בעוד כשבוע יסתיים האולטימטום שהציבה רשות שוק ההון, החיסכון והביטוח לחברות הביטוח, במסגרתו דרשה מחברות הביטוח להוריד מחירים או שלא יוכלו עוד למכור פוליסות ביטוח רכוש. בכנס "עושים לונג על ישראל" שערך גלובס, הבהיר היום (א') עמית גל, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, כי הרשות בדרך להפעיל את הסנקציה על חברות ביטוח שלא יתיישרו בזמן שנותר.

"יש חברות מעטות ובודדות בתוך החברות שניהלנו איתן את התהליך הזה, שלא מראות סימנים שהן רוצות להתיישר. יש עוד שבוע מהיום לדד-ליין, אם יש חברות שלא ירצו להגיע, הן לא יהיו שם. בעניין הזה אנחנו רציניים", אמר.

הרקע לאולטימטום הוא הזינוק במחירי הביטוח המקיף לרכב בשנים האחרונות בעשרות אחוזים. בדיקה של הרשות מצאה אצל 9 מתוך 14 חברות הביטוח "פערים מהותיים שהתגלו בין עלות התביעות והסיכון הגלום ובין עלות הפרמיה שנגבתה מהמבוטחים" - או במילים אחרות - שחברות הביטוח העלו את מחירי ביטוח הרכב לציבור לכאורה בצורה מופרזת ללא הצדקה. בעקבות כך הרשות שלחה לאותן חברות מכתב ובו היא דורשת מהם להסביר את הפערים במחירי הביטוח לרעת הצרכן.

"היה כשל שוק, ונכנסו לשם"

"ההתערבות שלנו משפיעה", אמר גל במהלך שיחה עם כתב גלובס עמירם גיל, ואולם הבהיר כי גם הציבור צריך לקחת אחריות ליוקר המחייה ויוקר מחירי הביטוח. "לגבי ביטוחי הרכב, רוב האלמנטים שמשפיעים על מחירי ביטוח הרכב הם אלמנטים אקסוגניים. אם אנחנו עולים לכביש יש לנו אחריות לנסוע בזהירות ולשמור על החיים שלנו, אבל זה גם משהו שמתגלגל ליוקר המחייה, למחירי הביטוח, ולעוד אלמנטים חברתיים. זה קודם כל אקסוגני - עלויות תיקון, מאפייני רכבים ואיך אנחנו מתנהגים בתור נהגים. אם אנחנו כנהגים נפחית את התאונות המחירים ירדו ויוקר המחייה ירד. אבל היה גם כשל שוק, ונכנסו לשם".

גל הוסיף כי התהליך שניהל מול חברות הביטוח - שארך כמעט שנה וחצי, בין היתר בעקבות המלחמה - "נמצא בישורת האחרונה של מו"מ לא פשוט עם חברות הביטוח. חברות הביטוח הם גופים חזקים, מתוחכמים, שיודעים לעמוד על האינטרסים שלהם. אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה אחראית ומכובדת ולנהל מו"מ קשוח, וגם להגיע להבנות. מבין החברות שהתחלנו את התהליך הזה, השלמנו כמעט עם כל החברות את התהליך, והדברים האלה יתרגמו - יחד עם גורמים נוספים - לירידה בתעריפי ביטוח הרכב".

פחות מהלכים קצרי-טווח של פאניקה

גל התייחס גם להשפעות המלחמה על שוק ההון, על רקע הנתונים שהראו כי חרף התנודתיות בבורסה בת"א, בסופו של דבר המניות סגרו את התקופה עם תשואה עודפת של 5% בהשוואה ל-S&P 500. לדבריו, התנהגות הציבור בישראל במהלך השנים האחרונות, ובפרט במלחמה, הייתה בוגרת ואחראית. "הציבור בישראל הפגין בגרות שלא הכרנו בשנים קודמות. אנחנו תמיד אומרים שחיסכון פנסיוני זו השקעה לטווח ארוך, והציבור הישראלי פחות ופחות עושה מהלכים קצרי-טווח של פאניקה. זה מראה את הבגרות של השוק. כשאנחנו מדברים על ניהול השקעות לטווח ארוך, הציבור הישראלי מבין שזה צריך להיעשות ע"י גורמים מקצועיים. מי שצריך לעשות את זה אלה גורמי מקצוע, ובטח לא האזרח הקטן. ניהול השקעות צריך להיות מקצועי ובראייה ארוכת-טווח".

גל נשאל גם על הסערה שהתעוררה על רקע חשיפת גלובס את הבעיות ב"רפורמת המסלולים", ובהם פערי התשואות העצומים בין גופי הגמל והפנסיה השונים, במסלולי השקעה שלכאורה היו אמורים להיות דומים. נזכיר, כי בגלובס נחשף כי משקיעים רבים שסברו כי השקיעו בעיקר בישראל, הופתעו לגלות כי למרות זינוק של יותר מ-50% במדדים המרכזיים של הבורסה בת"א בשנה האחרונה, התשואה שלהם הייתה מביכה והסתכמה באחוזים בודדים. למפרע, הם גילו שבפועל הם השקיעו במסלולים שהיו חשופים בעיקר לחו"ל ועם חשיפה גבוהה למט"ח.

