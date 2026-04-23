התחדשות עירונית

הפנטהאוז היקר בקריית מלאכי נמכר ב-3.4 מיליון שקל בפרויקט מיי טאון סנטר, פרויקט התחדשות עירונית הראשון בעיר

חברת מיי טאון, הבונה בקרית מלאכי את פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון בעיר, דיווחה כי מכרה פנטהאוז בקומה ה-21 של אחד מתוך שני מגדלים, במחיר 3.4 מיליון שקל. לדירה 6 חדרים על פני כ-185 מ"ר, ומרפסת בשטח של כ-70 מ"ר עם נוף פתוח, והעסקה כוללת גם שתי חניות מקורות ומחסן. לדברי החברה, הרוכשים הם זוג מקומי, תושבי העיר.

לפני שבועות אחדים דיווחה החברה כי מכרה 15 דירות לקבוצת רוכשים בהיקף של כ-33 מיליון שקל. מיי טאון סנטר עתיד לכלול שני מגדלי מגורים בני 23 קומות, 195 יח"ד ומתחם מסחר בשטח של כ- 9000 מ"ר.

על פי נתוני אתר מדלן, המחיר הממוצע בקרית מלאכי עומד על 1.53 מיליון שקל, ומחיר השכירות הממוצע 4,800 שקל לחודש.

הסכום ששולם בעסקה מבטא מחיר של כ-15 אלף שקל למ"ר, שמתאים לכך שמדובר בדירה בעלת שטח גדול, אולם אינו ייחודי לעיר. כך לדוגמה, דירת גן בפרויקט נאות זוהר בעיר, נמכרה בפברואר 2025 ב-3.9 מיליון שקל. זוהי דירת 6 חדרים בשטח דומה של 183 מ"ר.

אושרה תוכנית חלופית לתמ"א 38 באשדוד

תוכנית חדשה שאושרה בעיר אשדוד תהווה חלופה עירונית לתמ"א 38. מדובר בתוכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, והיא מייצרת פוטנציאל תכנוני של כ-7,400 יחידות דיור חדשות בעיר.

הוועדה המחוזית ציינה בהודעתה כי בעיר קיים פוטנציאל כולל להתחדשות של כ-22,500 יחידות דיור במסגרת התחדשות בניינית, אולם בשלב זה יתאפשר מימוש של עד 7,400 יחידות דיור במסגרת התוכנית המאושרת.

התוכנית מקודמת ביוזמת עיריית אשדוד והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ונערכה על ידי צוות תכנון בראשות האדריכלית עדי אסיף.

התוכנית חלה גם על מבנים שנבנו לאחר שנת 1984 ומאפשרת תוספת ממ"דים גם לדירות שלא נכללו עד כה במסלולי ההתחדשות, והיא כוללת מנגנוני שלביות, כדי להבטיח את כושר הנשיאה של התשתיות העירוניות.

התוכנית מגדירה שלושה מסלולי התחדשות עיקריים במסלול של היתר בנייה: הריסה ובנייה מחדש, חיזוק ועיבוי, ומסלול מיגון ועיבוי.

אשדוד היא העיר השמינית בגודלה בארץ ומתגוררים בה 230 אלף תושבים.

על פי דוח הרשות להתחדשות עירונית לשנת 2024 (דוח עדכני יותר טרם פורסם), עד 2024 אושרו בעיר בסך הכול 13 תוכניות לפינוי בינוי שבמסגרתן ייבנו 8,828 במקום כ-2,300 יח"ד. בנתניה, עם אוכלוסייה בסדר גודל דומה, אושרו עד אותה נקודה 36 תוכניות, ל- 12,813 דירות חדשות.

עוד לפי הדוח, באשדוד ניתנו היתרים ל-20 מבנים בלבד בהתחדשות בניינית באותה שנה - כך שתוכנית כזו יכולה להאיץ דרמטית את ההתחדשות בעיר.

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום, עודד פלוס: "אני שמח על אישור התוכנית הבניינית בעיר אשדוד, אשר הינה אחת מהערים המובילות בהתחדשות העירונית הן בתוכניות נקודתיות והן בהיתרי בנייה מכוח תמ"א 38. התוכנית מאפשרת התחדשות באופן מיידי, ותסייע כפתרון משלים להתחדשות ולהרחבת היצע הדיור בעיר".

מיגון

קריית שמונה: בעלי בתים פרטיים יוכלו להוסיף יח"ד במסלול מהיר

הוועדה המחוזית צפון אישרה תוכנית להשבחת כ-3,500 בתים צמודי קרקע בשכונות הוותיקות של קריית שמונה. התוכנית מציעה לתושבים תמריץ כלכלי משמעותי: אפשרות להוספת יחידות דיור ורישומן בנפרד בטאבו.

מדובר בתוכנית שמייתרת את הצורך בהכנת תוכניות נקודתיות או מתחמיות כדי להוסיף יחידות דיור - במקום זה אפשר להוציא מכוח התוכנית היתר בנייה ללא צורך בתוכנית מפורטת נוספת.

בתמורה לכך, בעלי הבתים שיוסיפו יח"ד יחויבו להקים ממ"ד תקני בכל יחידה.

בעלי בתים כאלה יוכלו לחלק בית אחד לשתי יחידות דיור, או להוסיף יחידת דיור בתוך שטח המגרש הקיים, כאשר כל יחידת דיור חדשה או מפוצלת תירשם כיחידה נפרדת בטאבו, הניתנת להשכרה או למכירה בנפרד - כל עוד יש לה ממ"ד.

לדברי מינהל התכנון, המטרה היא לעודד את חזרת התושבים והדור הצעיר לעיר תוך הבטחת מיגון וביטחון אישי בעקבות המלחמה.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, מסר כי: "התוכנית נולדה כחלק ממאמץ רחב לשיקום ופיתוח הצפון בעקבות המלחמה, ומטרתה לאפשר לתושבים ותיקים, לדור ההמשך ולתושבים שעזבו - אפשרות ממשית לשוב, לבנות ולהשביח את נכסיהם בעיר".