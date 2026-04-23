ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מייסד חברת הפרסום הישראלית שקיבל שכר של כ-8 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שכר בכירים

מייסד חברת הפרסום הישראלית שקיבל שכר של כ-8 מיליון דולר

אדם סינגולדה מטאבולה קיבל תגמולים בעלות של 8.1 מיליון דולר, ואילו דניאל שרייבר ושי וינינגר מלמונייד קיבלו כל אחד תגמולים בעלות של 6.1 מיליון דולר • דורון בלשר, מנכ"ל אורמת הדואלית, משתלב בעשירייה השנייה של שיאני השכר בבורסה בת"א, עם תגמולים בעלות של 3.6 מיליון דולר

שירי חביב ולדהורן 12:05
אדם סינגולדה (טאבולה), דניאל שרייבר (למונייד) ודורון בלשר(אורמת) / צילום: טאבולה, בן קלמר, ניר סלקמן
בימים האחרונים, התפרסמו נתוני התגמולים לבכירים בכמה חברות מישראל, שנסחרות בוול סטריט. החברות הללו מדווחות את הנתונים במסגרת הזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות.

בחברת טאבולה , המספקת המלצות תוכן ופרסום מבוסס ביצועים, המייסד והמנכ"ל אדם סינגולדה קיבל בשנת 2025 תגמולים בעלות כוללת של 8.1 מיליון דולר. מדובר בירידה לעומת תגמולים בסך 10.5 מיליון דולר שקיבל בשנת 2024. התגמולים של סינגולדה הם ברובם מבוססי מניות - כ-6.9 מיליון דולר מהסכום, כאשר שכר הבסיס השנתי שלו נותר ללא שינוי ביחס לשנים קודמות, 590 אלף דולר. עוד ארבעה בכירים בטאבולה קיבלו בשנה הקודמת תגמולים בעלות כוללת של 1.8-4.6 מיליון דולר לכל אחד.

טאבולה נסחרת בשווי של 1.1 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 26.3% במניה ב-2025 אך ירידה של 17.6% מתחילת 2026. לאחרונה, דווח שהחברה תפטר כ-100 עובדים במסגרת פיטורי התייעלות תקופתיים.

בחברת הביטוח הדיגיטלי למונייד , המייסדים המשותפים - המנכ"ל דניאל שרייבר והנשיא שי וינינגר - קיבלו כל אחד תגמולים בעלות כוללת של כ-6.1 מיליון דולר. גם כאן, רוב הסכום הוא תגמול הוני שניתן להם, בסך 5.4 מיליון דולר לכל אחד. הסכום של התגמול ההוני מבוסס על השווי ההוגן של התגמול שהוענק להם, ולא זה שמומש על-ידם. נציין שב-2025 מניית למונייד קפצה ב-95.7% כך שסביר להניח שהדבר השפיע על הסכום. מתחילת 2026, המניה נחלשה בכ-7%. למונייד נסחרת כעת לפי שווי של 5.1 מיליארד דולר. עוד ארבעה בכירים בלמונייד קיבלו בשנת 2025 תגמולים בסכומים שנעו בין 1.8 מיליון דולר ל-6.1 מיליון דולר.

עוד חברה שפרסמה את נתוני השכר בה היא חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת , שנסחרת במקביל בבורסות ניו יורק ות"א, בשווי של 6.6 מיליארד דולר. מנכ"ל אורמת דורון בלשר קיבל ב-2025 תגמולים בעלות של 3.6 מיליון דולר, מתוכם 2 מיליון דולר ניתנו לו כתגמול הוני. עוד ארבעה בכירים באורמת קיבלו תגמולים בסכומים של 814 אלף דולר עד 2 מיליון דולר.

בלשר משתלב בעשירייה השנייה של שיאני השכר בבורסה בתל אביב לשנת 2025, עם תגמולים שקליים של כ-12.5 מיליון שקל (על בסיס שער החליפין הממוצע שהיה ב-2025, כ-3.45 שקל לדולר).