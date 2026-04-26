סטארט־אפ ביטל העסקה של עובד ברגע האחרון. מה הכריע ביהמ"ש?

על המדור במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

הסכם ההעסקה בוטל לפני שהחל לעבוד. האם העובד זכאי לפיצוי? הפסיקה בקצרה: סטארט־אפ יפצה ב־10,000 שקל מועמד שהעסקתו בוטלה ברגע האחרון, לאחר שהעובד שאותו היה אמור להחליף לא יצא לרילוקיישן. בית הדין קבע כי החברה נהגה בחוסר תום־לב. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק כי חברת הסטארט־אפ ג'יני פורס ישראל, המספקת שירותי מחשוב לחברות גיימינג, תפצה עובד בגין עוגמת־נפש לאחר שהסכם ההעסקה עמו בוטל עוד בטרם החל בעבודתו. התובע, בעל ניסיון בתעשיית הגיימינג, כיהן כראש צוות אופרציה בחברת לדברוקס קורל עד דצמבר 2019. סמוך לסיום עבודתו שם, נוצר קשר בינו לבין מנכ"ל ג'יני פורס, עמו הייתה לו היכרות מוקדמת, לצורך בחינת העסקתו בחברה. לאחר סיום עבודתו הקודמת, דנו השניים באפשרות לשלבו כראש מחלקת אופרציה, במקומו של עובד שצפוי היה לצאת לרילוקיישן. במהלך הפגישה על תנאי השכר, ביקש התובע שכר חודשי של 20 אלף שקל; המנכ"ל הציע תחילה 14 אלף שקל ולאחר מכן העלה את הצעתו ל־17 אלף שקל. באותה פגישה סוכם כי התובע יחל את עבודתו באופן מיידי, ובעקבות הסיכומים נשלח אליו חוזה העסקה. אלא שלאחר שהתובע ביקש להכניס מספר תיקונים בחוזה, חדלה החברה להשיב לדרישותיו - וזאת על אף שמועד תחילת ההעסקה כבר נקבע באופן סופי. במהלך התקופה חלו חילופים בתפקיד מנכ"ל החברה, ולתובע הודע כי העסקתו לא תצא לפועל. הסיבה: עיכוב בפרויקט של החברה בניגריה, שהוביל לביטול הרילוקיישן של ראש האופרציה הקיים והישארותו בתפקיד בישראל. השופטת איריס רש קיבלה את התביעה באופן חלקי. היא דחתה את הדרישה לפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות, מאחר שהתובע סיים את עבודתו הקודמת עוד לפני שהתקבל רשמית לחברה, ולכן לא נגרם לו נזק ממוני ישיר. עם זאת, השופטת פסקה כי החברה תפצה את התובע ב־10,000 שקל בגין עוגמת־נפש. עוד נקבע כי הסכמי העסקה הם חוזים לכל דבר הדורשים גמירות דעת ומסוימות, ואלה אכן התקיימו במקרה זה: התפקיד, השכר, התנאים הנלווים ומועד תחילת העבודה הוגדרו כולם. השופטת מתחה ביקורת על התנהלות הסטארט־אפ וקבעה כי מאחר שהחברה הסתירה מהתובע כי העסקתו תלויה בגורמים חיצוניים (הפעילות בניגריה), היא ניהלה משא־ומתן בחוסר תום־לב - המזכה בפיצוי. משמעות הפסיקה: אם המעסיק מסתיר תנאי חשוב הנוגע להעסקה במהלך המשא־ומתן - הוא נוהג בחוסר תום־לב, והעובד זכאי לפיצוי. מספר תיק: 8038-04-20 קראו עוד

בן 80 עשה שימוש קרוב ל־50 שנים ברכוש המשותף ונתבע – מה קבע בית המשפט? הפסיקה בקצרה: דייר בבניין דירות בתל אביב עשה שימוש בחצר לאחסון חפציו, ואת חדר האשפה הפך לדירת מגורים. נציגות הבניין פנתה לבית המשפט, שהורה לו להפסיק את השימוש ולפנות את חפציו. ועד בית בבניין ברחוב פרישמן בתל אביב פנה לבית המשפט בדרישה לחייב דייר כבן 80 לפנות חפצים שאחסן בחצר המשותפת, ולפנותו מחדר האשפה של הבניין שהפך ליחידת מגורים. לפי הוועד, הנתבע נעל את דלתות חדר האשפה, חיבר אותו באופן פיראטי למערכות החשמל, המים והביוב, ואף התקין דוד שמש כדי להופכו ל"דירת מגורים". בנוסף, נטען כי הדייר בנה מחסן בחצר המשותפת לצורך אחסון חפציו, והציב בשטח המשותף בקומת הקרקע רכב שאינו בשימוש. הדייר לא הכחיש שעשה זאת, אך טען כי הוא רשאי לעשות כן מכוח הסכמים קודמים עם בעלי הדירות. לדבריו, מדובר בשימוש שאינו מונע שימוש מאחרים, והוא נמשך כבר קרוב ל־50 שנה. השופט גיא פורר מבית משפט השלום בתל אביב קיבל השבוע את התביעה באופן חלקי. הוא ציין כי דייר בבית משותף רשאי אומנם לעשות שימוש ברכוש המשותף גם ללא הסכמת יתר הדיירים - ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר שאינו מונע שימוש דומה מאחרים. אולם נקבע כי תוספות הבנייה של הנתבע במבנה מונעות כל שימוש בשטח זה מדיירים אחרים. "שימוש במבנה למגורים אינו יכול להיחשב כשימוש רגיל וסביר", כתב השופט, "גם מאחר שמדובר בשטח שאינו מהווה דירה לפי תשריט הבית המשותף, וגם מאחר שעל־פי דיני התכנון והבנייה לא ניתן להשתמש בו כך". הנתבע הודה כי הוא עושה שימוש בכל שטח החצר לאחסנת ציוד השייך לו. "משנמצא כי השימושים שעושה הנתבע ברכוש המשותף אינם בגדר שימוש רגיל וסביר, מונעים משאר הדיירים את האפשרות לעשות שימוש ברכוש המשותף, והם לא הותרו לנתבע על־ידי כלל בעלי הדירות - הרי שמדובר בשימושים אסורים", קבע השופט. בעקבות זאת, ניתן צו המורה לנתבע לחדול מהשימוש ברכוש המשותף ולפנות את חפציו. עם זאת, בקשת ועד הבניין להורות לנתבע להרוס את הבנייה נדחתה, לאחר שלא הוכח מה מתוכה נבנה על־ידו. ההחלטה התקבלה למרות השימוש ארוך השנים בשטחים הציבוריים; עם זאת, בשל גילו של הנתבע והעובדה שהשימוש נעשה במשך שנים בידיעת הוועד, לא נפסקו לחובתו הוצאות משפט. משמעות הפסיקה: דייר בבניין רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף, גם ללא הסכמת שאר הדיירים - ובלבד שהשימוש סביר ואינו מונע שימוש דומה מאחרים. מספר תיק: 57591-10-24 קראו עוד