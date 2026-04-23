יוסי בן ברוך, מנכ"ל מגדל אחזקות, פורש מתפקידו

יוסי בן ברוך, מנכ"ל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים - החברה האם של מגדל ביטוח - הודיע היום (חמישי) על סיום תפקידו. בן ברוך, הנחשב למקורבו של שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל, פורש בתום 12 שנים בקבוצה, אשר במהלכן כיהן כמנכ"ל מגדל שוקי הון, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומנכ"ל חברת האחזקות. הוא צפוי להמשיך בתפקידו עד ה-15 ביולי ולהוסיף לשמש כסגן יו"ר מגדל שוקי הון.

● מייסדי טאבולה ולמונייד קיבלו ב-2025 תגמולים בעלות של 6-8 מיליון דולר

● רועי ורמוס בראיון בלעדי: "בכל הקשור למניות, אני על גבול הנאיבי"

לפי הודעתה של מגדל, "במשך ארבע השנים בהן כיהן כמנכ"ל, לקח בן ברוך חלק מרכזי בגיבוש ובהובלת האסטרטגיה של הקבוצה. עם סיום השלב הראשון של התוכנית האסטרטגית, המשתקף בתוצאותיה העסקיות האחרונות של הקבוצה וביציבותה, ביקש בן ברוך לפנות לאתגר המקצועי הבא". בדיווח של מגדל לבורסה צוין כי פרישתו של בן ברוך נעשתה "בהסכמה משותפת".

אליהו ביקש לפני מספר שנים למנות את בן ברוך ליו"ר החברה הבת, מגדל ביטוח. אלא, שהמינוי נבלם אחרי שהממונה על שוק ההון, עמית גל, התנגד למינוי לנוכח הקשרים ההדוקים שבין אליהו לבין בן ברוך והחשש מפני התערבות בעל השליטה בניהול השוטף של מגדל. בהמשך, פעל אליהו למנות את פרופ' רוני גמזו, יו"ר מגדל אחזקות, לכהונה במקביל כיו"ר מגדל ביטוח, אך גם מינוי זה ירד מהפרק, לנוכח התנגדות הרשות והודעת גמזו כי הוא מושך את מועמדותו לתפקיד דירקטור בחברה הבת.

בן ברוך מסר היום: "אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק וגאווה גדולה. לאחר למעלה מעשור בקבוצת מגדל, אני חש כי זהו המועד הנכון עבורי לעבור לאתגר הבא, כשהחברה יציבה, צומחת ומציגה תוצאות מעולות, המעידות על הצלחת האסטרטגיה שגיבשנו. אני מבקש להודות לבעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, ליו"ר ולחברי הדירקטוריון על האמון והשותפות לדרך, וכמובן למנהלים ולעובדים המסורים של מגדל. יחד עברנו כברת דרך משמעותית, ואני משאיר את פעילות הביטוח ושוק ההון בידיים מצוינות ובטוח בהמשך הצלחתה של הקבוצה".

במרץ האחרון, בעקבות פרסום דוחות מגדל ל-2025, זינקה מניית החברה בבורסה בת"א לשווי של 20 מיליארד שקל והובילה לעליות בענף הביטוח כולו. מגדל דיווחה על רווח כולל בהיקף של 1.8 מיליארד שקל - עלייה של 26% לעומת השנה שעברה. החברה עדכנה את התחזיות שלה לשנת 2028 כך שהיא צופה רווחי ליבה של 3 עד 3.2 מיליארד שקל ורווח כולל של 2 עד 2.2 מיליארד שקל.