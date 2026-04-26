"אנו נמצאים בכנס 'לונג על ישראל' לא משום שאין סיכון - את הסיכון כולם רואים, והוא ידוע. אבל יש נכס, המדינה, ולפעמים שוכחים לראות אותו, להסתכל ולהתפעל" - כך אמרה הבוקר (א') מו"ל גלובס, אלונה בר און, בכנס "עושים לונג על ישראל", שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בר און הזכירה כי הכנס נדחה מהתאריך המקורי שנקבע לו, בשל המלחמה, ולכן לדבריה "זה לא מובן מאליו להיות פה. אנו חיים במדינה שעל כל דקה בה צריך להגיד תודה - על עצם זה שאנחנו יכולים בכלל להתכנס ולהיות ביחד. השאלה", הוסיפה, "היא לא אם ישראל מסוכנת - אלא אם היא מתומחרת נכון".

בר און הזכירה כי דירוג האשראי של ישראל טרם חזר לרמתו מלפני ה-7 באוקטובר, אך חלק מאופקי הדירוג - שאומדים את הצפי לדירוג עתידי - חוזים יציבות. "השאלה היא מה קדם למה: המציאות או הפוליטיקה? זו שאלה שאנחנו עוסקים בה. ישנו דיון בישראל אם תפקיד התקשורת הוא להיות להקת מעודדות, או שתפקידה להיות ביקורתית במובן של 'שליליות' - לא ביקורת עניינית, אלא חתירה למצוא רע בכל מה שנעשה. אנחנו מחפשים להיות משהו שהוא לא זה ולא זה, ומתאמצים לעשות זאת בכל יום מחדש".

עוד הוסיפה בר און כי הכנס הנוכחי מייצג את המטרה הזו, והיא "לתווך מציאות ולא לתווך מצב-רוח. זו לא הכחשה, כי הסיכון היה ועודנו אמיתי - מלחמה רב-זירתית, גירעון גבוה, אי-ודאות ביטחונית ופרמיית סיכון משמעותית. אבל זו לא קריסה. גם החוסן היה אמיתי - שוק ההון הפגין עוצמה, וכך גם ההייטק, והדבר ניכר בשקל החזק ובכלכלה הגמישה.

"התפקיד שלנו הוא להציג את שלל הזוויות הללו ולמזער דעות פוליטיות. עלינו לתווך מציאות כלכלית מורכבת על הגוונים השונים שלה. המטרה שלנו היא לייצר ערך לקוראים, למשקיעים ולמקבלי ההחלטות. אנו לא אמורים להיות שונים מאנשי הפיננסים ומהאופן שבו הם עובדים. מטרת העיתונות, לתפיסתנו, היא לספק לאזרחים מידע מהימן ומדויק שלו הם זקוקים, זה בא לפני היותה של העיתונות כלב השמירה של הדמוקרטיה, ולפני הביקורת על השלטון".

"אנו מאמינים", הוסיפה בר און, "שאפשר לעשות מזון נקי לתודעה נקייה. זה שריר שעובדים עליו כבר שנים, ויש לכך ביקוש. אנשים כן רוצים לקרוא מידע, וכן מוכנים לקבל סימני שאלה, ולא רק הנחיה מה לחשוב ומה לעשות".