"כשעושים רגולציה למסלולי השקעה, המתח הוא בין לאפשר זכות בחירה לאזרח לבין למנוע ממנו לעשות טעויות. זה מתח קשה ותמיד היה קיים", אמר. "בעולם הזה, הרפורמה הכי טובה שהוכיחה את עצמה בעשור האחרון הייתה רפורמת מסלולים תלויי גיל. הם מוכיחים את עצמם, מאפשרים לחוסך להיות ברמת סיכון מתאימה לו, לטווח ארוך, עם שיקולים שקשה לו לעקוב אחריהם בטווח הקצר.

"אנחנו מודעים לביקורת על הרפורמה שנכנסה לתוקף לפני כשנתיים ונתנה מגוון גדול יותר של מסלולים, אבל עם הביקורת, צריך לזכור, מדובר באחוזים מאוד קטנים מהנכסים של הציבור, הרוב עדיין מתנהל במסלולים כלכליים, תלויי גיל, ואני חושב שזה דבר נכון. בבוא העת, אחרי שיחלוף מספיק זמן, נוכל לבחון את הרפורמה הזו ולהגיד אם היא הצליחה או נכשלה".

"תחום ייעוץ המשכנתאות חייב להיות מוסדר"

תחת ניהולו של גל, פתחה הרשות לאחרונה גם במהלך מקיף ראשון לבירור המצב בשוק הפרוץ של יועצי משכנתאות בחברות המימון החוץ-בנקאיות, בנוגע לתגמול שמקבלים יועצי משכנתאות מהחברות החוץ-בנקאיות, בעת שהללו מעמידות משכנתאות ללקוחות. לשאלה האם הרשות בדרך להסדיר את התחום השיב, כי "התחום הזה עצום, הוא חייב להיות מוסדר והוא התחיל ללכת בנתיבי הסדרה. לדבריו, "סדר גודל של 70% מהמשכנתאות מיועצות, ובמערכות החוץ-בנקאיות, אפילו יותר. השוק חייב להיות מוסדר, ויצאנו בבדיקה יחסית נרחבת בעניין הזה".

עם זאת, הדגיש גל כי הבנקים הם עדיין יועצי המשכנתאות הגדולים ביותר. "עם כל התחרות שמיוצרת בתחום החוץ-בנקאי הם עדיין מהווים אחוזים בודדים, מועטים, מסך המשכנתאות במשק. בחודשים האחרונים אנחנו נמצאים במתח בו אנחנו צריכים לראות אם אנחנו מייצרים איזשהו כלי שיווקי לחברות החוץ-בנקאיות, חברות הביטוח וחוץ-בנקאיות חדשות, להתחרות במערכת הבנקאית, או שאנחנו מייצרים מהלך תמריצים אחיד. זה מתח שצריך לגשר עליו. בתוך המערך הזה, לבנקים שמחזיקים 97% משוק המשכנתאות, יש כוח אדיר, והיכולת לפרוץ אותו היא קשה. השוק צריך להיות מוסדר ברמת החקיקה, אבל גם בהוראות הרגולטוריות, לכן יצאנו לבדיקה רחבה בתחום. כשנסיים, ננתח את הנתונים ובחודשים הקרובים נוכל לגבש את ההסדרה".

סוכני ביטוח ללא רישיון: "כר פורה לעבריינים ורמאים"

עוד נשאל גל על עליית המדרגה של השירות בתחום האכיפה, לאחר שהטילה בשנה האחרונה קנסות בהיקף 11 מיליון שקל - פי 3.5 מבעבר - על סוכני ביטוח וחברות שפועלות ללא רישיון. "הגידול באכיפה, הוא לא במקרה. אנחנו הולכים לשם בצורה מתוכננת, שקולה וברורה, כי יש צורך בזה. זה לא המקום שבהכרח אנחנו רוצים להיות בו, אנחנו נקראים לדגל ובאים למשימות שאנחנו נדרשים לטפל בהן. אני יכול להגיד, שסוגי ההפרות, רמת ההפרות, הן מתגברות בצורה מאוד חזקה לצערי. יש כאן כר פורה לעבריינים ורמאים, והתפקיד שלנו בתור רשות אכיפה זה למגר את התופעות".

לדבריו, "העבריינים והרמאים תמיד יהיו ותמיד תשאר עבודה", והרשות מפנה משאבים לאכיפה נגדם, אך "החסם, המגבלה האפקטיבית על האכיפה בנקודת האיזון הנכונה שאנחנו מאמינים בה, הוא משאבים ותקציבים. היכולת שלנו לעשות את רמת האכיפה הרצויה בשוק, לא נמצאת בנקודת האיזון הנכונה, לשם כך נדרשים משאבים נכונים. אנחנו במו"מ מתמשך על הדבר הזה, זה לא סוד שהתקציב של מדינת ישראל נמצא בשנים מאתגרות. אני מאמין שנוכל לפרוץ את זה, באופן שנוכל להקצות משאבים ראויים לאכיפה לטובת תפקוד המשק והכלכלה בישראל".

*** גילוי מלא. הכנס מתקיים הודות לשיתוף-פעולה עם כלל ביטוח. בחסות: בנק ONE ZERO , קיסטון ודנאל.