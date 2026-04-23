נדב פרי עוזב את תשובה: פורש מתפקידו בניו-מד

נדב פרי, סמנכ״ל הרגולציה וקשרי החוץ של שותפות ניו-מד אנרג'י שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, מסיים את תפקידו לאחר מעל לעשור. פרי הצטרף לפני מעל לעשור לניו-מד, ושימש בשני תפקידים בתחום הרגולציה וקשרי החוץ של השותפות במשך השנים. את הודעת העזיבה פרסמה השותפות, יום לפני יום הולדתו ה-46.

החל ממאי 2018 כיהן פרי בתפקיד סמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בניו-מד, ובשלוש השנים שקדמו לתקופה, כלומר החל מראשית העסקתו ביוני 2015, שימש בתור מנהל תחום תקשורת וקשרי חוץ.

עלות שכרו של פרי נפקדת מרשימת חמשת שיאני השכר בניו-מד מאז 2023. קודם לכן בשנת 2022, עדיין היה חלק מהשיאנים ואז עמדה עלות העסקתו על כ-480 אלף דולר. שכרו באותה השנה היה מורכב משכר של 341 אלף דולר, בונוס של 83 אלף דולר והוצאות נוספות של 55 אלף דולר.

בשלוש השנים האחרונות כאמור לא פורסמו תנאי העסקתו, משום שבכירים נוספים השתכרו הרבה יותר בשותפות. בשנים קודמות יותר נע שכרו בין 200 אלף דולר (בשנים הראשונות), והוא טיפס לשכר בסיס של כ-290 אלף דולר בשנים האחרונות אבל לא ידוע אם קיבל בונוסים ובאיזה היקף. ניתן להעריך את התגמול המצטבר שלו בכ-3.3 מיליון דולר במצטבר עד לאפריל הנוכחי (כ-12 מיליון שקל אם לוקחים שערי דולר גבוהים יותר בעבר).

הגיע לאחר קריירה עיתונאית

פרי הגיע לניו-מד, המנוהלת על ידי יוסי אבו, לאחר קריירה עיתונאית ארוכה, שבמהלכה שימש בין היתר פרשן פוליטי ומגיש תוכניות אקטואליה בערוץ 10. במהלך שנותיו בתפקיד ריכז פרי את כל ההיבטים הרגולטוריים הענפים הכרוכים בפעילות שותפות האנרגיה שהנכס המרכזי שלה הוא החזקה במאגר הגז לוויתן.

בתפקידו בניו-מד, פרי ריכז, בין היתר, את יישום מתווה הגז (שאושר זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד), קבלת ההיתרים והאישורים לפיתוח מאגר לוויתן והרחבתו, והטמעת השימושים בגז טבעי במשק במקום פחם ומזוט. לצד זאת ניהל את האסטרטגיה התקשורתית של השותפות וכן שימש יו"ר ועדת התרומות בניו-מד והוביל את המהלכים בתחום שקידמה השותפות לאחר ה-7 באוקטובר. בהשכלתו הוא בעל תואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה וכן תואר שני במנהל עסקים ( MBA ) שניהם מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה.