מובילאיי עקפה את ציפיות השוק; המניה מזנקת בחדות בטרום מסחר

חברת האוטוטק מובילאיי עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, בדוחות הרבעון הראשון שפרסמה היום. החברה, בניהולו של המייסד פרופ' אמנון שעשוע, רשמה ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 558 מיליון דולר, צמיחה של 27.4% ביחס לרבעון המקביל.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), נרשם ברבעון הפסד נקי של 3.8 מיליארד דולר, בשל ירידת ערך מוניטין שאינה במזומן, וקשורה לנכס המוניטין במאזן בעקבות הרכישה על־ידי אינטל ב-2017. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים ובראשם ירידת הערך - מובילאיי רשמה רווח נקי של 96 מיליון דולר, גידול של 52.4% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-12 סנט, בעוד שבשוק ציפו ל-9 סנט.

מובילאיי מעדכנת כלפי מעלה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 1.935-2.015 מיליארד דולר, הפסד תפעולי (GAAP) של 4.281-4.331 מיליארד דולר ורווח תפעולי מתואם של 185-235 מיליון דולר. התחזית הקודמת דיברה על הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי מתואם של 170-220 מיליון דולר.

שעשוע מסר כי "תוצאות הרבעון הראשון משקפות פתיחה חזקה מהצפוי לשנת 2026, ומגמות הביקוש החיוביות המתמשכות מאפשרות לנו להעלות במתינות את התחזית שלנו לשנת 2026. בנוסף, זכינו בפרויקט של Mahindra, המתווסף כלקוח השלישי לפתרון Surround ADAS וכלקוח השני למוצר ה-SuperVision הדור הבא שלנו. במקביל, השגנו אבני דרך משמעותיות הקשורות לפורטפוליו הטכנולוגי של מוצרי ה-Robotaxi שלנו ופרוייקטי Supervision L2 ו-Chauffer L3 מבוססי EyeQ6H עם קבוצת פולקסווגן. המשך ההתקדמות בתוכניות הללו הינו גורם מרכזי, הן עבור המרת צבר המוצרים המתקדמים שלנו לכדי צמיחה עתידית בהכנסות והן עבור זכייה בלקוחות נוספים".

מניית מובילאיי נחלשה ב-24% מתחילת השנה, אך טיפסה בכ-20% מאז השפל שאליו הגיעה בסוף מרץ. שווי החברה בנאסד"ק עומד על כ-6.6 מיליארד דולר נכון לנעילה אתמול (ד'), והמניה קופצת בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות. במקביל לפרסום הדוחות, מובילאיי דיווחה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות (מסוג A) בהיקף של עד 250 מיליון דולר. בחברה מציינים כי התוכנית משקפת את האמון שרוכשים הן ההנהלה והן הדירקטוריון במוצרי החברה, ובמעמדה כמובילה בתחום מערכות סיוע מתקדמות לנהג, פתרונות נהיגה אוטונומית ומערכות Physical AI מורכבות.

שעשוע מסר כי "עדיפות הקצאת ההון העיקרית שלנו נותרת השקעה במחקר ופיתוח ובהוצאות הון, כדי לתמוך בחדשנות ולממש את מפת הדרכים המתרחבת של מוצרינו. בה בעת, לאור המאזן החזק שלנו והמשך יצירת תזרים מזומנים, אנו סבורים כי הקצאת חלק מתזרים המזומנים שלנו לרכישה עצמית של מניות ברמות התמחור הנוכחיות היא צעד נבון, המדגיש את ביטחוננו בעמידות העסק שלנו ובפוטנציאל הצמיחה העתידי שלו".

שימוש אחר לכסף בקופה היה רכישת Mentee, עליה מובילאיי הודיעה בחודש ינואר ושהושלמה בפברואר. בסוף הרבעון הראשון, אחרי השלמת הרכישה ולאחר שהחברה ייצרה ברבעון 75 מיליון דולר מפעילות שוטפת, היו למובילאיי בקופה מעל 1.2 מיליארד דולר.