אג"ח ממשלתיות

הבנקים שהובילו את רכישת אג"ח המדינה בהנפקות ברבעון הראשון

בתקופה שכוללת מבצע "שאגת הארי" הבנקים הגדולים היו בצמרת הטבלה בשוק הראשוני, בכל הפרמטרים, לאומי היה במקום הראשון והפועלים שני • רכישות החוב בוצעו גם ע"י בנקים זרים כגון ג'יי פי מורגן, סיטי בנק, גולדמן סאקס ודויטשה בנק

חזי שטרנליכט 15:46
החשכ''לית מיכל עבאדי־בויאנג'ו / צילום: איליה מלינקוב
החשכ''לית מיכל עבאדי־בויאנג'ו / צילום: איליה מלינקוב

צמד הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, הובילו את דירוג עושי השוק הראשיים במכרזי החוב של מדינת ישראל ברבעון הראשון לשנת 2026. בכל הפרמטרים, לאומי היה במקום הראשון והפועלים בשני. מדובר בתקופה שכוללת למעשה גם את פרוץ מבצע "שאגת הארי", שהחל בפועל בתחילת מארס האחרון.

לאומי והפועלים היו בצמרת הטבלה בשוק הראשוני, בהיקף רכישות האג"ח במכרזי ההנפקות של החוב של ממשלת ישראל לפי נתוני בלומברג. בשוק המשני באפיק השקלי והצמוד כיכבו שני הבנקים הגדולים לפי אותו דירוג.

הדירוג השחקנים הגדולים ברכישת החוב הממשלתי כולל 12 בנקים, כך שעשרת הבנקים שהיו אחרי לאומי והפועלים, הם שלושת הבנקים הישראלים הגדולים ועוד סדרה של בנקים זרים. בשוק הראשוני התברגו במקום השלישי, הרביעי והחמישי: דיסקונט, הבינלאומי ומריל לינץ'. ובמקומות השביעי עד ה-12: ג'יי פי מורגן, סיטי בנק, גולדמן סאקס, דויטשה בנק, מזרחי טפחות, ברקליס ו- BNP PARISBAS האירופאי.

בשוק המשני, בזירת המסחר MTS, שהינה לפטפורמת מסחר אלקטרונית באגרות חוב ממשלתיות בדרך כלל עבור משקיעים מוסדיים, כיכבו באפיק השקלי, אחרי שני הבנקים הגדולים שהוזכרו, בנק מזרחי טפחות (מקום 3), ואחריו ברקליס, דויטשה בנק, גולדמן סאקס, ג'יי פי מורגן, מריל לינץ', ובמקום ה-9 בנק ישראלי נוסף - דיסקונט, ואחריו סיטי בנק, הבינלאומי ובמקום האחרון BNP PARISBAS האירופאי.

במסחר המשני בפלטפורמת MTS, באפיק אג"ח המדינה צמודות מדד, הגיע למקום השלישי דויטשה בנק, אחריו מזרחי-טפחות, ברקליס, ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס, דיסקונט, מריל לינץ', סיטי בנק, הבינלאומי ואת הרשימה הזאת שוב חותם BNP PARISBAS.