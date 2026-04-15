טאבולה יוצאת לפיטורי ענק. תיפרד מ-100 עובדים

חברת הפרסום הישראלית טאבולה תפטר קרוב למאה עובדים, כ-5% ממצבת העובדים שלה שמונה כיום כ-2,000 עובדים. הפיטורים ייערכו בסניפים השונים - ישראל, ניו יורק ודרום אמריקה. על פי הערכה, בסניף בתל אביב מועסקים כ-700 איש והחברה ממשיכה לגייס עובדים. בשעה זו ההודעה נמסרת לעובדים בישראל ובשעות הקרובות גם לשאר העובדים בחצי הכדור המערבי.
הרחבה מיד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.