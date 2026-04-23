מייסד חברת הפרסום הישראלית שקיבל שכר של כ-8 מיליון דולר

בימים האחרונים, התפרסמו נתוני התגמולים לבכירים בכמה חברות מישראל, שנסחרות בוול סטריט. החברות הללו מדווחות את הנתונים במסגרת הזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות.

בחברת טאבולה , המספקת המלצות תוכן ופרסום מבוסס ביצועים, המייסד והמנכ"ל אדם סינגולדה קיבל בשנת 2025 תגמולים בעלות כוללת של 8.1 מיליון דולר. מדובר בירידה לעומת תגמולים בסך 10.5 מיליון דולר שקיבל בשנת 2024. התגמולים של סינגולדה הם ברובם מבוססי מניות - כ-6.9 מיליון דולר מהסכום, כאשר שכר הבסיס השנתי שלו נותר ללא שינוי ביחס לשנים קודמות, 590 אלף דולר. עוד ארבעה בכירים בטאבולה קיבלו בשנה הקודמת תגמולים בעלות כוללת של 1.8-4.6 מיליון דולר לכל אחד.

טאבולה נסחרת בשווי של 1.1 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 26.3% במניה ב-2025 אך ירידה של 17.6% מתחילת 2026. לאחרונה, דווח שהחברה תפטר כ-100 עובדים במסגרת פיטורי התייעלות תקופתיים.

בחברת הביטוח הדיגיטלי למונייד , המייסדים המשותפים - המנכ"ל דניאל שרייבר והנשיא שי וינינגר - קיבלו כל אחד תגמולים בעלות כוללת של כ-6.1 מיליון דולר. גם כאן, רוב הסכום הוא תגמול הוני שניתן להם, בסך 5.4 מיליון דולר לכל אחד. הסכום של התגמול ההוני מבוסס על השווי ההוגן של התגמול שהוענק להם, ולא זה שמומש על-ידם. נציין שב-2025 מניית למונייד קפצה ב-95.7% כך שסביר להניח שהדבר השפיע על הסכום. מתחילת 2026, המניה נחלשה בכ-7%. למונייד נסחרת כעת לפי שווי של 5.1 מיליארד דולר. עוד ארבעה בכירים בלמונייד קיבלו בשנת 2025 תגמולים בסכומים שנעו בין 1.8 מיליון דולר ל-6.1 מיליון דולר.

עוד חברה שפרסמה את נתוני השכר בה היא חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת , שנסחרת במקביל בבורסות ניו יורק ות"א, בשווי של 6.6 מיליארד דולר. מנכ"ל אורמת דורון בלשר קיבל ב-2025 תגמולים בעלות של 3.6 מיליון דולר, מתוכם 2 מיליון דולר ניתנו לו כתגמול הוני. עוד ארבעה בכירים באורמת קיבלו תגמולים בסכומים של 814 אלף דולר עד 2 מיליון דולר.

בלשר משתלב בעשירייה השנייה של שיאני השכר בבורסה בתל אביב לשנת 2025, עם תגמולים שקליים של כ-12.5 מיליון שקל (על בסיס שער החליפין הממוצע שהיה ב-2025, כ-3.45 שקל לדולר).