגרת הפסקת האש, ועוד 26 ספינות המזוהות עם "צי הצללים" האיראני, כך לפי נתוני חברת המודיעין הימי וסוכנות הידיעות לויד'ס ליסט. עם זאת, גורם ביטחוני אמריקאי מסר ללויד'ס ליסט כי ארה"ב "מעריכה את האפקטיביות של הסגר לפי ההשפעה על הכלכלה האיראנית, ולא רק לפי מספר הספינות המקושרות-לאיראן שחוצות את קו הסגר".

נראה שלפחות בינתיים, המצב בהורמוז רחוק מאוד מסגר הרמטי, מצד מי מהצדדים. בכל מקרה, התעבורה במצר פחותה בסדרי גודל שלמים מימים כתיקונם, אז חצו אותו מעל 100 ספינות ביום.